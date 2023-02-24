Бестемьянова о скандале с Плющенко: «Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о скандале с участием Евгения Плющенко.
Плющенко выступил с резкой критикой судейства на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Софьи Федченко – Алина Горбачева. Подопечная Плющенко Вероника Жилина заняла второе место, Софья Титова стала четвертой.
После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».
Сегодня стало известно, что из-за слов Федченко академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Разбираться надо на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», – сказала Бестемьянова.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
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Причём. У Плю уже не первый раз эта ситуация, когда дева после КП откапывается. С Трусовой так же было. То есть - он танцует на граблях. А виноватых ищет где угодно, но не в себе.