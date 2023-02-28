Шустицкий и Кравченко не выступят в финале Гран-при России из-за обострения травмы у партнера

Александр Шустицкий и Александра Кравченко не выступят в финале Гран-при России.

Причиной снятия стало обострение травмы у партнера.

«У меня обострилась старая травма. Лечусь», – сказал Шустицкий.

Шустицкий выступает с Кравченко с этого сезона, ранее он катался с Софьей Тютюниной. Танцевальный дуэт завоевал бронзу этапа Гран-при России в Перми.

Финал Гран‑при России по фигурному катанию пройдет в Санкт‑Петербурге 4-5 марта.

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие