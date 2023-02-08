Денис Самохин: «На чемпионате Европы Худайбердиева и Базин однозначно были бы третьими»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Тренер Денис Самохин считает, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин могли бы войти в тройку на чемпионате Европы 2023 года. 

Победу на турнире одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, третьими – финны Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс. Россияне к соревнованиям допущены не были. 

«Мое личное мнение: если бы мы были сейчас на чемпионате Европы, мы однозначно были бы третьи. Я про Лизу с Егором.

Да, финны у себя на земле, но при наличии судьи из России… Это мое мнение — может быть, так бы не случилось. Но я смотрю по уровню, и то, что я видел на чемпионате Европы… не вижу проблем.

Да, конечно, Фир – Гибсон сильнее. Особенно Гибсон. Но тут очередь, опыт катания, выслуга лет.

Если выходить как Пападакис – Сизерон – на три головы выше – но, к сожалению, мы пока не Пападакис – Сизерон и не Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым). Но мы над этим работаем», — сказал Самохин.

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12 комментариев

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chespo
Странно выглядит эта излишняя самоуверенность, и тренеры уже в открытую говорят о необходимости «своих» судей. Хотя бы видимость создавали, что это все-таки спорт.
+3
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Vendetta4111323
Как я надеялась на появление хорошего ТШ в танцах в лице Самохина. На деле же - обозревшие персонажи. При прокатах уровня ЧР, Лиза с Егором и в разминку -то последнюю не попали бы, со своими падениями
+3
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Irina Kistler
Если бы, да кабы.
Повороты злой судьбы
Знать пораньше мы могли
Обошли б за три версты.

Если бы, да кабы
Были мы не дураки.
То как в сказке все жили
Если были б не жадны.
+1
0
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Девушка Безимени
мания величия
+4
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Orange carrot
Честно говоря, вы даже не Кагановская с Валерой🤪
+3
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Дудабот Уно
Да конечно, стали бы домашних финнов оставлять без медали из-за ХБ с их "стремительным домкратом".
+4
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Пользователь Гугла
а как там мог быть судья из России, если все российские судьи не прошли квалификацию ису
+5
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Viktoria dek
Как же это "хорошо", когда тренер и спортсмены на одной волне... 😂😂
+4
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Brokkoli
Очень скромная пара и тренер под стать
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Инна Мерзлякова
Ага и через годик если на чм поедем, то вообще всех победим 😀
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Jessi
Ааааа😂особо умилило -при наличии судьи из России!
+11
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Katerina Sunny
То есть Самохин откровенно говорит, что его паре нужен судья из России. А без судьи, самим?
+8
0
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