«Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом. И Акатьеву, конечно же». Радионова о финале Гран-при России
Елена Радионова назвала Камилу Валиеву и Софью Акатьеву фаворитами финала Гран-при России.
Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований. Ну, и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же.
Поборется ли за золото Муравьева? Софья – очень компонентная фигуристка. У нее очень большой потенциал, и я уверена, что у нее все еще впереди. Это первый ее сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать свое место.
Ждать ли от Туктамышевой четверного тулупа на финале Гран-при? На мой взгляд, нужно пробовать. К тому же сейчас такой сезон, в котором можно пробовать вообще все. Тем более она сейчас достаточно успешно выступает. Почему бы и нет?» – сказала Радионова, хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.
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На международных соревнованиях такой цирк бы не устраивали, конечно , и Мура была бы в приоритете…
а что, нынче одна из самых компонентных фигуристок оказалась... и Федорченко (или как там её правильно) - отличная замета Тутберидзе... даже сокращение не надо будет менять... так и останется тшт😂
2. скорее всего, результат уже известен... это широкой массе не известно "что и как там"... (может проба Б уже вскрыта, просто это не афишируется и к делу не прикладывается, а этими всеми апелляциями только интрига и внимание к делу привлекается)...
3. уж больно много комментов, последнее время, о "внешнем влиянии"... с различных сторон... дело вообще неожиданный поворот может получить...
p.s. думаю, что Ками снимется, но мотивы будут другие...