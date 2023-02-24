Федченко о скандале с Плющенко: «Я должна была заступиться за Горбачеву. Он хороший тренер, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась о скандале с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где победила ученица Федченко – Алина Горбачева. После этого Федченко назвала заявления своего оппонента «истерикой и отсутствием умения признавать свои тренерские промашки».

– Если же вы про то, что сказал Евгений Викторович, то я сперва вообще не хотела никак реагировать. Потом уже решила, что хоть что-то сказать стоит. И, если бы не прозвучала фраза «спортсмен с одним ультра-си выиграл у спортсмена с четырьмя», я бы точно никак это не комментировала. Потому что здесь был явный камень в наш огород.

– Выходит, обида все же была у вас?

– Только за мою спортсменку. Я должна была за нее заступиться, она честно сделала свою работу и абсолютно ни в чем не виновата. Ребенку ведь обидно. Больше всего я не хотела, чтобы она начала сомневаться в своей победе. Потому что она завоевала золотую медаль честно и заслуженно. Правда, получилось так, что история стала очень уж громкой, ха-ха.

– Потому что вы громко прокомментировали. Пусть и абсолютно по делу, на мой взгляд.

– Я прокомментировала более чем корректно. Просто мое интервью раздербанили на самые яркие фразы – и понеслось. В основном все прицепились к фразе, что мне безразлично мнение Евгения Викторовича. На самом деле, я очень уважаю его как спортсмена, но сейчас мы коллеги по тренерской работе. И я не отрицаю, что его мнение конкретно в тренерстве для меня действительно не авторитетно.

Поймите правильно – мы не работаем в команде, у нас нет общих спортсменов. Поэтому мне и правда не важно его мнение относительно моих фигуристов. У меня другие авторитеты, эксперты, к которым я прислушиваюсь. Евгений Викторович же просто мой коллега. Он хороший тренер, у него классные спортсмены, но мы не в одной команде, чтобы считаться с его мнением по поводу моих ребят, – сказала Федченко.

«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акселек давай
Яночка и Плющ сами того не желая сделали из Федченко всеобщую любимицу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна
Ответ Li Lea
Истерика Федченко продолжается....Она ещё та хамка .а как изворачивается ....и давно эта соплячка прислушивается к другим эксперам...? Только бы не к мнению Плющенко? А Он , что Её просил что ли? Федченко сама себя спровоцировала Её имени даже вообще НЕ упоминал Евгений Плющенко! Пока она сама не вылезла...со своими Упрёками в его адрес про истерику которая у неё не заканчивается на пустом месте уже третий день или какой он там по счёту ...? Ага? Защищает она свою ученицу? То -Чё Федченко за свою ученицу обидно,да? А -Чё Значит За Своих Учеников Не должно быть обидно Евгению Плющенко? А так не бывает?Точка.
Уважаю Вас за за мнение, которое противоречит многим комментариям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большое Путешествие Рузика
Ответ Владимир Харько
Сама устроила истерику, теперь сдаёт назад. Плющенко никак не критиковал и не упоминал ни её ни Горбачёву, только судей.
А про девочку с одним четверным это он про кого говорил? Какой-то собирательный образ, наверное, да? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nastya163
Ответ Светлана Менова
Потрясающее интервью, потрясающая история взаимоотношений тренера и спортсменки. https://rsport.ria.ru/20230224/fedchenko-1854132369.html?sl=1 Вот про что надо снимать кино, а не ваши эти "последние аксели"... Теперь я очень хочу, чтобы Горбачёва выиграла Олимпиаду. Там такой характерище, что вполне тянет на Савченко. А Федченко мне напомнила Ютту Мюллер, тренера Катарины Витт. Надеюсь, что они действительно дойдут вместе до главных медалей.
Это точно необычный сценарий отношений - ученик-тренер. Федченко фактически оплачивает Алине некоторые тренировки, живет с ней, возит ее на отдых, отвечает за ее учебу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Маргарита В Сафронова
Софья, берите пример с Этери и в её отношении к подобным ситуациям. Не тратьте свои силы и время на провокации. Проигравшие всегда недовольны.
Когда проиграет Горбачева, увидим реакцию ее тренера. Пока что безоглядная уверенность столкнулась с такой же уверенностью Плющенко. Смешые, "ничто не вечно под луной".
Тутберидзе гораздо мудрее и значит сильнее обоих.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Li Lea
Истерика Федченко продолжается....Она ещё та хамка .а как изворачивается ....и давно эта соплячка прислушивается к другим эксперам...? Только бы не к мнению Плющенко?
А Он , что Её просил что ли?
Федченко сама себя спровоцировала Её имени даже вообще НЕ упоминал Евгений Плющенко! Пока она сама не вылезла...со своими Упрёками в его адрес про истерику которая у неё не заканчивается на пустом месте уже третий день или какой он там по счёту ...?
Ага? Защищает она свою ученицу? То -Чё Федченко за свою ученицу обидно,да? А -Чё Значит За Своих Учеников Не должно быть обидно Евгению Плющенко? А так не бывает?Точка.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ягун Ягунини
Ответ Владимир Харько
Сама устроила истерику, теперь сдаёт назад. Плющенко никак не критиковал и не упоминал ни её ни Горбачёву, только судей.
"Люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем?" А это про кого было сказано? Там, что, неизвестная девочка в маске выиграла? Или всё-таки ученица Федченко?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Настя Розова
Поражаюсь незамутненности сознания Федченко. Плющенко про твою Горбачеву ничего оскорбительного не сказал, зато ты, как будто его сотрудница, на всю страну песочила Жилину и Титову.
только Титову песочила.будьте справедливы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Софья, берите пример с Этери и в её отношении к подобным ситуациям. Не тратьте свои силы и время на провокации. Проигравшие всегда недовольны.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ nina1212
с Железняковым сотрудничают многие школы Их тоже не забудьте записать в враги
Почитайте комментарии.Женщина года,лучший тренер,выиграть ОИ и прочие диферамбы Федченко.Враг,ноль и никто Плющенко.Про враги и запись в гении обратитесь к своим единомышленникам.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Владимир Харько
Сама устроила истерику, теперь сдаёт назад. Плющенко никак не критиковал и не упоминал ни её ни Горбачёву, только судей.
Она не сдает назад, она не оправдывается, а вежливо поясняет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Поражаюсь незамутненности сознания Федченко. Плющенко про твою Горбачеву ничего оскорбительного не сказал, зато ты, как будто его сотрудница, на всю страну песочила Жилину и Титову.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ missis-Zima
Вот и становится понятна ее "смелость".Сотрудничала с Железняковым ,собирается возобновить.Называет фавориткой спортсменку ЭТ,которая всегда вторая после Плющинских.Лично мне все понятно.
с Железняковым сотрудничают многие школы
Их тоже не забудьте записать в враги
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Харько
Сама устроила истерику, теперь сдаёт назад. Плющенко никак не критиковал и не упоминал ни её ни Горбачёву, только судей.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Alina Kernes
Читайте полную версию. Там смешное: "Иногда проще промолчать, и я объясню причину. Тебя сразу начнут дергать журналисты с утра и до ночи – а прокомментируйте ситуацию, а будете ли вы подавать на Плющенко в суд, а будете ли вы подавать жалобу по кодексу этики." Зря Плющ зарубился с такой умной женщиной. Только себя в плохом свете выставляет.
Вот и становится понятна ее "смелость".Сотрудничала с Железняковым ,собирается возобновить.Называет фавориткой спортсменку ЭТ,которая всегда вторая после Плющинских.Лично мне все понятно.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ягун Ягунини
Ответ missis-Zima
Не кого-то,а кого выгодно.Где была бы эта Федорченко,если она бы против ЭТ высказалась и разобрала ошибки ее спортсменки.
Вы без ЭТ не можете. Какая бы тема не была, разговор к ней сведёте) "Он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт")
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alina Kernes
Читайте полную версию. Там смешное:
"Иногда проще промолчать, и я объясню причину. Тебя сразу начнут дергать журналисты с утра и до ночи – а прокомментируйте ситуацию, а будете ли вы подавать на Плющенко в суд, а будете ли вы подавать жалобу по кодексу этики."
Зря Плющ зарубился с такой умной женщиной. Только себя в плохом свете выставляет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Бильм@н
Как же у нас народ любит возносить кого-нибудь в ранг святых.
Не кого-то,а кого выгодно.Где была бы эта Федорченко,если она бы против ЭТ высказалась и разобрала ошибки ее спортсменки.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Agura
Это слова Тренера , тренера с большой буквы. Софья Федченко ничего, кроме уважения, не вызывает. Умница и настоящий педагог! Желаю ей успешной и плодотворной работы.
Не принижайте,просто Великий Тренер)Одним скандалом с кем надо встала на один уровень с ТАТ ,Москвиной).
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Ягун Ягунини
Вот эти слова из интервью понравились: "В фигурном катании вообще не очень принято так жестко отвечать оппоненту и защищать своего спортсмена. - У меня встречный вопрос – а кого я должна была бояться? - Ну, есть кандидаты. - Я защитила своего спортсмена и не шла поперек кого-то. А бояться – ну, мы ведь живем в стране, где есть определенные законы, которые нельзя нарушать. Нельзя оскорблять, клеветать, но запрета на высказывание своего мнения я не припоминаю."
У девушки хорошая крыша,только и всего.Возможно,перейдет в ТШТ)
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
Ответ Алиса без миелофона
Больше всего я не хотела, чтобы она начала сомневаться в своей победе. Потому что она завоевала золотую медаль честно и заслуженно. Я люблю эту женщину
Как же у нас народ любит возносить кого-нибудь в ранг святых.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Ответ Светлана Менова
Потрясающее интервью, потрясающая история взаимоотношений тренера и спортсменки. https://rsport.ria.ru/20230224/fedchenko-1854132369.html?sl=1 Вот про что надо снимать кино, а не ваши эти "последние аксели"... Теперь я очень хочу, чтобы Горбачёва выиграла Олимпиаду. Там такой характерище, что вполне тянет на Савченко. А Федченко мне напомнила Ютту Мюллер, тренера Катарины Витт. Надеюсь, что они действительно дойдут вместе до главных медалей.
Олимпиада. Ютта Мюллер) Не круто ли берете? Девочка пока что первенство выиграла) и ненависть к Плющу побеждает у фанатов ЭТ любовь к ней.Куда вы ее спортсменок денете, Аделию и Соню ,они как раз и собираются ОИ выиграть)
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ягун Ягунини
Ответ Алиса без миелофона
Пару дней назад просто Жуков и Лесик к ней ходили за большим интервью (ну, как я понимаю, у Жукова Софья, у Кости Алина) а опубликовал Жуков на РИА-Спорте сейчас вот. Вы б это, сходили почитать, там отнюдь не только про Плющенко, там про весь путь, и ее, и Алинин, про тренерские вещи, в частности, объяснена мотивация "чисто прокатать свое" на хорошем и доступном примере
Там в целом очень интересное интервью. Причем самое интересное не про разборки с Плющенко, а об истории Алины. А также принципах работы с подопечными, особенно с юными, методах мотивации, взаимоотношениях с их родителями.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Давно говорю, что начитанного, образованного и эрудированного человека, как и наоборот, видно и по комментам. А уж по интервью и подавно. Софье очередной респект и не надо никого бояться и делать реверансы, а тем более начинающему тренеру и хаму с большим стажем. Пусть утрётся и пишет ещё в Спортлото...
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lala M
Ответ karinka160552@mail.ru
А разве Плющенко конкретно называл фамилии? 😂
Нужно называть фамилии? Он говорит о спортсменах занявших первое и третье место, много вариантов?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий