Фигуристка Анастасия Зинина еще не получила допуск от врачей для участия в соревнованиях.

Зинина травмировала бедро в результате падения во время выступления на Кубке Первого канала в январе.

«Настя пока не получила допуск от врачей. Окончательного решения по участию в финале Гран-при нет. Возможно, завтра прояснится», – сообщил тренер фигуристки Алексей Василевский.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.