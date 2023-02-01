Анастасия Зинина вернулась к тренировкам на льду после травмы

Теги сборная России травмы женское катание Анастасия Зинина Алексей Василевский Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина вернулась к тренировкам после травмы.

Об этом сообщил тренер Алексей Василевский. 21 января Зинина попала в больницу после падения на Кубке Первого канала в Москве. Она получила сильный ушиб.

«Сегодня она уже вышла на лед, потихоньку вкатывается, настроение бодрое.

Но пока ей еще предстоит курс реабилитации, дополнительные процедуры для восстановления», – сказал Василевский.

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5 комментариев

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Лека-Лека
Рада за Настю. Хорошо, что все обошлось.

И больше никогда так страшно не падать и нас не пугать.
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AllaS
Новость хорошая, Настя осталась в больнице ради процедур и быстрой реабилитации . Значит не зря. Хороших , полноценных тренировок. Отличных стартов впереди!
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Alexander X
прекрасная новость, главное теперь не переусердствовать с восстановлением формы
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ДИАНА
Настюше, всего самого хорошего ❤️❤️❤️
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galik55
Настенька, рады возвращению, не форсируй.
Удачи и без травм.
+2
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