Анжелика Крылова: «Кагановская и Ангелопол будут готовиться к финалу Гран-при России, возможно участие в промежуточных соревнованиях»

Российские фигуристы и могут выступить еще на одном турнире перед финалом Гран-при России.

Об этом рассказала тренер танцевального дуэта .

Кагановская и Ангелопол снялись с чемпионата России-2023 в конце декабря из-за болезни партнерши.

«Василиса выздоровела, и мы приступили к тренировкам в полном объеме. К сожалению, соревнований на Кубке Первого канала у танцоров не будет в этом сезоне.

Конечно, очень хотелось бы там выступить. Будем готовиться к финалу Гран-при России, может, сделаем промежуточные соревнования где-нибудь, чтобы не было большого перерыва между стартами», – сказала Крылова.