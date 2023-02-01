Анастасия Зинина вернулась к тренировкам на льду после травмы
Фигуристка Анастасия Зинина вернулась к тренировкам после травмы.
Об этом сообщил тренер Алексей Василевский. 21 января Зинина попала в больницу после падения на Кубке Первого канала в Москве. Она получила сильный ушиб.
«Сегодня она уже вышла на лед, потихоньку вкатывается, настроение бодрое.
Но пока ей еще предстоит курс реабилитации, дополнительные процедуры для восстановления», – сказал Василевский.
И больше никогда так страшно не падать и нас не пугать.
Удачи и без травм.