«Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом. И Акатьеву, конечно же». Радионова о финале Гран-при России

Елена Радионова назвала Камилу Валиеву и Софью Акатьеву фаворитами финала Гран-при России.

Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований. Ну, и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же.

Поборется ли за золото Муравьева? Софья – очень компонентная фигуристка. У нее очень большой потенциал, и я уверена, что у нее все еще впереди. Это первый ее сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать свое место.

Ждать ли от Туктамышевой четверного тулупа на финале Гран-при? На мой взгляд, нужно пробовать. К тому же сейчас такой сезон, в котором можно пробовать вообще все. Тем более она сейчас достаточно успешно выступает. Почему бы и нет?» – сказала Радионова, хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.

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