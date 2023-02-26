Вайцеховская о снятии Трусовой с финала Гран-при: «Саша фактически повторяет путь, который прошла Медведева после Пхенчхана»

Елена Вайцеховская сравнила карьеры фигуристок Александры Трусовой и Евгении Медведевой.

Ранее сообщалось, что Трусова не выступит в финале Гран-при России, который пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Пропуск финала Гран-при России, куда серебряная медалистка Игр в Пекине отобралась благодаря третьему и второму местам на тех этапах, где выступала, фактически означает для спортсменки завершение сезона. То есть даже в том случае, если Саша продолжит тренировки и поставит новые программы к осени, перерыв между выступлениями в соревнованиях составит у нее почти год.

А это слишком большой срок, чтобы вернуться, не растеряв прежних качеств. Которые у Трусовой, если сравнивать нынешнее состояние фигуристки с тем, что было год назад, в значительной степени потеряны. Для выступлений в шоу Саша по-прежнему находится в прекрасной форме, но спорт – это совсем другая история.

Означает ли это, что большая спортивная карьера будет завершена? На мой взгляд, да. В этом, кстати, не будет ровным счетом никакой трагедии. Не первый, как говорится, случай и наверняка не последний. Четыре года назад точно так же верилось в возвращение Медведевой, и сейчас Саша фактически повторяет тот самый путь, который прошла Женя после Пхенчхана.

Вице-чемпионка Игр-2018 тогда сменила тренера, долго лечила травмы, начала было выступать на турнирах, но отказалась от самого главного старта – чемпионата России в Красноярске, сославшись на внезапно сломавшийся ботинок. На этом соревновательная история была окончательно завершена», – написала журналист в колонке на RT.

Последний турнир фигуристов в сезоне: там отбор в основу, а Трусова и Коляда выбрали шоу