Анжелика Крылова: «Кагановская и Ангелопол будут готовиться к финалу Гран-при России, возможно участие в промежуточных соревнованиях»
Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол могут выступить еще на одном турнире перед финалом Гран-при России.
Об этом рассказала тренер танцевального дуэта Анжелика Крылова.
Кагановская и Ангелопол снялись с чемпионата России-2023 в конце декабря из-за болезни партнерши.
«Василиса выздоровела, и мы приступили к тренировкам в полном объеме. К сожалению, соревнований на Кубке Первого канала у танцоров не будет в этом сезоне.
Конечно, очень хотелось бы там выступить. Будем готовиться к финалу Гран-при России, может, сделаем промежуточные соревнования где-нибудь, чтобы не было большого перерыва между стартами», – сказала Крылова.
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