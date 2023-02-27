Елена Радионова о турнире шоу-программ: «Заявку отправила, идея номера у меня есть»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Спорт-Экспресс Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Радионова подала заявку на участие в турнире по шоу-программам. 

«Заявку отправила, идея номера у меня есть, поэтому ждем финальные списки участников», — сказала Радионова. 

Турнир пройдет 18 марта в Москве. Состав участников станет известен 1 марта. 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Ответ Елена Силкина
Видела ее показательный на Гран-при, когда она заявила, что завершает официально. Не впечатлила совсем.
Не вижу смысла обсуждать вкусовщину, тем более в данном случае мы в принципе не видели ее задумку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена Силкина
Ответ Delirium
Показалки в основном ставят за день, редко два. Радионова вроде вполне себе еще на коньках стоит, так что прокатает что задумала, вот только места ограничены.
Видела ее показательный на Гран-при, когда она заявила, что завершает официально. Не впечатлила совсем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Ответ Katerina Sunny
На основании чего список будут составлять? Или желающих совсем мало после финала?
Желающих полно, вот количество мест ограничено. Приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены фигуристы 2007 года рождения ( то есть, от 16 лет и старше), выступающие в любой из дисциплин фигурного катания (одиночное катание, парное катание, танцы на льду). Желающие должны пройти отбор. Без отбора приглашаются ОЧ и ЧМ.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Sgi
Предварительный отбор осуществляется ФФККР / Первого канала на основе письменной заявки участника исходя из оценки оригинальности темы/идеи выступления. В заявке необходимо указать: ФИО спортсмена ФИО тренера ФИО хореографа Описание выбранной темы / идеи выступления (до 100 слов) Выбранную музыка для показательного номера (название музыкальной композиции, композитор) Необходимое световое / звуковое сопровождение / спец. эффекты
А зачем ФИО хореографа? Чтобы заранее прикинули, что получится из идеи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Богданова
Буду очень рада увидеть Елену, если пройдет отбор!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toba Door
Очень хочется увидеть загитову, Медведеву, Погорилую, радионову, константинову, самодурову, только для них надо сделать отдельную номинацию
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
Ответ Katerina Sunny
На основании чего список будут составлять? Или желающих совсем мало после финала?
Предварительный отбор осуществляется ФФККР / Первого канала на основе письменной заявки участника исходя из оценки оригинальности темы/идеи выступления.

В заявке необходимо указать:

ФИО спортсмена
ФИО тренера
ФИО хореографа
Описание выбранной темы / идеи выступления (до 100 слов)
Выбранную музыка для показательного номера (название музыкальной композиции, композитор)
Необходимое световое / звуковое сопровождение / спец. эффекты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Delirium
Показалки в основном ставят за день, редко два. Радионова вроде вполне себе еще на коньках стоит, так что прокатает что задумала, вот только места ограничены.
На основании чего список будут составлять? Или желающих совсем мало после финала?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Ответ Katerina Sunny
Будут выбирать знакомые фамилии? Я думала, что будет какой-то отбор. А у Радионовой только идея пока есть.
Показалки в основном ставят за день, редко два. Радионова вроде вполне себе еще на коньках стоит, так что прокатает что задумала, вот только места ограничены.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Будут выбирать знакомые фамилии? Я думала, что будет какой-то отбор. А у Радионовой только идея пока есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий