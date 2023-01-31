Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс
С 9 по 13 февраля в американском Колорадо-Спрингс пройдет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Колорадо-Спрингс, США
Расписание соревнований
9 февраля, четверг
Женщины, короткая программа
22:35
10 февраля, пятница
Мужчины, короткая программа
4:45
Пары короткая программа
21:35
11 февраля, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
0:35
Женщины, произвольная программа
4:00
12 февраля, воскресенье
Пары, произвольная программа
0:50
Мужчины, произвольная программа
4:15
Танцы на льду, произвольный танец
23:15
13 февраля, понедельник
Показательные выступления
4:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Фавориты
Мужчины: Стивен Гоголев, Киган Мессинг, Конрад Орзел (все – Канада), Цзинь Боян (Китай), Лиам Капейкис, Максим Наумов, Джимми Ма (все – США), Као Миура, Шун Сато, Коширо Шимада (все – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван, Ли Си Хен (оба – Южная Корея).
Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн (все – США), Маделин Скизас (Канада), Моне Чиба, Ринка Ватанабе, Хана Йошида (все – Япония), Ким Чхэ Ен, Ким Йе Лим, Хэ Ин Ли (все – Южная Корея).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши (все – США), Лиа Перейра – Трент Мишо, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе пары – Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония).
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (все – США), Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Мисато Комацубара – Тим Колето, Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (оба дуэта – Япония).
Полный состав участников – здесь.
Конечно, иногда лидеры, до того уже выигрывавшие четыре континента, сами туда не ехали - но Малинин-то никогда там не был. Неужто перед чемпионатом мира не стоило попытаться добавить ему веса возможным титулом?