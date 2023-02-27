Елена Радионова о турнире шоу-программ: «Заявку отправила, идея номера у меня есть»
Елена Радионова подала заявку на участие в турнире по шоу-программам.
«Заявку отправила, идея номера у меня есть, поэтому ждем финальные списки участников», — сказала Радионова.
Турнир пройдет 18 марта в Москве. Состав участников станет известен 1 марта.
В заявке необходимо указать:
ФИО спортсмена
ФИО тренера
ФИО хореографа
Описание выбранной темы / идеи выступления (до 100 слов)
Выбранную музыка для показательного номера (название музыкальной композиции, композитор)
Необходимое световое / звуковое сопровождение / спец. эффекты