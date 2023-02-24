Ксения Синицына пропустит финал Гран-при России

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что не выступит в Финале Гран-при России.

В прошлом месяце фигуристка снялась с Кубка Первого канала из-за травмы. 

«К сожалению, я не выступлю в Финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям.

Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», – сказала Синицына.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. 

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34 комментария

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Toplady
Всем адекватным людям уже понятно, что через тшт отмывает деньги федра, поэтому нужен весь пьедестал, поэтому без петросян никак не обойтись. Да и плевать смотреть на то во что превратили фк в России нет никакого желания, всё известно ещё до старта
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Toplady
Да и нечего там участвовать, одно дело международное гран при, а не этот цирк, всё равно все 3 места за тутберидзе, даже если будут падать, их ультра си это другое, какой смысл. С.Муравьева ещё снялась бы с этого шапито, пусть друг друга жалят своим ядом, в сборную отобралась, да и нафиг эта бестолковая сборная
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bezsugar
Извините, но уже слушать невозможно про эту хрупкую, хрустальную Синичку, которая вся вечно в травмах и вечно пропускает. Раз в год выступит и дальше сплошные снятия, но ахов и вздохов по ней на ветке полным полно))
Скучнейшая, слабая фигуристка.
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Defender64
Очередные плохие новости. У меня ощущение, что за всю историю нашей женской одиночки не было столько плохих новостей, как в период с начала пандемии и до сих пор.
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Спорт_в_массы
это не помешает журналистам-графоманам настрочить о том, как жестокие конкуренты и злая федерация с судьями не дают самой талантливой фигуристке десятилетия (если не всей истории) подняться на пьедестал.
Синичке - здоровья и крутых прокатов в след раз)
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Бильм@н
Ответ k4rmazin2007
"Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям" Более чем за месяц до начала турнира уже сформировали список. Видимо, чтобы Синицина гарантированно пролетела мимо. Еще и Зининой не дают допуск. Используют любые способы, чтобы протащить Петросян в Финал
Отдельная калиточка для блатняка всегда открыта.
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Валерий Петров
Ответ Ольга Зеленина
Поддерживаю, согласна. Скучнейшие программы
Была у нее шикарнейшая программа, забыл название, в юниорский сезон, что-то типа восточная принцесса (или царица). Одна из лучших программ того периода. Правда потом ей в основном нежнятину всякую ставили.
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ВИван
Короче, скоро узнаем и о других, снявшихся с ФГП.
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Триксель+5
Как же так. И мы больше нигде не увидим эти прекрасные программы?
Из сообщения получается, что сейчас Ксения теоретически могла бы выступить, но её выкинули из списка уже в начале февраля???
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Аша Российская
Ответ Denis Travin
... Синицину понять можно. Видя, что сделали с Горбачёвой и её тренером Рудковские, не всякий отважится катать на одном старте с Муравьёвой. Теперь Плющенко очистил Костнер наших дней дорогу к пьедесталу!
Вы... 0ватит пожалуйста оправдывать. Весь мир против одной Синицыной
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Ольга Зеленина
Ответ Denis Travin
... Синицину понять можно. Видя, что сделали с Горбачёвой и её тренером Рудковские, не всякий отважится катать на одном старте с Муравьёвой. Теперь Плющенко очистил Костнер наших дней дорогу к пьедесталу!
Не надо придумывать оправдания
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Валерий Петров
Ответ k4rmazin2007
"Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям" Более чем за месяц до начала турнира уже сформировали список. Видимо, чтобы Синицина гарантированно пролетела мимо. Еще и Зининой не дают допуск. Используют любые способы, чтобы протащить Петросян в Финал
Эпичный бред. Из-за травм к финалу ещё может кто-то снимется, так что возможно даже недобор участников будет. Хотя некоторым Петросян как будто поперек горла
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Ольга Зеленина
Ответ Аша Российская
Слава богу, хоть не усну. Как не номер синицыной, так я сплю. Про какую хрупкость вы говорить? Ску-ко-ти-ща!! Трусова пишет "лечу спину", комментаторы говорят :"все, ушла в любовь". Как синицыеа, так точно травма. Синицыеа самая переоценненая фигуристка из всех, ничего выдающегося, тьфу!
Поддерживаю, согласна. Скучнейшие программы
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Syndycate
Ответ Аша Российская
Слава богу, хоть не усну. Как не номер синицыной, так я сплю. Про какую хрупкость вы говорить? Ску-ко-ти-ща!! Трусова пишет "лечу спину", комментаторы говорят :"все, ушла в любовь". Как синицыеа, так точно травма. Синицыеа самая переоценненая фигуристка из всех, ничего выдающегося, тьфу!
Ничего не имею против Синички, но тут соглашусь, она уже 200 лет катает свою хрустальную тему, реально уснуть можно, у нее даже КП от ПП не отличается, будто музыка одна и та же) А еще Камиле предъявляют, мол Шторм третий год подряд катает)
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Дудабот Уно
То есть федра за месяц до старта всех отсекла? И как бы потом ни менялась у спортсмена ситуация, не влияет. Ну, теперь мы всё поняли. Жаль. Ксения из тех фигуристок, которые про эстетику и аристократизм (не путать с интеллигенцией).
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Додик Аксель
Ксении здоровья и удачи. К сожалению, травмы не дают ей полностью раскрыть свой талант и выступать на многих соревнованиях.
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Аша Российская
Слава богу, хоть не усну. Как не номер синицыной, так я сплю. Про какую хрупкость вы говорить? Ску-ко-ти-ща!! Трусова пишет "лечу спину", комментаторы говорят :"все, ушла в любовь". Как синицыеа, так точно травма. Синицыеа самая переоценненая фигуристка из всех, ничего выдающегося, тьфу!
+10
-4
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Denis Travin
... Синицину понять можно.
Видя, что сделали с Горбачёвой и её тренером Рудковские, не всякий отважится катать на одном старте с Муравьёвой.

Теперь Плющенко очистил Костнер наших дней дорогу к пьедесталу!
+3
-7
-4
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vanessa2021
Жду коммента ТАТ, что фгп не обеднеет от отсутствия Синицыной)))

ПС; Синичку люблю, зажимают ее с оценками всегда. Нежная и красивая птичка, только вся в травмах, увы.
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As per
Очень жаль. Ксении скорейшего восстановления!
+3
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k4rmazin2007
"Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям"

Более чем за месяц до начала турнира уже сформировали список. Видимо, чтобы Синицина гарантированно пролетела мимо. Еще и Зининой не дают допуск. Используют любые способы, чтобы протащить Петросян в Финал
+7
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Ягун Ягунини
Опять без Синички((( Надеюсь, Ксюша останется и здоровье даст ей возможность соревноваться дальше. Её прокаты это искусство.
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Gilonjon862
Комментарий скрыт
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Лучшее_враг_хорошего
Ксения очень хрупкая для большого спорта. Такая красивая на льду, запоминающаяся, но здоровье постоянно подводит
+6
0
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Лутц-Ритт
Нравится мне Ксения, она такая нежная, изящная, хрустальная, словно балерина из музыкальной шкатулки
Здоровья!
+8
-1
+7
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