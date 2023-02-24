Федченко о скандале с Плющенко: «Я должна была заступиться за Горбачеву. Он хороший тренер, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят»

Тренер Софья Федченко высказалась о скандале с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Федченко – Алина Горбачева. После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».

– Если же вы про то, что сказал Евгений Викторович, то я сперва вообще не хотела никак реагировать. Потом уже решила, что хоть что-то сказать стоит. И, если бы не прозвучала фраза «спортсмен с одним ультра-си выиграл у спортсмена с четырьмя», я бы точно никак это не комментировала. Потому что здесь был явный камень в наш огород.

– Выходит, обида все же была у вас?

– Только за мою спортсменку. Я должна была за нее заступиться, она честно сделала свою работу и абсолютно ни в чем не виновата. Ребенку ведь обидно. Больше всего я не хотела, чтобы она начала сомневаться в своей победе. Потому что она завоевала золотую медаль честно и заслуженно. Правда, получилось так, что история стала очень уж громкой, ха-ха.

– Потому что вы громко прокомментировали. Пусть и абсолютно по делу, на мой взгляд.

– Я прокомментировала более чем корректно. Просто мое интервью раздербанили на самые яркие фразы – и понеслось. В основном все прицепились к фразе, что мне безразлично мнение Евгения Викторовича. На самом деле, я очень уважаю его как спортсмена, но сейчас мы коллеги по тренерской работе. И я не отрицаю, что его мнение конкретно в тренерстве для меня действительно не авторитетно.

Поймите правильно – мы не работаем в команде, у нас нет общих спортсменов. Поэтому мне и правда не важно его мнение относительно моих фигуристов. У меня другие авторитеты, эксперты, к которым я прислушиваюсь. Евгений Викторович же просто мой коллега. Он хороший тренер, у него классные спортсмены, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят, – сказала Федченко.

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