Анастасия Зинина еще не получила допуск от врачей для участия в соревнованиях

Теги сборная России травмы женское катание Анастасия Зинина Серия Гран-при России Алексей Василевский Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина еще не получила допуск от врачей для участия в соревнованиях. 

Зинина травмировала бедро в результате падения во время выступления на Кубке Первого канала в январе. 

«Настя пока не получила допуск от врачей. Окончательного решения по участию в финале Гран-при нет. Возможно, завтра прояснится», – сообщил тренер фигуристки Алексей Василевский. 

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

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10 комментариев

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Любитель_ФК
Даже если она получит завтра ( кстати завтра выходной) допуск, до соревнований остается неделя, в каком состоянии она хочет выступать? Или для тренера выступление неподготовленной фигуристки, после серьезного ушиба, так важно? Она что претендентка на победу или на призовое место или пропустит отбор и не попадет на главный старт сезона? Или у нас только Тутберидзе гонит своих всех больных и травмированных на соревнования, не жалея и не заботясь о их дальнейшем здоровье?
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varick
Так она же уже почти месяц тренируется после той травмы, вон же новость висит от 1 февраля.
Опять мутят какие-то мутные мутки, как и у Трусовой.
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22somebody22
Жди у моря погоды.Тутберидзе уже дала на лапу врачам,чтобы повременили с допуском.
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Kareglazaya
Ответ Алена Иванова
Ну даже если и допустят, а смысл. В тройку всё равно не попадет. Лучше уж нормально залечивать травму и набирать форму.
Если не попадет в тройку, все равно остается шанс попасть в сборную хотя бы в статусе запасной. Думаю, из-за этого и не хочет сниматься с соревнований.
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Додик Аксель
Насте здоровья и благополучия. Пусть удача и успех ей сопутствует и она сможет подготовиться к ФГП.
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Самая цитируемая и вообще недура
Зинина толком не подготовленная, но тянет со снятием. А в это время Петросян в подвешенном состоянии. Будет обидно, если Зинина заявится, займет 10е место, в то время как Аделя претендует на призовую тройку, но останется дома.
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Оскар Муравьев
Ответ Katerina Sunny
Допуска нет, но тренируется? Меньше двух недель осталось, какая готовность?
Неделя осталась
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Mariaku
Насте только здоровья! Падение на Кубке Первого живьём выглядело страшно - наш сектор был как раз там, где она упала.
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Алена Иванова
Ну даже если и допустят, а смысл. В тройку всё равно не попадет. Лучше уж нормально залечивать травму и набирать форму.
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+9
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Katerina Sunny
Допуска нет, но тренируется? Меньше двух недель осталось, какая готовность?
+1
0
+1
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