РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении по делу о допинге.

«РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать или ограничиваться выговором)», – сообщается в документе на сайте CAS.

13 января ДАК РУСАДА, который является независимым органом, признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Отмечается, что сейчас CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В РУСАДА уже сообщали о возможном обжаловании решения ДАК РУСАДА.

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