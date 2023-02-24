Бестемьянова о скандале с Плющенко: «Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Наталья Бестемьянова Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о скандале с участием Евгения Плющенко.

Плющенко выступил с резкой критикой судейства на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Софьи Федченко – Алина Горбачева. Подопечная Плющенко Вероника Жилина заняла второе место, Софья Титова стала четвертой. 

После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».

Сегодня стало известно, что из-за слов Федченко академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

«Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», – сказала Бестемьянова. 

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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28 комментариев

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Додик Аксель
Рудковские выбрали поле брани, где поднаторели. В брани и пиаре прослеживается вся их попсовая натура.
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AllaS
Опять Яна ввязалась. ЕВП такое и бы в голову не пришло он сам любитель разобраться словом с оппонентами . И с истериками и без них запросто может. Ответил бы оппоненту через СМИ делов-то.
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Александр Шульгин
Уже все смеются на Рудковскими
+7
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Ir_rish
Ответ oldparakhod
У неё мараторий. Она обещала.)))
Она этого слова еще не выучила. Но и с крематорием не перепутала- уже хорошо.
+2
0
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Аня Улитина
Ответ Е...С
Кому-то надо и триксель в короткой и кучу четверных, чтобы блат победить.
Вы это Петросян расскажите
+5
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+5
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tancha.20
Ответ Alina Kernes
А чем они были загружены?
Жилина скльзила по льду Лебединого Озера, а Титова бороздила Карибское Море в компании Весёлых Гномов.
+3
0
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Delirium
Ответ Alina Kernes
А чем они были загружены?
Выступлениями на шоу?
+2
0
+2
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oldparakhod
Ответ Kareglazaya
Она не озвучила срок действия моратория. Возможно, он уже закончился))
)))
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Алексей Зиновьев
Очередной период просветления. Надолго?
+3
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Kareglazaya
Ответ oldparakhod
У неё мараторий. Она обещала.)))
Она не озвучила срок действия моратория. Возможно, он уже закончился))
+8
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МИХАЛЫЧ
Ответ Валерий Петров
"Ледовое побоище"на Куликовом поле?
Ледовое побоище на Куликовом поле при Бородино😁
+5
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oldparakhod
Ответ Светлана Менова
Погодите, Наталья Филимоновна, щас Яна и до вас доберётся)))
У неё мараторий. Она обещала.)))
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Alina Kernes
Ответ tancha.20
То что Жилина на этом ЧР была сильнейшей можно не сомневаться ни секунды. То как этот потенциал был реализован достойно глубокого сожаления. В результате Горбачева и Жилина уровняли шансы. А в такой ситуации фактор вкусовщины или симпатий-антипатий может дать перевес на миллиграмм и дело сделано! Могу посоветовать ЕВП не грузить воспитаников перед спортивными стартами посторонними делами.
А чем они были загружены?
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Валерий Петров
Ответ МИХАЛЫЧ
На Куликовом поле тогда уж
"Ледовое побоище"на Куликовом поле?
+4
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МИХАЛЫЧ
На Куликовом поле тогда уж
+3
0
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Маргарита В Сафронова
ТАТ права, зачем всё это раздувать перед ФГП. Ангелам это точно на пользу не пойдёт.
+5
0
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tancha.20
То что Жилина на этом ЧР была сильнейшей можно не сомневаться ни секунды. То как этот потенциал был реализован достойно глубокого сожаления. В результате Горбачева и Жилина уровняли шансы. А в такой ситуации фактор вкусовщины или симпатий-антипатий может дать перевес на миллиграмм и дело сделано! Могу посоветовать ЕВП не грузить воспитаников перед спортивными стартами посторонними делами.
+12
-1
+11
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Девушка Безимени
Ответ Sonyas
А у вас есть сомнения в победах Бестемьяновой/Букина на ледовом поле?
она считала себя круче тд)
0
-1
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Heopsa
Надо было прыгать на каскад больше
+2
0
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Sonyas
Ответ Девушка Безимени
себе бы она советовала то же
А у вас есть сомнения в победах Бестемьяновой/Букина на ледовом поле?
+17
-1
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Ягун Ягунини
Очень редко соглашаюсь с Бестемьяновой, но в данном случае она права.
+23
0
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Alina Kernes
Блин. Хоть кто-то это сказал.
Причём. У Плю уже не первый раз эта ситуация, когда дева после КП откапывается. С Трусовой так же было. То есть - он танцует на граблях. А виноватых ищет где угодно, но не в себе.
+37
0
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Девушка Безимени
Ответ Oksana-tg
"Разбираться надо на ледовом поле" - лучший комментарий дня!!!
себе бы она советовала то же
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Девушка Безимени
леща ему
+6
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Е...С
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+4
-15
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