Елена Радионова: «Уверена, что Трусова, как вылечится, будет выступать, потому что она фанат своего дела. Я вижу, что у нее глаза горят»

Елена Радионова уверена, что Александра Трусова продолжит выступления.

4-5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России. Ранее появилась информация, что Трусова пропустит его из-за проблем со спиной.

«К снятию Александры Трусовой с финала Гран-при России я отношусь спокойно, потому что нет ни одного спортсмена, у которого не было травм.

Уверена, что, как она выздоровеет, вылечится, она будет выступать, потому что она самый настоящий фанат своего дела.

Я вижу по ней, что у нее глаза горят. Когда будет возможно, она обязательно будет выступать», – сказала хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.

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