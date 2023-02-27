Елена Радионова: «Уверена, что Трусова, как вылечится, будет выступать, потому что она фанат своего дела. Я вижу, что у нее глаза горят»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Радионова уверена, что Александра Трусова продолжит выступления.

4-5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России. Ранее появилась информация, что Трусова пропустит его из-за проблем со спиной.

«К снятию Александры Трусовой с финала Гран-при России я отношусь спокойно, потому что нет ни одного спортсмена, у которого не было травм.

Уверена, что, как она выздоровеет, вылечится, она будет выступать, потому что она самый настоящий фанат своего дела.

Я вижу по ней, что у нее глаза горят. Когда будет возможно, она обязательно будет выступать», – сказала хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.

Вайцеховская о снятии Трусовой с финала Гран-при: «Саша фактически повторяет путь, который прошла Медведева после Пхенчхана»

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAKSIMKA
Ответ PerfectSvendsen
Трусова алчная врушка. Её интересуют только деньги. Причём, здесь и сейчас. Ни долгосрочная перспектива заработка, ни тем более само фигурное катание и болельщики её не интересуют
Так все медалистки Пекина врушки, обе за деньгами на шоу ломанулись. Всем надо быстрее урвать, пока лавочка с шоу не прикрылась, вот и ездят по шоу, пока деньги на них выделяют и интерес есть. Вообще то правильно делают, зачем ломаться на соревнованиях, сослались на операцию и спину, и пошли зарабатывать деньги. Деньги еще никто не отменял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Latika S
Она сказала, что со здоровьем все ок, са вы ей травмы какие-то приписываете
может она не хочет тему здоровья мусолить в эфире праздничного шоу, к тому же к этому времени могли быть улучшения, на тренировки она корсет надевала для спины, и ей приходится прерываться, чтоб перешнуровать коньки, так как травмированная ранее нога затекает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Danila BGR
Радионова всего на два сезона хватило. А сколько надежд возлагалось!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Трусова вещь в себе или кошка, гуляющая сама по себе. Захочет - сделает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ashley
так она выступает, правда только в шоу. Соревнования это явно последнее на что у неё глаза горят, иначе б хоть с одними с тройными, но выходила бы на старты. Те, кто во все эти шоу уходят, уже там обычно и остаются - и денег срубить можно, и нагрузки в разы меньше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lotte Fischbach
Ответ Skyolker
Меня умиляют тут некоторые комментаторы, чесслово... Спортсмен ни перед кем не обязан отчитываться за свои решения касаемо соревнований, своего здоровья и личной жизни, особенно спортсмены уровня Трусовой и Щербаковой, которые для женского ФК сделали очень много. Захотят - вернутся на соревновательный лед, не захотят - их дело, как дальше распоряжаться своей жизнью. Никто вам ничего не обещал и ничего вам не должен. Наслаждайтесь, пока катаются. Хоть в шоу, хоть в соревнованиях. Либо болейте за других.
Что сделала для жофк Щ кроме того что его угробила?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Кононенко
Так она и сейчас выступает, шоу, мастер классы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ Утренняя Аврора
Может ей Трусова приплачивает за создание идеального имиджа?
"Идеальнвй имидж"- это про другую девочку))) Саша- настоящая, какая есть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skyolker
Ответ Latika S
Она сказала, что со здоровьем все ок, са вы ей травмы какие-то приписываете
Она говорила, что у нее травма спины старая, которая до конца не проходит. На текущий момент стабилизировали. Ее тренер недавно писал, что травма спины снова обострилась, из-за этого снялись с соревнований. Внимательнее изучайте информацию. Сама Саша редко подробно рассказывает о травмах.
Чтобы бороться за медали, на соревнованиях надо прыгать четверные - это лютая нагрузка на спину. В шоу этого делать не нужно. Ради медали российского гран при точно нет смысла добивать здоровье, особенно если у человека есть планы на второй олимпийский цикл.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ 22somebody22
После Олимпиады у неё глаза горят только на гонорары в шоу и Кондратюка.
Завить - грех по библии
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ PerfectSvendsen
Трусова алчная врушка. Её интересуют только деньги. Причём, здесь и сейчас. Ни долгосрочная перспектива заработка, ни тем более само фигурное катание и болельщики её не интересуют
А вас деньги не интересуют?
Анекдот: морковь улучшает зрение, грец орехи- память, деньги вообще все улучшают.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
varick
Радионова умная как Алиначка, только с подвешеным языком.

Трусова все. У нее есть некоторый запас звездной репутации, которую ей нужно грамотно использовать. Если бы она сейчас соревновалась, то потратила бы репутацию на увеличение интереса к спортсобытиям, но занимала бы там пятые-восьмые места, после чего ее звездная репутация очень бы сильно скукожилась.

Поэтому ей нет смысла соревноваться. Сейчас ей нужно по-максимуму ездить по шоу, пока ее еще помнят. 🙂
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ kuraliv
А как глаза горят, когда деньги получаю 👀 🔥
Деньги это норм
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
" Жди меня " прекрасный стих .
" Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой."
Но в случае Саши и других тоже , не борьба за выживание . а шоубиз , деньги и красивая жизнь. Оттуда не возвращаются.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
У Шурика глаза теперь горят только на гонорары. К большому сожалению. Хоть бы еще Кондратюка не заразила этим.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skyolker
Меня умиляют тут некоторые комментаторы, чесслово...

Спортсмен ни перед кем не обязан отчитываться за свои решения касаемо соревнований, своего здоровья и личной жизни, особенно спортсмены уровня Трусовой и Щербаковой, которые для женского ФК сделали очень много. Захотят - вернутся на соревновательный лед, не захотят - их дело, как дальше распоряжаться своей жизнью. Никто вам ничего не обещал и ничего вам не должен. Наслаждайтесь, пока катаются. Хоть в шоу, хоть в соревнованиях. Либо болейте за других.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Latika S
Пока глаза горят только на Марка. Влюбилась девочка, пока не до ФК ей.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Радионовой зарплата на карту капнула или премия?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Latika S
Ответ Skyolker
Травма спины у нее старая. Вы думаете такое количество квадов бесследно для организма проходят?
Она сказала, что со здоровьем все ок, са вы ей травмы какие-то приписываете
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Глаза горят, но уже не на фигурку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Пиар акцию не остановить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ alexnew
А когда она вылечится?
может нам еще спиритический сеанс с блюдечком устроить) чтоб погадать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skyolker
Ответ Ека Кра
А чем она болеет?🙄
Травма спины у нее старая. Вы думаете такое количество квадов бесследно для организма проходят?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuraliv
А как глаза горят, когда деньги получаю 👀 🔥
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Новое что-то уже в тренировочном процессе и в продолжении спортивной картеры, это горящие глаза. У меня и в 70 лет глаза ещё горят, но уже не бегаю, а приходиться волочиться...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий