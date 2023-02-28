Шустицкий и Кравченко не выступят в финале Гран-при России из-за обострения травмы у партнера

Теги танцы на льду Гран-при России Александра Кравченко Александр Шустицкий Фигурное катание

Александр Шустицкий и Александра Кравченко не выступят в финале Гран-при России. 

Причиной снятия стало обострение травмы у партнера. 

«У меня обострилась старая травма. Лечусь», – сказал Шустицкий. 

Шустицкий выступает с Кравченко с этого сезона, ранее он катался с Софьей Тютюниной. Танцевальный дуэт завоевал бронзу этапа Гран-при России в Перми. 

Финал Гран‑при России по фигурному катанию пройдет в Санкт‑Петербурге 4-5 марта. 

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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4 комментария

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Katerina Sunny
Ответ Ирина Иванова
История про десять негритят. Надеюсь, что хотя бы 3 пары останется, чтобы заполнить пьедестал для победителей)
Их не было в списках, без них как раз пока 10 пар.
0
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Алеся Ткаченко
Ответ Ирина Иванова
История про десять негритят. Надеюсь, что хотя бы 3 пары останется, чтобы заполнить пьедестал для победителей)
Ничего,в Питере и одной пары хватило
+2
0
+2
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блОК
Ну хоть тут прояснилось, а то уже закрались мысли об очередном распаде. Шустицкому с Шанаевой бы попробовать. Новая партнерша у него совсем слабенькая. Да и Лиза пропадет ведь с Дроздом.
+2
0
+2
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Ирина Иванова
История про десять негритят. Надеюсь, что хотя бы 3 пары останется, чтобы заполнить пьедестал для победителей)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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