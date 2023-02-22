РФС о Загитовой, Сычеве, Пименове: «Важно, чтобы клубы приводили звездных спикеров и развернулись лицом к журналистам. Если не давать прессе контент, она будет формировать негатив»

В РФС высказались о допуске журналистов в раздевалки участников Фонбет Кубка России.

– Для нас важен не допуск в раздевалки как таковой, а вовлечение клубов в медийную активность, важно развернуться лицом к журналистам.

Журналисты приезжают на матч за контентом, если мы его не будем давать, то они будут формировать негатив вокруг футбола. Неважно, пустят или не пустят в раздевалки, главное – чтобы приводили звездных спикеров.

Сегодня приехал , , Загитова и другие. Важно, чтобы люди могли до матча и в перерыве пообщаться со знаменитостью и получить эмоции.

Пустят в раздевалку или не пустят? Есть тренерский штаб, и он формирует, как к этому относиться. Хотя есть опыты и аналоги в ведущих лигах, есть КХЛ. Это вопрос времени, нужно внести в голову, придать правильную механику этому.

На данный момент не стоит задача открыть дверь в раздевалку, чтобы оголтелые журналисты забежали туда. Просто чтобы клубы думали об этом, ломали сознание и развернулись лицом к журналистам.

– Планируются еще нововведения?

– Сейчас тестируем, собираем обратную связь. Мы все перезапустим в плане регламентных норм и всего остального с нового сезона. А весной у нас много спецпроектов. Радио запустится. Посвящаем это время для того, чтобы собрать информацию, послушать мнение клубов и журналистов. А дальше делать так, чтобы в регламенте это отобразилось.

– На собрании клубов это будет выноситься?

– Да, на совете лиги – это уже в повестке, и все проблемные вопросы будут рассмотрены, – сказал руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин.

Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак»