Анастасия Зинина вернулась к тренировкам на льду после травмы

Фигуристка Анастасия Зинина вернулась к тренировкам после травмы.

Об этом сообщил тренер Алексей Василевский. 21 января Зинина попала в больницу после падения на Кубке Первого канала в Москве. Она получила сильный ушиб.

«Сегодня она уже вышла на лед, потихоньку вкатывается, настроение бодрое.

Но пока ей еще предстоит курс реабилитации, дополнительные процедуры для восстановления», – сказал Василевский.