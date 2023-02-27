Александр Смирнов: «Помогаю Тамаре Москвиной, всему нашему дружному коллективу. Мы уже несколько месяцев очень плотно работаем»

рассказал, как начал работать с группой .

Смирнов – двукратный чемпион Европы в паре с Юкой Кавагути.

«Я помогаю Тамаре Николаевне, всему нашему дружному коллективу. Мы уже несколько месяцев очень плотно работаем. Началось это все еще год назад, когда Тамара Николаевна с полетели на сборы перед Олимпиадой. Получилось так, что осталось несколько пар и нужно было приглядывать. Тамара Николаевна попросила меня, я остался на месяц.

После возвращения спросили мнение у ребят, мое мнение – что понравилось, что нет. Хоть я и помогал Тамаре Николаевне, все-таки больше времени проводил с одиночниками. После этого Тамара Николаевна сказала, что хотела бы видеть меня в команде, была бы рада, если бы я помогал на постоянной основе.

На чемпионате Петербурга мы всей нашей командой выпускали всех ребят, все четыре пары. Может быть, так получилось, что чехлы у одних ребят забирал или водичку подавал, что-то подсказывал, это не означает, что я работаю только с одной парой.

Со всеми ли топ-парами сотрудничаем в равной степени? Да, работаю со всеми парами. Тамара Николаевна – очень грамотный тренер, недаром у нее столько чемпионов. Чтобы глаз не замылился на одной и той же тренировке: раз – 15 минут один тренер, потом еще 15 минут – другой.

Ребята не успевают расхолаживаться, подстраиваться под одного специалиста, раз – и ритм сменился», — сказал Смирнов.