Вайцеховская о снятии Трусовой с финала Гран-при: «Саша фактически повторяет путь, который прошла Медведева после Пхенчхана»
Елена Вайцеховская сравнила карьеры фигуристок Александры Трусовой и Евгении Медведевой.
Ранее сообщалось, что Трусова не выступит в финале Гран-при России, который пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
«Пропуск финала Гран-при России, куда серебряная медалистка Игр в Пекине отобралась благодаря третьему и второму местам на тех этапах, где выступала, фактически означает для спортсменки завершение сезона. То есть даже в том случае, если Саша продолжит тренировки и поставит новые программы к осени, перерыв между выступлениями в соревнованиях составит у нее почти год.
А это слишком большой срок, чтобы вернуться, не растеряв прежних качеств. Которые у Трусовой, если сравнивать нынешнее состояние фигуристки с тем, что было год назад, в значительной степени потеряны. Для выступлений в шоу Саша по-прежнему находится в прекрасной форме, но спорт – это совсем другая история.
Означает ли это, что большая спортивная карьера будет завершена? На мой взгляд, да. В этом, кстати, не будет ровным счетом никакой трагедии. Не первый, как говорится, случай и наверняка не последний. Четыре года назад точно так же верилось в возвращение Медведевой, и сейчас Саша фактически повторяет тот самый путь, который прошла Женя после Пхенчхана.
Вице-чемпионка Игр-2018 тогда сменила тренера, долго лечила травмы, начала было выступать на турнирах, но отказалась от самого главного старта – чемпионата России в Красноярске, сославшись на внезапно сломавшийся ботинок. На этом соревновательная история была окончательно завершена», – написала журналист в колонке на RT.
Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу
Сколько всего спортсменок завоевало золото на второй для себя олимпиаде?
Начиная с 1976г., после отмены обязательных фигур, всего ОДНА фигуристка становилась двукратной олимпийской чемпионкой. Это Катарина Витт, 1984г. и 1988г.
Были фигуристки , в т.ч. Слуцкая И., которые выступали на двух олимпиадах, но они занимали второе - третье места.
Большинство олимпийских чемпионок - девушек заканчивали свою карьеру сразу после ОИ. Были среди них и совсем юные:
Оксана Баюл , ОЧ 1994г., в возрасте 17 лет, проведя два сезона среди взрослых,
Тара Липински, ОЧ 1998г., в возрасте 16 лет, три сезона среди взрослых.
И по вашей логике, Самодурова иили Губанова будут круче Валиевой безмедальной))) да что там Самодуроаа, финка ноунейм с бронзой ЧЕ будет круче Ввлиевой безмедальной, или Акатьевой. Живите с этим)))
все так
Тру даже близко к Мед не стояла..
У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
«Светлана Соколовская – прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет.
К сожалению, у Этери Георгиевны ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте... " Я.А. Рудковская.
"Ну вот и всё! Неплохая получилась история. интересная, весёлая, порой, немного грустная, а главное-поучительная!".
Причем на Сашу набросились за это, а другие люди с симптомами орз так и продолжали гулять среди здоровых.: