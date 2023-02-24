РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS Камила Валиева Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении по делу о допинге.

«РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать или ограничиваться выговором)», – сообщается в документе на сайте CAS.

13 января ДАК РУСАДА, который является независимым органом, признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Отмечается, что сейчас CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В РУСАДА уже сообщали о возможном обжаловании решения ДАК РУСАДА.

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.

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68 комментариев

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Pentrak
Ну короче, сразу становится понятен опять возросший интерес от Пальто к Петросян.
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Ольга Ив
Неожиданный поворот
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Alexander X
Ответ garovatat
не поняал... русада обжаловало решение дак? "Оправдательное решение по Камиле вынес ДАК. Это дисциплинарный комитет РУСАДА, который является при этом независимым ведомством. Между ДАК и РУСАДА могут быть также споры, которые разрешаются в Национальном спортивном арбитраже или в CAS" Т.е. правая нога русада не согласна с левой? как это? потрясающе конечно. врагов не надо, сами все за них сделаем. Русада действует по правилам вада, это понятно, так было устроено, но зачем они решили пойти с ними в унисон? или что-то иное? Какие "споры" могли возникнуть между дак и русада, требующие разрешения в кас и связанные с делом Камилы?? крайне дико смотрится... максимально дико. хотелось бы разъяснений
особенно минуя внутренние инстанции...все, без исключения (вада и ису, в том числе) затягивают это дело по максимуму... видать кто-то ооочень высоко сидящий, в этом деле "светится"🤷
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Jessi
Странно это все .. что-то мутят
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Oleandra
Ответ Alexander X
как зачем? где тренер и врач сборной, все на гос. з/п, там и "допинговая гос. программа"
а может они защищают совсем других тренеров и другие штабы?
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Pentrak
Ответ garovatat
не поняал... русада обжаловало решение дак? "Оправдательное решение по Камиле вынес ДАК. Это дисциплинарный комитет РУСАДА, который является при этом независимым ведомством. Между ДАК и РУСАДА могут быть также споры, которые разрешаются в Национальном спортивном арбитраже или в CAS" Т.е. правая нога русада не согласна с левой? как это? потрясающе конечно. врагов не надо, сами все за них сделаем. Русада действует по правилам вада, это понятно, так было устроено, но зачем они решили пойти с ними в унисон? или что-то иное? Какие "споры" могли возникнуть между дак и русада, требующие разрешения в кас и связанные с делом Камилы?? крайне дико смотрится... максимально дико. хотелось бы разъяснений
РУСАДА сразу говорили, что они могут обжаловать решение ДАК и ДАК напрямую им не подчиняется.
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Ирина С
Для меня это вообще за границей добра и зла. Не понимаю! Разве федерация не должна защищать и поддерживать собственных спортсменов?
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Loliloo
Эмм.. Это такая многоходовочка, обьясните знающие люди?
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Зоя Кудряшова
Нарушения были, но я не виновата.
Теперь начнутся жалобы на жалобы. Второй год пошел. Медаль отняли. Команда сидит без званий и медалей. Веселье продолжается.
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asusp527
Пытаются вывернуться парадоксальным способом.
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22somebody22
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий удален модератором
А что тут непонятного?Всеми путями ТШТ отмазывают.Отдуваться за всех будет Валиева.Её одну и признают виновной и дисквалифицируют.
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Pentrak
Ответ Defender64
РУСАДА подали аппеляцию на самих себя что ли?
Дисциплинарный комитет рассматривал дело Валиевой. Если грубо, то там РУСАДА выступала прокурором, а Валиева обвиняемой.
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Oksana-tg
Можно перевести эту новость на русский язык? Ничего не понятно... кто... на кого... зачем... виновна не виновна
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expertmer2020
Ответ Defender64
РУСАДА подали аппеляцию на самих себя что ли?
После прочтения мотивировки - у РУСАДА всё опало.
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Amneris
Ответ Oleandra
а зачем РУСАДА тренера и врача защищать? им-то это зачем?
Ну потому что в РФ-спорта коррупция невиданных масштабов. И у каждого компромат на соседа. Мать Валиевой, видимо, решила получить хороший куш за девочку и не возникать, не смущать больших дядь, а у остальных свои же шкурные задачи. РУСАДА - восстановиться и показать свою нейтральность, пальто - отстираться и продолжить пичкать спортсменок запрещенкой. Ввиду амебности Валиевых все эти слагаемые складываются в коллективный успех.
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22somebody22
Конечно,Тутберидзе же должна выйти "сухой из воды".
+3
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Alexander X
Ответ STAVRsSC
Это просто антидопинговые игрища. РУСАДе нужно восстановиться, вот и идут по пути ВАДы. Всё равно никто из них не может повлиять на решение суда. Там свои игрища будут.
не получится таким образом... в ваде известно, "откуда ноги растут" у этого дела...

уже, вроде, чуть ли не прямым текстом говорят...
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Defender64
РУСАДА подали аппеляцию на самих себя что ли?
+3
-3
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий удален модератором
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Игорь Новиков
Не может быть, чтобы так адекватно отреагировали.
+1
-1
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Роман Волков
Это какие-то процессуальные игры, обычному человеку непонятные.
Делаем что можем исходя из ситуации.
В наше сегодняшнее положение мы поставлены после дела предателя Родченкова, когда нас лишили возможности проверять Собственные допинг-пробы .
Теперь крутимся как можем.
Уверен будут и в дальнейшем подставы с допингом, как говорится не важно кто пробу брал, важно кто её исследовал.
+6
-3
+3
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Alexander X
Ответ Oleandra
а зачем РУСАДА тренера и врача защищать? им-то это зачем?
как зачем? где тренер и врач сборной, все на гос. з/п, там и "допинговая гос. программа"
+1
-1
0
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expertmer2020
Дума решила РУСАДА дать самостоятельности - это одна цепь.
0
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garovatat
не поняал... русада обжаловало решение дак? "Оправдательное решение по Камиле вынес ДАК. Это дисциплинарный комитет РУСАДА, который является при этом независимым ведомством. Между ДАК и РУСАДА могут быть также споры, которые разрешаются в Национальном спортивном арбитраже или в CAS"
Т.е. правая нога русада не согласна с левой? как это? потрясающе конечно. врагов не надо, сами все за них сделаем. Русада действует по правилам вада, это понятно, так было устроено, но зачем они решили пойти с ними в унисон? или что-то иное? Какие "споры" могли возникнуть между дак и русада, требующие разрешения в кас и связанные с делом Камилы?? крайне дико смотрится... максимально дико. хотелось бы разъяснений
+5
-2
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pkkp
Ответ Призрачный триксель
Кто-нибудь может объяснить эту новость?
Предполагаю, что там какой-то идиотский по сути иск, цель которого получить отказ в CAS, тем самым признав невиновность Валиевой. А после вступившего в силу решения такого суда - его хрен опротестуешь. Такой юридический прием
+4
-1
+3
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