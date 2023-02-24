Ксения Синицына пропустит финал Гран-при России
Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что не выступит в Финале Гран-при России.
В прошлом месяце фигуристка снялась с Кубка Первого канала из-за травмы.
«К сожалению, я не выступлю в Финале Гран-при. Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям.
Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», – сказала Синицына.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Скучнейшая, слабая фигуристка.
Синичке - здоровья и крутых прокатов в след раз)
Из сообщения получается, что сейчас Ксения теоретически могла бы выступить, но её выкинули из списка уже в начале февраля???
Видя, что сделали с Горбачёвой и её тренером Рудковские, не всякий отважится катать на одном старте с Муравьёвой.
Теперь Плющенко очистил Костнер наших дней дорогу к пьедесталу!
ПС; Синичку люблю, зажимают ее с оценками всегда. Нежная и красивая птичка, только вся в травмах, увы.
Более чем за месяц до начала турнира уже сформировали список. Видимо, чтобы Синицина гарантированно пролетела мимо. Еще и Зининой не дают допуск. Используют любые способы, чтобы протащить Петросян в Финал
Здоровья!