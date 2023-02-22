Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что может обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), если ее признают виновной в нарушении антидопинговых правил.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА. Они добиваются четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Если CAS все-таки удовлетворит апелляцию и признает Камилу виновной, можно подать на это апелляцию в Верховный суд Швейцарии по процедурным вопросам.

По существу Верховный суд Швейцарии не рассматривает, но если будут нарушены процессуальные права одной из сторон, то она имеет право обжаловать.

Например, дело Клаудии Пехштайн, знаменитая конькобежка. Она доказала, что ее права были нарушены на открытых слушаниях. Верховный суд Швейцарии отменил решение CAS. У Сунь Яна, китайского пловца, было такое», — сказала Анцелиович.

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