«Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом. И Акатьеву, конечно же». Радионова о финале Гран-при России

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Радионова назвала Камилу Валиеву и Софью Акатьеву фаворитами финала Гран-при России.

Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований. Ну, и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же.

Поборется ли за золото Муравьева? Софья – очень компонентная фигуристка. У нее очень большой потенциал, и я уверена, что у нее все еще впереди. Это первый ее сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать свое место.

Ждать ли от Туктамышевой четверного тулупа на финале Гран-при? На мой взгляд, нужно пробовать. К тому же сейчас такой сезон, в котором можно пробовать вообще все. Тем более она сейчас достаточно успешно выступает. Почему бы и нет?» – сказала Радионова, хореограф и бронзовый призер ЧМ-2015.

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27 комментариев

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Jessi
Ответ Molly
Соня Муравьёва компонента по факту, то есть она реально очень компонентна. А как там оценивают судьи, это на их совести.
Судьи ставят Соне за компоненты чуть ли не как Петросян … наши судьи , я имею в виду, российские, которые аттестацию пройти не могут .
На международных соревнованиях такой цирк бы не устраивали, конечно , и Мура была бы в приоритете…
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Jessi
Ответ umma
Интересно а кто тогда компонентная не по факту?) Соня конечно же хорошая фигуристка, прыжки хорошие у неё, но для меня она далеко не очень компонентна, я так это вижу ..
Вы предвзяты …
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Alexander X
Ответ Jessi
1-2 Валиева и Акатьева , за бронзу будут бороться минимум четверо .
1 Горбачева... остальные, по настроению😂...
а что, нынче одна из самых компонентных фигуристок оказалась... и Федорченко (или как там её правильно) - отличная замета Тутберидзе... даже сокращение не надо будет менять... так и останется тшт😂
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tancha.20
Жилина не выигрывала разве что у Туктамышевой и Валиевой. О Базылюк с самым сложным контентом я молчу, а вот о Костылевой надо сказать, что 4S у Лены на последнем старте был сделан идеально, и 3А на тренировке получается! Прокат у Лены всегда маленький спектакль пантомимы. Титову вам представлять надеюсь не надо. Вот такая у нас группа за бортом ледовой площадки, готовая подвинуть всех назначенных фавориток. А за бортом девчонки в результате позорной дискриминации по возрасту, дискриминации неоднократно осужденной ООН!
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Alexander X
Ответ Vladimir Rybakoff
Непонятно зачем Валиеву ведут на это соревнование, она под угрозой дисквалификации. Если это произойдет и она при этом окажется в тройке (что в общем-то очень вероятно), то ещё на одних соревнованиях будет передел медалей и призовых
1. если такое решение и будет, то ооочень не скоро... может только через несколько лет, и что теперь? на все турниры забивать?... а после какой-то выговор или отстранение на пол-год... от сдачи пробы... и?... логти кусать, что пропускала?...
2. скорее всего, результат уже известен... это широкой массе не известно "что и как там"... (может проба Б уже вскрыта, просто это не афишируется и к делу не прикладывается, а этими всеми апелляциями только интрига и внимание к делу привлекается)...
3. уж больно много комментов, последнее время, о "внешнем влиянии"... с различных сторон... дело вообще неожиданный поворот может получить...

p.s. думаю, что Ками снимется, но мотивы будут другие...
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umma
Ответ Molly
Соня Муравьёва компонента по факту, то есть она реально очень компонентна. А как там оценивают судьи, это на их совести.
Интересно а кто тогда компонентная не по факту?) Соня конечно же хорошая фигуристка, прыжки хорошие у неё, но для меня она далеко не очень компонентна, я так это вижу ..
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Eva2426
Ответ Jessi
Зачем ведут -всем понятно, у Тутберидзе программа максимум -подиум. А если Петросян не попадёт в тройку , а Валиевой не будет, от одной Акатьевой призовых не хватит на беспечное лето в Майями
Как хорошо быть примитивным и ангажированным. Все в жизни понятно.
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Molly
Ответ umma
И почему мне смешно когда Муравьеву она называет очень компонентной)))) когда она это успела стать такой ?? Бедная Камила ,Аня и остальные ))) куда там когда у нас есть Соня Муравьева)) поэтому грех жаловаться её тренеру ,его ученицу никогда не обделяют ))
Соня Муравьёва компонента по факту, то есть она реально очень компонентна. А как там оценивают судьи, это на их совести.
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Jessi
Ответ Alexander X
её, по ходу логики, там не будет🤷...
Ее по ходу логики и на ФГП быть не должно …
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asusp527
Ответ Jessi
ЕВП не будет на шоу-турнире , а значит и аншлага с комментариями не будет . А победит Камила , все уже это поняли и приняли
На ЧР уже победила.
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Alexander X
Ответ Jessi
ЕВП не будет на шоу-турнире , а значит и аншлага с комментариями не будет . А победит Камила , все уже это поняли и приняли
её, по ходу логики, там не будет🤷...
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Mira Val
Ответ Anna Stefan
Поболею за Аделию. За других тоже, но за неё больше всех)))
Я тоже)
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ezhik38
Без "ну и" пожалуйста...))
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Anna Stefan
Поболею за Аделию. За других тоже, но за неё больше всех)))
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umma
И почему мне смешно когда Муравьеву она называет очень компонентной)))) когда она это успела стать такой ?? Бедная Камила ,Аня и остальные ))) куда там когда у нас есть Соня Муравьева)) поэтому грех жаловаться её тренеру ,его ученицу никогда не обделяют ))
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garovatat
Родионова топит за Муру, это понятно. Но там перед Мурой трое хрусталей - сильнейшая Акатьева, Ками с трикселем, тулупами, вооруженная до зубов Аделия, очевидно уже настолько полная спортивной злости от постоянных запихиваний под Муравьеву, что даже уже 4F+3Lo сиганула на трене!)) Она явно пойдет ва-банк, без квадриттового конечно, но с 3А, 4Т и 4F - скорее всего. Не стоит игнорить Горбачеву с сальховыми, их будет явно не один, совсем не стоит забывать о Самоделкиной их "дружеского штаба"! Да кстати и под чистую Туктамышеву, если она будет на уровне ЧР, Муравьеву с двумя 3А "предвзятое судейство" оформит только так. И никакая истерика главтрену не поможет, ахаха. Но может и Мура тоже жахнет 4S и/или 4Т? Она вроде говорила что готовит их к ФГП. В общем никто не сделает горкам легко и приятно, это точно. За это и буду болеть)) И да, ооочень интересно как отсудят Муравьеву по отношению ко всем остальным ээээ... соперницам? говешкам? или неговешкам? 😏
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Зурбаган
Радионова сменила Леонову? На свадьбу зарабатывает?
+1
0
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Den3Lo
СуперСонька победит. Очевидно, что заруба будет знатная )
+8
-4
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Pentrak
Ответ Jessi
ЕВП не будет на шоу-турнире , а значит и аншлага с комментариями не будет . А победит Камила , все уже это поняли и приняли
Из-за состава турнира будет жарко в комментариях.
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Ольга Островская
Ответ Vladimir Rybakoff
Непонятно зачем Валиеву ведут на это соревнование, она под угрозой дисквалификации. Если это произойдет и она при этом окажется в тройке (что в общем-то очень вероятно), то ещё на одних соревнованиях будет передел медалей и призовых
По факту, все наши спортсмены дисквалифицированы, какая уже разница, что там решат, всё равно никуда не допустят в обозримом будущем.
+4
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Jessi
Ответ Pentrak
Ой, на ФГП будут цветочки, а вот на шоу-турнире...В общем, лучше на спортс не заходить в эти дни.
ЕВП не будет на шоу-турнире , а значит и аншлага с комментариями не будет . А победит Камила , все уже это поняли и приняли
+4
-10
-6
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Jessi
Ответ Vladimir Rybakoff
Непонятно зачем Валиеву ведут на это соревнование, она под угрозой дисквалификации. Если это произойдет и она при этом окажется в тройке (что в общем-то очень вероятно), то ещё на одних соревнованиях будет передел медалей и призовых
Зачем ведут -всем понятно, у Тутберидзе программа максимум -подиум. А если Петросян не попадёт в тройку , а Валиевой не будет, от одной Акатьевой призовых не хватит на беспечное лето в Майями
+8
-5
+3
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Pentrak
Ой, на ФГП будут цветочки, а вот на шоу-турнире...В общем, лучше на спортс не заходить в эти дни.
+6
-1
+5
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Jessi
Ответ Vladimir Rybakoff
Непонятно зачем Валиеву ведут на это соревнование, она под угрозой дисквалификации. Если это произойдет и она при этом окажется в тройке (что в общем-то очень вероятно), то ещё на одних соревнованиях будет передел медалей и призовых
Я уверена, что никто у Валиевой не заберёт медали и призовые . Что хочу-то творю-девиз ее тренера и никто им не указ . Насильно же не будут отнимать?
+6
-9
-3
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Vladimir Rybakoff
Ответ Jessi
1-2 Валиева и Акатьева , за бронзу будут бороться минимум четверо .
Непонятно зачем Валиеву ведут на это соревнование, она под угрозой дисквалификации. Если это произойдет и она при этом окажется в тройке (что в общем-то очень вероятно), то ещё на одних соревнованиях будет передел медалей и призовых
+5
-8
-3
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