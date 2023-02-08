Денис Самохин: «На чемпионате Европы Худайбердиева и Базин однозначно были бы третьими»

Тренер Денис Самохин считает, что и могли бы войти в тройку на чемпионате Европы 2023 года.

Победу на турнире одержали итальянцы и , вторыми стали британцы и , третьими – финны и Маттиас Верслуйс. Россияне к соревнованиям допущены не были.

«Мое личное мнение: если бы мы были сейчас на чемпионате Европы, мы однозначно были бы третьи. Я про Лизу с Егором.

Да, финны у себя на земле, но при наличии судьи из России… Это мое мнение — может быть, так бы не случилось. Но я смотрю по уровню, и то, что я видел на чемпионате Европы… не вижу проблем.

Да, конечно, Фир – Гибсон сильнее. Особенно Гибсон. Но тут очередь, опыт катания, выслуга лет.

Если выходить как Пападакис – Сизерон – на три головы выше – но, к сожалению, мы пока не Пападакис – Сизерон и не Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым). Но мы над этим работаем», — сказал Самохин.