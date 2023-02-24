Федченко о скандале с Плющенко: «Я должна была заступиться за Горбачеву. Он хороший тренер, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят»
Тренер Софья Федченко высказалась о скандале с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Федченко – Алина Горбачева. После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».
– Если же вы про то, что сказал Евгений Викторович, то я сперва вообще не хотела никак реагировать. Потом уже решила, что хоть что-то сказать стоит. И, если бы не прозвучала фраза «спортсмен с одним ультра-си выиграл у спортсмена с четырьмя», я бы точно никак это не комментировала. Потому что здесь был явный камень в наш огород.
– Выходит, обида все же была у вас?
– Только за мою спортсменку. Я должна была за нее заступиться, она честно сделала свою работу и абсолютно ни в чем не виновата. Ребенку ведь обидно. Больше всего я не хотела, чтобы она начала сомневаться в своей победе. Потому что она завоевала золотую медаль честно и заслуженно. Правда, получилось так, что история стала очень уж громкой, ха-ха.
– Потому что вы громко прокомментировали. Пусть и абсолютно по делу, на мой взгляд.
– Я прокомментировала более чем корректно. Просто мое интервью раздербанили на самые яркие фразы – и понеслось. В основном все прицепились к фразе, что мне безразлично мнение Евгения Викторовича. На самом деле, я очень уважаю его как спортсмена, но сейчас мы коллеги по тренерской работе. И я не отрицаю, что его мнение конкретно в тренерстве для меня действительно не авторитетно.
Поймите правильно – мы не работаем в команде, у нас нет общих спортсменов. Поэтому мне и правда не важно его мнение относительно моих фигуристов. У меня другие авторитеты, эксперты, к которым я прислушиваюсь. Евгений Викторович же просто мой коллега. Он хороший тренер, у него классные спортсмены, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят, – сказала Федченко.
«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает
Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Тутберидзе гораздо мудрее и значит сильнее обоих.
А Он , что Её просил что ли?
Федченко сама себя спровоцировала Её имени даже вообще НЕ упоминал Евгений Плющенко! Пока она сама не вылезла...со своими Упрёками в его адрес про истерику которая у неё не заканчивается на пустом месте уже третий день или какой он там по счёту ...?
Ага? Защищает она свою ученицу? То -Чё Федченко за свою ученицу обидно,да? А -Чё Значит За Своих Учеников Не должно быть обидно Евгению Плющенко? А так не бывает?Точка.
Их тоже не забудьте записать в враги
"Иногда проще промолчать, и я объясню причину. Тебя сразу начнут дергать журналисты с утра и до ночи – а прокомментируйте ситуацию, а будете ли вы подавать на Плющенко в суд, а будете ли вы подавать жалобу по кодексу этики."
Зря Плющ зарубился с такой умной женщиной. Только себя в плохом свете выставляет.