Анжелика Крылова: «Кагановская и Ангелопол будут готовиться к финалу Гран-при России, возможно участие в промежуточных соревнованиях»

Теги танцы на льду Гран-при России Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол могут выступить еще на одном турнире перед финалом Гран-при России.

Об этом рассказала тренер танцевального дуэта Анжелика Крылова.

Кагановская и Ангелопол снялись с чемпионата России-2023 в конце декабря из-за болезни партнерши. 

«Василиса выздоровела, и мы приступили к тренировкам в полном объеме. К сожалению, соревнований на Кубке Первого канала у танцоров не будет в этом сезоне.

Конечно, очень хотелось бы там выступить. Будем готовиться к финалу Гран-при России, может, сделаем промежуточные соревнования где-нибудь, чтобы не было большого перерыва между стартами», – сказала Крылова. 

15 комментариев

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Rygeek
Ответ Светлана Романова
А надо,чтобы был КПК у танцоров,пока все пары не разбежались.Вот я о чем.
Ваш предыдущий комментарий не об этом.
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Додик Аксель
Ну хоть по этой паре приятная новость ! Анжелике и её подопечным здоровья, успешной подготовки к соревнованиям и удачи !
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Светлана Романова
Ответ Rygeek
Не будет КПК в этом году у танцоров, о чем вы?
А надо,чтобы был КПК у танцоров,пока все пары не разбежались.Вот я о чем.
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Revery
Крыловой надо выдать дробовик и разрешение отстреливать любого, кто подойдёт к Кагановским ближе, чем на три метра. Чтобы не смели на нашу последнюю надежду на светлое будущее в танцах свои ротки разевать.
+6
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Vasily Ivanov
Это последняя пара . За ними уже никого нет.
+4
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Rygeek
Ответ Светлана Романова
Могли бы и допустить к участию в КПК по результатам на этапах ГП,так как на ЧР не смогли выступить по состоянию здоровья.Не ждать пока до ФГП еще пары распадутся.Какое же руководство у нас равнодушное,никак не хотят молодые перспективные пары поощрять.Уж и тренер говорит о том,что хотели бы выступить и болельщики хотели бы их в КПК видеть,но все,как об стенку горох.
Не будет КПК в этом году у танцоров, о чем вы?
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Маргарита Романовская
Пусть Василиса спокойно набирает форму. Ждём их на ФГП. Главное, чтобы по сторонам не смотрели и без всяких глупостей обошлись. Хоть эту пару нужно сохранить, а то в танцах полный швах. Пойду оплакивать ХЧ в уголке:((
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Лилибет
Поскорее бы увидеть ребят на соревнованиях 🥰
+1
0
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Светлана Романова
Могли бы и допустить к участию в КПК по результатам на этапах ГП,так как на ЧР не смогли выступить по состоянию здоровья.Не ждать пока до ФГП еще пары распадутся.Какое же руководство у нас равнодушное,никак не хотят молодые перспективные пары поощрять.Уж и тренер говорит о том,что хотели бы выступить и болельщики хотели бы их в КПК видеть,но все,как об стенку горох.
+3
0
+3
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Osik92
Соревнований кот наплакал так еще и снятия
+7
0
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Viks
Как Кагановская может быть Василисой? Уму непостижимо...
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Princess23
ну теперь то когда ХЧ убрали... чего б не готовиться
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oldparakhod
Ребятам здоровья и удачи.
+5
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+5
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Синеглазка
Намекнула федре, что в следующем году надо бы танцы включать в КПК :)
+11
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Дружба11
Умница Вы Анжелика, подавайте нам весточки как Вы ВСЕГДА уважительно и корректно делаете.И Ребяткам Большой привет,ждем их на стартах!!!
+9
0
+9
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