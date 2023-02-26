Вайцеховская о снятии Трусовой с финала Гран-при: «Саша фактически повторяет путь, который прошла Медведева после Пхенчхана»

Теги сборная России чемпионат России Елена Вайцеховская Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 женское катание Евгения Медведева Александра Трусова ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Вайцеховская сравнила карьеры фигуристок Александры Трусовой и Евгении Медведевой.

Ранее сообщалось, что Трусова не выступит в финале Гран-при России, который пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Пропуск финала Гран-при России, куда серебряная медалистка Игр в Пекине отобралась благодаря третьему и второму местам на тех этапах, где выступала, фактически означает для спортсменки завершение сезона. То есть даже в том случае, если Саша продолжит тренировки и поставит новые программы к осени, перерыв между выступлениями в соревнованиях составит у нее почти год.

А это слишком большой срок, чтобы вернуться, не растеряв прежних качеств. Которые у Трусовой, если сравнивать нынешнее состояние фигуристки с тем, что было год назад, в значительной степени потеряны. Для выступлений в шоу Саша по-прежнему находится в прекрасной форме, но спорт – это совсем другая история.

Означает ли это, что большая спортивная карьера будет завершена? На мой взгляд, да. В этом, кстати, не будет ровным счетом никакой трагедии. Не первый, как говорится, случай и наверняка не последний. Четыре года назад точно так же верилось в возвращение Медведевой, и сейчас Саша фактически повторяет тот самый путь, который прошла Женя после Пхенчхана.

Вице-чемпионка Игр-2018 тогда сменила тренера, долго лечила травмы, начала было выступать на турнирах, но отказалась от самого главного старта – чемпионата России в Красноярске, сославшись на внезапно сломавшийся ботинок. На этом соревновательная история была окончательно завершена», – написала журналист в колонке на RT.

Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
Вайцеховская забыла, что снятие ЧР было в сезоне 19-20, а не в постолимпийском? Женя после ОИ еще полтора года боролась и даже завоевала бронзу ЧМ. Конечно, мотивации у нее было побольше и от международки ее никто не отстранял, но это лишь еще одно отличие их спортивных судеб. Единственное сходство - это серебряная медаль Олимпиады, в остальном двух настолько разных спортсменок еще поискать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agura
Ответ Ёжик_в_тумане
"Не говорю уже о том, что для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, вообще необходимы другие тренерские руки, другой подход и другое отношение к собственной карьере.... На данный момент она является самой высокооплачиваемой шоу-звездой в стране (подтверждение этому я получила сразу из нескольких источников), уникального прыжкового контента хватит еще на несколько лет показательных выступлений" Е.С.Вайцеховская. «Светлана Соколовская – прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет. К сожалению, у Этери Георгиевны ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте... " Я.А. Рудковская. "Ну вот и всё! Неплохая получилась история. интересная, весёлая, порой, немного грустная, а главное-поучительная!".
Рудковской надо побольше читать, хотя бы Википедию.
Сколько всего спортсменок завоевало золото на второй для себя олимпиаде?
Начиная с 1976г., после отмены обязательных фигур, всего ОДНА фигуристка становилась двукратной олимпийской чемпионкой. Это Катарина Витт, 1984г. и 1988г.
Были фигуристки , в т.ч. Слуцкая И., которые выступали на двух олимпиадах, но они занимали второе - третье места.
Большинство олимпийских чемпионок - девушек заканчивали свою карьеру сразу после ОИ. Были среди них и совсем юные:
Оксана Баюл , ОЧ 1994г., в возрасте 17 лет, проведя два сезона среди взрослых,
Тара Липински, ОЧ 1998г., в возрасте 16 лет, три сезона среди взрослых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
Да чо Женя -- сама Елена после того, как выиграла Олимпийскую медаль в 18 лет почти тут же типа получила травму и тихо закончила карьеру. а потом проговорилась, что после медали ОИ потеряла интерес к прыжкам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAKSIMKA
Ответ Анна Лисина
Вайц как скажет.. Мед выиграла все в своей карьере, не было только золота ОИ. Понятно было, что не дотянет до Пекина, но как бы там не было попыталась.. Тру даже близко к Мед не стояла.. У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
Все правильно, очень много АТ дифирамбы пели еще в юниорах, ракетой называли, предрекали несколько ОИ, а по факту, выиграли ОИ те, кто пахал и по тренерам не бегал, а ракета стала, не ракетой, что бы не обидеть модераторов. А сравнила Вайц не титулы. здесь даже близко ничего нет, а сценарий завершения карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
Ответ vanessa2021
Мы вас поняли, я в вас список добавила Самодурову и Губанову, можете порадоваться, ПОКА. Только ваша радость может вернуться тем, что Валиева, Акатьева, Петросян и много других талантливых девочек будут вообще без единой медали ГС. И по вашей логике, Самодурова иили Губанова будут круче Валиевой безмедальной))) да что там Самодуроаа, финка ноунейм с бронзой ЧЕ будет круче Ввлиевой безмедальной, или Акатьевой. Живите с этим)))
Да не обращайте на неё внимание, у неё свой подсчеты. Трусова с двумя победами на ЮЧМ, ПР, с победой на юнирском ФГП, а также с золотом ЧР ниже Щербаковой с ЧР, ЧМ и ОИ. По титулам 6-5 в пользу Саши.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
natali5228
Отож. Загитовой после тяжелейшего сезона только стоило ошибиться-Вайц тут как тут. Лампочки вне сезона-Вайц ни гу-гу, а то да, можно ведь и по шапке
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Александрова
У Саши свой путь, ничего она не повторяет. Саша пошла в ЦСКА за отношениями, Женина мама хотела пожить в Канаде. Обычно это происходит с серебряными призёрами ОИ. Мечты сбываются! Федра идёт им на уступки и удовлетворяет их хотелки)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
Ответ Анна Лисина
Вайц как скажет.. Мед выиграла все в своей карьере, не было только золота ОИ. Понятно было, что не дотянет до Пекина, но как бы там не было попыталась.. Тру даже близко к Мед не стояла.. У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
А по какими критериям первое место определилось? Если по титулам, то самая ТИТУЛОВАННАЯ - Медведева, потом Загитова, потом Трусова, потом Косторная, и только потом Щербакова со своими двумя титулами.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ Анна Лисина
Да.).Но смешно, что даже Соня Самодурова, которую я забыла, выше по титулам уникальной.
Мы вас поняли, я в вас список добавила Самодурову и Губанову, можете порадоваться, ПОКА. Только ваша радость может вернуться тем, что Валиева, Акатьева, Петросян и много других талантливых девочек будут вообще без единой медали ГС.

И по вашей логике, Самодурова иили Губанова будут круче Валиевой безмедальной))) да что там Самодуроаа, финка ноунейм с бронзой ЧЕ будет круче Ввлиевой безмедальной, или Акатьевой. Живите с этим)))
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Лисина
Ответ Беглый*
Перед Косторной есть ещё Липницкая)
Да.).Но смешно, что даже Соня Самодурова, которую я забыла, выше по титулам уникальной.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ smoky eyes
Пропускает и что? Международных нет, в шоу дают денег заработать, выступать в пол ноги - заклюют, а впахивать в пост ОИ сезон не хочется и не обязывает никто. Аня не выступает - все норм , Саша не выступает - все комментируют. Ками трудится по понятным причинам, девочки по понятным отдыхают. К чему эти все соцопросы...
+++++++++++++++
все так
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Ответ Den3Lo
Сравнила Чемпионку, которая выиграла почти все и обладательницу одного титула, который является "бумажным" ))). Общее лишь в том, что они обе не приняли поражение на ОИ и известны своими скандалами после....ну и болельщики у них одни и те же люди.
Ну то, что болельщики щ - это один человек, давно понятно. А вот откуда ты взял, что болельщики Трусовой и Медведевой одни и те же люди, назови хотя бы одного😅
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Ответ Анна Лисина
Вайц как скажет.. Мед выиграла все в своей карьере, не было только золота ОИ. Понятно было, что не дотянет до Пекина, но как бы там не было попыталась.. Тру даже близко к Мед не стояла.. У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
Перед Косторной есть ещё Липницкая)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Gemma157
общего между женей и сашей мало. но есть кое-что, что их объединяет: они обе объекты хейта на спортсе..
вот это точно
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ Анна Лисина
Вайц как скажет.. Мед выиграла все в своей карьере, не было только золота ОИ. Понятно было, что не дотянет до Пекина, но как бы там не было попыталась.. Тру даже близко к Мед не стояла.. У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
Самодурову и Губанову забыли, они ЧЕ)))
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ Den3Lo
Сравнила Чемпионку, которая выиграла почти все и обладательницу одного титула, который является "бумажным" ))). Общее лишь в том, что они обе не приняли поражение на ОИ и известны своими скандалами после....ну и болельщики у них одни и те же люди.
откуда такую ерунду взяли про болельщиков? второй раз уже вижу. . Сашины болельщики какое отношение имеют к Жениным? Никакого
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lёna
Ответ vanessa2021
конечно, вирус был настоящий- по словам очевидцев, примерно треть людей приехали на ЧР в Красноярске с видимыми признаками орз или гриппа. От когото из них Саша и заразилась. Причем на Сашу набросились за это, а другие люди с симптомами орз так и продолжали гулять среди здоровых.:
танцоры вроде первые были из заболевших
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Лисина
Вайц как скажет.. Мед выиграла все в своей карьере, не было только золота ОИ. Понятно было, что не дотянет до Пекина, но как бы там не было попыталась..
Тру даже близко к Мед не стояла..
У нас первая Загитова, потом Щербакова, Медведева, Сотникова, Косторная
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ёжик_в_тумане
"Не говорю уже о том, что для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, вообще необходимы другие тренерские руки, другой подход и другое отношение к собственной карьере.... На данный момент она является самой высокооплачиваемой шоу-звездой в стране (подтверждение этому я получила сразу из нескольких источников), уникального прыжкового контента хватит еще на несколько лет показательных выступлений" Е.С.Вайцеховская.
«Светлана Соколовская – прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет.
К сожалению, у Этери Георгиевны ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте... " Я.А. Рудковская.
"Ну вот и всё! Неплохая получилась история. интересная, весёлая, порой, немного грустная, а главное-поучительная!".
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ Ритт
Как бэ ничего что после олимпиады Женя выиграла бронзу на ЧМ через год? Не снималась после провалов, а боролась. У Жени после ОИ было полтора сезона, у Саши только половина, и даже меньше.
Вы сами ответили,бронза ЧМ.А сейчас за что бороться, если в шоу больше заработаешь.Международных стартов нет.Нет и мотивации .
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ N-fox
Некорректное сравнение. Медведева все же что-то пыталась сделать, к чему-то стремилась. А у Саши любовь и шоу. Если бы не ушла из ТШТ и работала планомерно, уверена, она была бы на кубке и на ЧР, и, возможно, в призах. Но у нее сейчас другие приоритеты.
если бы во времена Медведевой нас забанили бы на ГС, при этом если бы Медведевой предложили работать Примой в шоу с большими гонорарами. И еще если бы у Жени еще случилась взаимная любовь с хорошим парнем- мы и Медведеву не увидели бы на российских кубках)))
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Priam
На золото шансов нет, другие награды ей не интересны. Квадов нет, спортивный путь закончен.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ Алиса без миелофона
Ну вирус вроде бы настоящий был, учитывая, сколько народу после того, как Сашенька с температурой вышла на общий завтрак, перезаражалось. Так что там вместо хитрости просто записываем безответственность и наплевательское отношение к чужому здоровью
конечно, вирус был настоящий- по словам очевидцев, примерно треть людей приехали на ЧР в Красноярске с видимыми признаками орз или гриппа. От когото из них Саша и заразилась.

Причем на Сашу набросились за это, а другие люди с симптомами орз так и продолжали гулять среди здоровых.:
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
Сравнила Чемпионку, которая выиграла почти все и обладательницу одного титула, который является "бумажным" ))). Общее лишь в том, что они обе не приняли поражение на ОИ и известны своими скандалами после....ну и болельщики у них одни и те же люди.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Некорректное сравнение. Медведева все же что-то пыталась сделать, к чему-то стремилась. А у Саши любовь и шоу. Если бы не ушла из ТШТ и работала планомерно, уверена, она была бы на кубке и на ЧР, и, возможно, в призах. Но у нее сейчас другие приоритеты.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий