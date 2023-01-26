Алексей Василевский: «Психологически Зинина уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, настроение боевое»
Алексей Василевский, тренер российской фигуристки Анастасии Зининой, рассказал о состоянии подопечной, которая получила травму на Кубке Первого канала.
Зинина упала в короткой программе и не смогла продолжить выступление – уйти со льда ей помогли тренер и врачи.
«Сейчас Настя проходит курс физиотерапии, все равно старается что-то делать, качает спину, а в воскресенье ее уже выписывают.
Психологически она уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, так что настроение боевое», – сказал Василевский.
После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против
Да, было такое с Самодуровой. Но Мишин пожилой уже, поэтому я списала это на случайность. Да и там тренер явно не был инициатором - Мишин обычно вообще обычно сосредоточенный и без каких-либо эмоций. Хотя согласна - выглядело тоже странновато.
А напомните, Самодурова же Мишина в губы целовала после удачных прокатов?
После проката Рубцовой тренер и правда пытался поцеловать ее практически в губы. Было видно, что ей некомфортно, она отворачивалась, но он не сдавался)) И потом, когда сидели и ждали оценок, он даже при разговоре в лицо к девочке лез, прямо нос к носу. Странно это выглядело.
А недавно после проката руку Зининой поцеловал, как рыцарь с прекрасной дамой. Жена, кстати, рядом была в тот момент.
Может, тренер просто очень добрый и душевный человек и очень рад за учеников, но девочки уже взрослые, поэтому надо как-то посдержаннее быть.
А тренера-то за что приложили?))