Елена Радионова: «Уверена, что Трусова, как вылечится, будет выступать, потому что она фанат своего дела. Я вижу, что у нее глаза горят»
Елена Радионова уверена, что Александра Трусова продолжит выступления.
4-5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России. Ранее появилась информация, что Трусова пропустит его из-за проблем со спиной.
«К снятию Александры Трусовой с финала Гран-при России я отношусь спокойно, потому что нет ни одного спортсмена, у которого не было травм.
Уверена, что, как она выздоровеет, вылечится, она будет выступать, потому что она самый настоящий фанат своего дела.
Я вижу по ней, что у нее глаза горят. Когда будет возможно, она обязательно будет выступать», – сказала хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.
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Чтобы бороться за медали, на соревнованиях надо прыгать четверные - это лютая нагрузка на спину. В шоу этого делать не нужно. Ради медали российского гран при точно нет смысла добивать здоровье, особенно если у человека есть планы на второй олимпийский цикл.
Анекдот: морковь улучшает зрение, грец орехи- память, деньги вообще все улучшают.
Трусова все. У нее есть некоторый запас звездной репутации, которую ей нужно грамотно использовать. Если бы она сейчас соревновалась, то потратила бы репутацию на увеличение интереса к спортсобытиям, но занимала бы там пятые-восьмые места, после чего ее звездная репутация очень бы сильно скукожилась.
Поэтому ей нет смысла соревноваться. Сейчас ей нужно по-максимуму ездить по шоу, пока ее еще помнят. 🙂
" Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой."
Но в случае Саши и других тоже , не борьба за выживание . а шоубиз , деньги и красивая жизнь. Оттуда не возвращаются.
Спортсмен ни перед кем не обязан отчитываться за свои решения касаемо соревнований, своего здоровья и личной жизни, особенно спортсмены уровня Трусовой и Щербаковой, которые для женского ФК сделали очень много. Захотят - вернутся на соревновательный лед, не захотят - их дело, как дальше распоряжаться своей жизнью. Никто вам ничего не обещал и ничего вам не должен. Наслаждайтесь, пока катаются. Хоть в шоу, хоть в соревнованиях. Либо болейте за других.