Пименов о Дзюбе: «Первый тайм он провалил. Человек без предсезонки, физику не обманешь»

раскритиковал игру в матче против « ».

«Человек без предсезонки, физику не обманешь. Максимум 60 минут ему можно играть, особенно в такой игре против «Спартака», где нужно давать объем, бороться за мячи.

Первый тайм он провалил, «Спартак» полностью переиграл «Локомотив», а во втором тайме игра немного выровнялась. Комплексно по игре Дзюба для меня пока выпадает», – сказал бывший игрок « ».

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Дзюба дебютировал за «Локомотив» и был признан лучшим игроком матча.