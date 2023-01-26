Алексей Василевский: «Психологически Зинина уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, настроение боевое»

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Алексей Василевский Фигурное катание

Алексей Василевский, тренер российской фигуристки Анастасии Зининой, рассказал о состоянии подопечной, которая получила травму на Кубке Первого канала.

Зинина упала в короткой программе и не смогла продолжить выступление – уйти со льда ей помогли тренер и врачи.

«Сейчас Настя проходит курс физиотерапии, все равно старается что-то делать, качает спину, а в воскресенье ее уже выписывают.

Психологически она уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, так что настроение боевое», – сказал Василевский.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

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18 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Inka90
Я специально смотрела, как раз в том прокате, где он кому-то из девочек руку целовал, ничего пошлого не увидела. Хотя необычное поведение. Может, в других случаях он иначе себя ведёт, но я обычно не особо смотрю моменты в кике. А напомните, Самодурова же Мишина в губы целовала после удачных прокатов?
Это не пошло, а скорее неуместно как-то.

Да, было такое с Самодуровой. Но Мишин пожилой уже, поэтому я списала это на случайность. Да и там тренер явно не был инициатором - Мишин обычно вообще обычно сосредоточенный и без каких-либо эмоций. Хотя согласна - выглядело тоже странновато.
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Inka90
Ответ Kareglazaya
Маньяк или не маньяк непонятно, но ведёт он себя странно. Очень странно. Обратите внимание, когда его в кике показывают. После проката Рубцовой тренер и правда пытался поцеловать ее практически в губы. Было видно, что ей некомфортно, она отворачивалась, но он не сдавался)) И потом, когда сидели и ждали оценок, он даже при разговоре в лицо к девочке лез, прямо нос к носу. Странно это выглядело. А недавно после проката руку Зининой поцеловал, как рыцарь с прекрасной дамой. Жена, кстати, рядом была в тот момент. Может, тренер просто очень добрый и душевный человек и очень рад за учеников, но девочки уже взрослые, поэтому надо как-то посдержаннее быть.
Я специально смотрела, как раз в том прокате, где он кому-то из девочек руку целовал, ничего пошлого не увидела. Хотя необычное поведение. Может, в других случаях он иначе себя ведёт, но я обычно не особо смотрю моменты в кике.
А напомните, Самодурова же Мишина в губы целовала после удачных прокатов?
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Kareglazaya
Ответ Olga.t
Насте безусловно здоровья и удачного продолжения спортивной карьеры. А тренера-то за что приложили?))
Маньяк или не маньяк непонятно, но ведёт он себя странно. Очень странно. Обратите внимание, когда его в кике показывают.
После проката Рубцовой тренер и правда пытался поцеловать ее практически в губы. Было видно, что ей некомфортно, она отворачивалась, но он не сдавался)) И потом, когда сидели и ждали оценок, он даже при разговоре в лицо к девочке лез, прямо нос к носу. Странно это выглядело.
А недавно после проката руку Зининой поцеловал, как рыцарь с прекрасной дамой. Жена, кстати, рядом была в тот момент.

Может, тренер просто очень добрый и душевный человек и очень рад за учеников, но девочки уже взрослые, поэтому надо как-то посдержаннее быть.
+1
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+1
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Kareglazaya
Ответ artpal
А физически восстановилась?
Это, похоже, мало интересует тренера...
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+3
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artpal
А физически восстановилась?
+1
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+1
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Anfitan
Ответ Надумочка
В чем смысл Вашего комментария? Просто ляпнуть что-то?)
Смысл? Ок ..не думала,что такие простейшие вещи объяснять надо. Кандидатов на данное сорево-шоу полно...девочку пригласили, а это возможность сделать ья показать. А она не смогла, а в силу подросткового максимализма что процентов корила себя, что подвела команду. Поэтому именно психологически она восстановилась (для глупых успокоилась)...и ушиб тут вообще не при чем.
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Nowhere_Girl
Ответ Надумочка
В чем смысл Вашего комментария? Просто ляпнуть что-то?)
В токсичности смысла нет, только токсичность
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Nowhere_Girl
Ответ Надумочка
Психологически восстановилась от... ушиба? Что за драма на пустом месте? Фигуристы часто в травмах, а уж ушибы вообще с завидным постоянством.
Ну да, так-то вообще фигня, упасть так, что не встать на глазах у многотысячной публики, подумаешь. Фигуристы же не люди, их дело ломаться всячески
+4
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+4
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Nowhere_Girl
Ответ Jessi
Он лапает учениц, гладит по коленкам и спине, целует, как будто целится в губы. ( с Любой так было). Рубцова недавно ногу повредила, теперь Настя.
Многие здесь говорят об этом, искала «компромат» с Любой, не нашла. Видимо, плохо искала. С Настей не замечала такого
+4
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Надумочка
Ответ Anfitan
Через слово читаете? Да ... психологически от ушиба)))
В чем смысл Вашего комментария? Просто ляпнуть что-то?)
+4
-2
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hellk666
Ответ Jessi
Он это делал перед камерами ) на соревнованиях . Страшно подумать , что там на тренировках
Так вроде второй тренер его жена? неужели она позволяет чего на тренировках?
+3
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Anfitan
Ответ Надумочка
Психологически восстановилась от... ушиба? Что за драма на пустом месте? Фигуристы часто в травмах, а уж ушибы вообще с завидным постоянством.
Через слово читаете? Да ... психологически от ушиба)))
+2
-2
0
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Jessi
Ответ Оксана Иванова
Фигасе обвинения
Он это делал перед камерами ) на соревнованиях . Страшно подумать , что там на тренировках
+5
-1
+4
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Оксана Иванова
Ответ Jessi
Он лапает учениц, гладит по коленкам и спине, целует, как будто целится в губы. ( с Любой так было). Рубцова недавно ногу повредила, теперь Настя.
Фигасе обвинения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надумочка
Психологически восстановилась от... ушиба? Что за драма на пустом месте? Фигуристы часто в травмах, а уж ушибы вообще с завидным постоянством.
+13
-6
+7
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Jessi
Ответ Olga.t
Насте безусловно здоровья и удачного продолжения спортивной карьеры. А тренера-то за что приложили?))
Он лапает учениц, гладит по коленкам и спине, целует, как будто целится в губы. ( с Любой так было). Рубцова недавно ногу повредила, теперь Настя.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ Лена Самойлова
Недотренеро Маньячелло, а Насте здоровья конечно
Насте безусловно здоровья и удачного продолжения спортивной карьеры.

А тренера-то за что приложили?))
+5
-1
+4
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Лена Самойлова
Недотренеро Маньячелло, а Насте здоровья конечно
+12
-3
+9
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