Бестемьянова о скандале с Плющенко: «Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о скандале с участием .

Плющенко выступил с резкой критикой судейства на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица – . Подопечная Плющенко заняла второе место, Софья Титова стала четвертой.

После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».

Сегодня стало известно, что из-за слов Федченко академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», – сказала Бестемьянова.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой