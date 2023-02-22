Пименов о Дзюбе: «Первый тайм он провалил. Человек без предсезонки, физику не обманешь»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Руслан Пименов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Руслан Пименов раскритиковал игру Артема Дзюбы в матче против «Спартака».

«Человек без предсезонки, физику не обманешь. Максимум 60 минут ему можно играть, особенно в такой игре против «Спартака», где нужно давать объем, бороться за мячи.

Первый тайм он провалил, «Спартак» полностью переиграл «Локомотив», а во втором тайме игра немного выровнялась. Комплексно по игре Дзюба для меня пока выпадает», – сказал бывший игрок «Локомотива».

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Дзюба дебютировал за «Локомотив» и был признан лучшим игроком матча.

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11 комментариев

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Kivan1976
ну да, в первом тайме физики не было, а во втором она появилась?
А во втором он просто стал лучшим! Раунд, бичез!
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-1
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Дмитрий Майоров
Чем обсирать под держите команду сразу все не приходит после такой ху@* с немцами и Дзюба только перезол еще сколько лет локомотив будет в ж@пе
0
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0
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Valentin Kompaneytsev
С Дзюбой по плотней играть надо. А Денисов ему проигрывал. В целом Дзюбу, как тихохода не сложно выключить из игры.
+2
0
+2
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Максим Пантелеев
Человек ползает как минимум с Евро21, не играет с весны, с турецкой провинции прогнали, полгода вообще неизвестно где был. А Пименов только предсезонку заметил. Во дает!
0
-4
-4
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Максим Пантелеев
Ответ Ебздрогыч
А во втором тайме получше. Как говорится, глаза дела боятся, а руки делают
Чем там лучше?Там полузащита давила,а он созданные моменты пролажал.
0
-4
-4
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Роман Кириченко
Чехов был человек без селезёнки, а тут вот человек без предсезонки)
+5
0
+5
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Максим Пантелеев
Это не Дзюба стал лучше, а вышла другая полузащита. Даже один раз попали ему в голову. Сам по-прежнему ни на что не способен. Еще и чаще стал падать.
0
-4
-4
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Kivan1976
ну да, в первом тайме физики не было, а во втором она появилась?
+3
0
+3
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Гамарджоба Генацвале
Нормально смотрелся, точно не хуже других в Локо. А в первом тайме кроме забега Пиняева у Локо и вспомнить нечего.
+11
-1
+10
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Ебздрогыч
А во втором тайме получше. Как говорится, глаза дела боятся, а руки делают
0
-4
-4
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Ебздрогыч
Ну первый тайм весь Локомотив провалил
+9
-2
+7
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