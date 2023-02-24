РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении по делу о допинге.
«РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать или ограничиваться выговором)», – сообщается в документе на сайте CAS.
13 января ДАК РУСАДА, который является независимым органом, признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
Отмечается, что сейчас CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В РУСАДА уже сообщали о возможном обжаловании решения ДАК РУСАДА.
ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется.
Теперь начнутся жалобы на жалобы. Второй год пошел. Медаль отняли. Команда сидит без званий и медалей. Веселье продолжается.
уже, вроде, чуть ли не прямым текстом говорят...
Делаем что можем исходя из ситуации.
В наше сегодняшнее положение мы поставлены после дела предателя Родченкова, когда нас лишили возможности проверять Собственные допинг-пробы .
Теперь крутимся как можем.
Уверен будут и в дальнейшем подставы с допингом, как говорится не важно кто пробу брал, важно кто её исследовал.
Т.е. правая нога русада не согласна с левой? как это? потрясающе конечно. врагов не надо, сами все за них сделаем. Русада действует по правилам вада, это понятно, так было устроено, но зачем они решили пойти с ними в унисон? или что-то иное? Какие "споры" могли возникнуть между дак и русада, требующие разрешения в кас и связанные с делом Камилы?? крайне дико смотрится... максимально дико. хотелось бы разъяснений