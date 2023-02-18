Сергей Давыдов: «Гордеева будет учить тройной аксель. Мы его уже учили, сейчас будет больше времени»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание ТАСС Анна Фролова Мария Гордеева Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов сообщил, что фигуристка Мария Гордеева будет работать над тройным акселем.

На первенстве России среди юниоров Гордеева заняла третье место. В произвольной она исполнила четверной тулуп и четверной сальхов.

«Работать будем после первенства – тройной аксель учить, мы уже его брали, учили, сейчас на него будет больше времени», – сказал Давыдов.

Также Давыдов рассказал о состоянии Анны Фроловой, которая стала 12-й на чемпионате России в Красноярске. В прошлом сезоне фигуристка не выступала на турнирах из-за стрессового перелома стопы. 

«После чемпионата России она еще недельку долечивала ногу, сейчас все нормально», – сказал тренер.

12 комментариев

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Cler
Да Сергей Давыдов просто молодец-профессионал, не словом известен а делом. Очень хочется ему пожелать талантливых и таких же благодарных порядочных учеников как он сам. Настоящий русский мужчина👍
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Лека-Лека
Машенька прелестна и очень перспективна.
Уверена, ей покорятся и триксель и квады.
А Давыдов - талантливейший тренер.
И очень обидно, что Соколовская так безбожно его обворовывает с молчаливого согласия федры.
Удачи и побед Сергею и его ученикам.
+3
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+3
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Светлана Менова
Ответ Марина Синельникова
Успехов вашему тренерскому штабу! У вас прекрасные спортсмены, Лев Лазарев и Маша Гордеева. Прекрасные результаты. Не отпускайте их.
Он тренер, а не рабовладелец. Кто их остановит, если захотят уйти? Но, надеюсь, что результаты говорят сами за себя и родители не будут принимать глупых решений.
+4
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Маргарита В Сафронова
Ответ severyanka
Сильные соперницы подросли и уже выигрывают, пока Плю тырил топ спортсменок, другие школы вырастили чемпионов!
В отсутствие Акатьевой ехали как на весёлую прогулку. А вон оно как вышло)
+3
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Марина Синельникова
Успехов вашему тренерскому штабу! У вас прекрасные спортсмены, Лев Лазарев и Маша Гордеева. Прекрасные результаты. Не отпускайте их.
+2
0
+2
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Ольга Ольгина
Не раскрывайте всех планов. А то есть такие ястребы, что быстренько и домик и фермеров Киев продукты предложат, и много льда. Маше удачи , да и всем вашим ребятам.
+3
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severyanka
Ответ Маргарита В Сафронова
Мария справится с трикселем. У ангелов реально сильные соперницы. Надо привыкать. Теперь не только ТШТ, но и другие школы.
Сильные соперницы подросли и уже выигрывают, пока Плю тырил топ спортсменок, другие школы вырастили чемпионов!
+7
-1
+6
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Додик Аксель
Сергей толковый тренер и готовит топовых классных юниоров. Удачи ему и успеха Маше в освоении трикселя !
+4
0
+4
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olvl
Удачи. Маша очень талантливая девочка, должно получиться. А если что, есть четверные. А Сергею огромное спасибо за труд и за прекрасных учеников. И с успешным выступлением на Первенстве.
+9
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+8
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Маргарита В Сафронова
Мария справится с трикселем. У ангелов реально сильные соперницы. Надо привыкать. Теперь не только ТШТ, но и другие школы.
+13
-4
+9
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ДИАНА
Удачи Вам, вы прекрасный тренер!
+9
-1
+8
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Светлана Менова
А на юниорский финал Маша не едет, не отобралась?
+3
-1
+2
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