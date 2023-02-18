Сергей Давыдов: «Гордеева будет учить тройной аксель. Мы его уже учили, сейчас будет больше времени»

Тренер Сергей Давыдов сообщил, что фигуристка будет работать над тройным акселем.

На первенстве России среди юниоров Гордеева заняла третье место. В произвольной она исполнила четверной тулуп и четверной сальхов.

«Работать будем после первенства – тройной аксель учить, мы уже его брали, учили, сейчас на него будет больше времени», – сказал Давыдов.

Также Давыдов рассказал о состоянии , которая стала 12-й на чемпионате России в Красноярске. В прошлом сезоне фигуристка не выступала на турнирах из-за стрессового перелома стопы.

«После чемпионата России она еще недельку долечивала ногу, сейчас все нормально», – сказал тренер.