Ксения Синицына пропустит финал Гран-при России

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что не выступит в Финале Гран-при России.

В прошлом месяце фигуристка снялась с Кубка Первого канала из-за травмы.

«К сожалению, я не выступлю в Финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям.

Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», – сказала Синицына.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.