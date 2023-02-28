Авербух о критериях допуска российских спортсменов: «Если будет возникать вопрос осудить спецоперацию – это недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь»

Теги Илья Авербух сборная России МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что МОК не должен ставить политические условия российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал о возможном допуске россиян к соревнованиям под нейтральным флагом – при соблюдении атлетами строгих критериев.

– Нас, наоборот, тут собираются возвращать, пока без флага, правда. Здесь есть какой-то позитив? Или нейтральный флаг – это предательство, как у нас любят некоторые говорить?

– Очень деликатная тема. Конечно, я не согласен, мы должны выступать под нашим флагом. Но я прошу относиться всех с уважением к спортсменам. Их век крайне скоротечен, к сожалению. Художник может ждать. Певец может. Но пик спортсмена два – четыре сезона максимум.

Из уважения к нашим спортсменам, к тому, сколько средств наша страна вложила в них – надо выступать. Хотя бы из понимания того, что нет людей, которые бы не знали, что выступает спортсмен из России. Это все равно пропаганда российского спорта, возможность для нас оставаться в мировой орбите, отстаивать свою позицию.

Конечно, у каждого свое мнение, есть ребята в единоборствах, кто радикально настроены, мол, пока не будет флага – не выступаем. Я его тоже уважаю. Но если будет принято такое взвешенное решение, что мы можем выступать, отстаивать нашу страну сначала под нейтральным флагом, я бы просил болельщиков с уважением относиться к тем, кто решит соревноваться.

– В объявлениях МОК присутствует еще один тонкий момент – про отношение к СВО.

– Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию – это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны.

Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование, – заявил хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

31 комментарий

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expertmer2020
Вы зря смеётесь, есть несовершеннолетние спортсмены - у них критерии допуска должны быть иные.

Это мы ещё один критерий сформулировали.
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filippa
Ответ YOKODZUMA
При этом все кто осудил воблу - иноагент и под уголовкой. Но это то не вмешательство.
точно. а в швеции уволили с работы по тому что на русском говорит. а коллегу вызвали к начальству и прямым текстом сказали . ежли что увалим. а так да демократия и свобода слова.
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Alestern
Авербух тоже видать не зрит в корень... Тут главный вопрос в том, что НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ВООБЩЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС? Вот в чём суть!!! всё остальное лирика и бестолковые оправдания про то, что "век спортсменов крайне скоротечен и бла-бла-бла"..
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Molly
Согласна с Авербухом. У нас вроде нет полиции мнений. Каждый имеет право на своё мнение. Не должны подвергаться репрессией те, у кого "неправильное мнение". Это касается абсолютно любого вопроса. Другое дело, если ведётся какая-то деятельность, направленная на поддержку войны, но преследовать за мнение, это нонсенс.
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Серый Кот
Илюшка, а когда государство не просто не допускает, а вообще сажает людей за осуждение войны (да, Илюшка, это война п всем формальным критериям), это что? Невмешательство в личную жизню?
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Юлия Гладкова
В личную жизнь можно вмешиваться только в другой стране.
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filippa
я осуждаю вчерашние удари израиля по сирии.
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expertmer2020
Ответ Viks
Кто такие "защищённые"?
У которых телохранители
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Viks
Ответ expertmer2020
Защищённых спортсменов обязаны вывести за рамки критериев - и всех допустить.
Кто такие "защищённые"?
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Дмитрий00
А если они и так не поддерживают? Все равно нельзя?
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expertmer2020
Защищённых спортсменов обязаны вывести за рамки критериев - и всех допустить.
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gja
Олимпиада это про мир, разве не так? Даже логично что спортсмены должны обсудить военные действия. Ну а если личная жизнь/религия/ещё что-то не позволяет им это сделать - значит нечего им делать на Олимпиаде.
Лучше бы Авербух подумал о личной жизни тех кто пострадал от этой войны. Пусть хотя бы к россиянам у которых родственник погиб или покалечен войной он обратился со своей "личной жизнью".
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Viks
Со спортсменами всё понятно - они готовы ехать на любых условиях и всё "подписуют". А вот позиция государства до сих пор не обозначена: Принимается ли белый флаг?
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Viks
«Если будет возникать вопрос осудить спецоперацию – это недопустимо." --- Почему "если"? Этот вопрос изначально УЖЕ обозначен.
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Igor Vladimirov
Ну недопустимо сидите дома. Устанавливать что допустимо, а что нет будут другие
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Евгений Соболев
Прикормушечник . лявербух наверно не в курсе что вариантов допуска российских спортсменов на данный момент вообще не существует?
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UseR
Ну не выступайте. Сидите дома. У вас тут сделают соревнования для зиганутых.
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Масяня с Волги
В личную жизнь вмешательство?? Что-то вспомнилось про трехспальную кровать "Ленин с нами"...
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Ivan Balashov
Ответ BuTaJIbKa
всй верно. Не хотите пускать - не пускайте. Но не заставляйте человека отрекаться от страны и Родины. Правительства не вечны
Ну так антивоенная позиция - это ни разу не отречение от родины.
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FBK
Ответ Delirium
Все так и есть. Требование публично высказать конкретную политическую позицию- неприемлемо. Если сегодня одних заставят публично осуждать войну, то завтра остальных заставят поддерживать лгбт, послезавтра педофилию, каннибализм и все что угодно.
Не плохой лозунг получается - Сегодня ты против войны, а завтра за педофилию и канибализм !
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Ivan Balashov
Ответ YOKODZUMA
При этом все кто осудил воблу - иноагент и под уголовкой. Но это то не вмешательство.
Или под административкой) У меня до сих пор дома решение суда в качестве "трофея" дома лежит.
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Ivan Balashov
Ответ Toba Door
Пусть спортсмены едут, участвуют если хотят, но никаких приемов в Кремле с орденами и медалями им публично вешать не надо, пусть это все сделают когда сво окончится
Эти приёмы в Кремле и раньше были мерзкой пошлостью.
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Ivan Balashov
Ответ Viktoria Petrovskaya
А то как будто наши пустят на соревнования тех, кто осудит действия правительства
А кто "наших" будет спрашивать-то?
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Oleandra
Может, истерика Рудковских и с этим была связана? грантов наполучали, под Z выступали, а тут оказывается не допустить могут..
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selso99
Очередной лицемер. Под ней реальным флагом можно, век спортсмена короток. А осудить операцию недопустимо. Она дороже флага.
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