Алексей Василевский: «Психологически Зинина уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, настроение боевое»

Алексей Василевский, тренер российской фигуристки , рассказал о состоянии подопечной, которая получила травму на Кубке Первого канала.

Зинина упала в короткой программе и не смогла продолжить выступление – уйти со льда ей помогли тренер и врачи.

«Сейчас Настя проходит курс физиотерапии, все равно старается что-то делать, качает спину, а в воскресенье ее уже выписывают.

Психологически она уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, так что настроение боевое», – сказал Василевский.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против