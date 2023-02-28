Авербух о критериях допуска российских спортсменов: «Если будет возникать вопрос осудить спецоперацию – это недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь»

Илья Авербух заявил, что МОК не должен ставить политические условия российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал о возможном допуске россиян к соревнованиям под нейтральным флагом – при соблюдении атлетами строгих критериев.

– Нас, наоборот, тут собираются возвращать, пока без флага, правда. Здесь есть какой-то позитив? Или нейтральный флаг – это предательство, как у нас любят некоторые говорить?

– Очень деликатная тема. Конечно, я не согласен, мы должны выступать под нашим флагом. Но я прошу относиться всех с уважением к спортсменам. Их век крайне скоротечен, к сожалению. Художник может ждать. Певец может. Но пик спортсмена два – четыре сезона максимум.

Из уважения к нашим спортсменам, к тому, сколько средств наша страна вложила в них – надо выступать. Хотя бы из понимания того, что нет людей, которые бы не знали, что выступает спортсмен из России. Это все равно пропаганда российского спорта, возможность для нас оставаться в мировой орбите, отстаивать свою позицию.

Конечно, у каждого свое мнение, есть ребята в единоборствах, кто радикально настроены, мол, пока не будет флага – не выступаем. Я его тоже уважаю. Но если будет принято такое взвешенное решение, что мы можем выступать, отстаивать нашу страну сначала под нейтральным флагом, я бы просил болельщиков с уважением относиться к тем, кто решит соревноваться.

– В объявлениях МОК присутствует еще один тонкий момент – про отношение к СВО.

– Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию – это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны.

Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование, – заявил хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?