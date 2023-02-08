Денис Самохин: «На чемпионате Европы Худайбердиева и Базин однозначно были бы третьими»
Тренер Денис Самохин считает, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин могли бы войти в тройку на чемпионате Европы 2023 года.
Победу на турнире одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, третьими – финны Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс. Россияне к соревнованиям допущены не были.
«Мое личное мнение: если бы мы были сейчас на чемпионате Европы, мы однозначно были бы третьи. Я про Лизу с Егором.
Да, финны у себя на земле, но при наличии судьи из России… Это мое мнение — может быть, так бы не случилось. Но я смотрю по уровню, и то, что я видел на чемпионате Европы… не вижу проблем.
Да, конечно, Фир – Гибсон сильнее. Особенно Гибсон. Но тут очередь, опыт катания, выслуга лет.
Если выходить как Пападакис – Сизерон – на три головы выше – но, к сожалению, мы пока не Пападакис – Сизерон и не Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым). Но мы над этим работаем», — сказал Самохин.
Повороты злой судьбы
Знать пораньше мы могли
Обошли б за три версты.
Если бы, да кабы
Были мы не дураки.
То как в сказке все жили
Если были б не жадны.