Юрист Анцелиович: «Если CAS признает Валиеву виновной, можно подать на это апелляцию в Верховный суд Швейцарии»

Теги сборная России допинг CAS Швейцарский федеральный трибунал женское катание Анна Анцелиович Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Камила Валиева может обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), если ее признают виновной в нарушении антидопинговых правил.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА. Они добиваются четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Если CAS все-таки удовлетворит апелляцию и признает Камилу виновной, можно подать на это апелляцию в Верховный суд Швейцарии по процедурным вопросам.

По существу Верховный суд Швейцарии не рассматривает, но если будут нарушены процессуальные права одной из сторон, то она имеет право обжаловать.

Например, дело Клаудии Пехштайн, знаменитая конькобежка. Она доказала, что ее права были нарушены на открытых слушаниях. Верховный суд Швейцарии отменил решение CAS. У Сунь Яна, китайского пловца, было такое», — сказала Анцелиович.

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20 комментариев

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Этери горячая
ВАДА обратилось в CAS в ноябре, несмотря на то, что не знало результатов продолжающегося расследования. Это ясно показывает их несправедливые мотивы, если они уже обращаются в CAS, не зная деталей дела.
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nnp165
Ответ Lana-shu
Если кас присудит дисквал, то ее сразу отстранят от льда. Даже если будет наша апелляция
Уже некуда будет апеллировать, кас последняя инстанция. Дальше только по процедурным вопросам, навроде порядка определения арбитров, общего порядка слушаний, но не по существу. После дела «Пехштайн против Швейцарии» в ЕСПЧ, гражданские суды вмешиваться в решение кас по существу не будут однозначно. Разве что Басманный.
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nnp165
Ответ Максим Медов
Надо послать куда подальше все эти западные институты и суды. Они всё равно работают только для своих. Выходить нужно из всего что можно. Толка от них все равно ноль, одни только взносы. На игры не пускают, а взносы просят, где логика?!
Закрыться от всего мира железным занавесом и надувать щеки о своей исключительности? Нахрен такая перспектива. Если по этому пути пойдут, смена гражданства будет массовым явлением.
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nnp165
Ответ Irina037
Два вопроса,первый,почему ее имя огласили,хотя не имели права. Второй,почему все время требуют максимального наказания несовершеннолетней,а замяли взрослое окружение,кто назначил и дал
Потому что практически невозможно не оглашать ее имя, принимая во внимание, что дело было на ОИ, а не на юниорских соревнованиях на первенство районного центра. Тут произошла коллизия. С одной стороны все про защищённое лицо, но с другой стороны Валиева вышла соревноваться по взрослым правилам на самый серьёзный турнир в мире, и ее нарушение затрагивает интересы кучи лиц и организаций. Уверен, если б не нагнетали истерию с обеих сторон и РУСАДА не затягивала решение, дело бы закончилось максимум аннулированием результата и годом дисквалификации, возможно и условной, сейчас непонятно. Но все равно не думаю что будет 4 года, в самом худшем случае 2 года и особое определение о необходимости начать расследование в отношении окружения спортсменки.
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nnp165
Угу . Пехштайн судилась лет 10. Причём, ЕМНИП, швейцарский суд ее аппеляцию отклонил, она после этого в Германии судилась и даже до ЕСПЧ дошла. Результат, всё оставили в силе, посчитали, что CAS в своём праве, т.к. спортсмен добровольно подписал соглашение об этом арбитраже, и рассматривать по существу отказались. Нашли какие-то нарушения и присудили какую-то финансовую компенсацию, но суть решения осталось прежним.
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Шалимар
Ответ Irina037
Два вопроса,первый,почему ее имя огласили,хотя не имели права. Второй,почему все время требуют максимального наказания несовершеннолетней,а замяли взрослое окружение,кто назначил и дал
Расследование проводило РУСАДА, вот ему и адресуйте вопросы по поводу взрослого окружения.
+4
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Lana-shu
Ответ Katerina Sunny
В случае Валиевой же открытые слушания невозможны? Так и будут до бесконечности подавать апелляции?
Если кас присудит дисквал, то ее сразу отстранят от льда. Даже если будет наша апелляция
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JSV
Интересно было почитать про Пехштайн. Ее вообще осудили по косвенным уликам. Но какая параллель с Валиевой?Конькобежка добилась только права на открытый процесс, все остальные решения по допингу остались в силе.
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Katerina Sunny
Ответ Verysia
Так уже нарушены права «защищённого лица».
Пусть «защищённое лицо» подаёт в суд на тех, кто его права нарушил.
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Olga.t
Ответ Спорт_в_массы
а тут процессуальные права одной из сторон разве нарушены?
Как они могут быть нарушены, если суд ещё не состоялся?
Анцелович, кмк, рассматривает гипотетический вариант развития событий в случае "неудобного" для российской стороны решения CAS.
+5
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Максим Медов
Надо послать куда подальше все эти западные институты и суды. Они всё равно работают только для своих. Выходить нужно из всего что можно. Толка от них все равно ноль, одни только взносы. На игры не пускают, а взносы просят, где логика?!
+7
-10
-3
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grey9610212
господа, подавайте любые апелляции, даже на самый Верховный верх...только добейтесь оправдания ни в чём не повинного человека...Вам зачтётся, поверьте
+10
-9
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Irina037
Два вопроса,первый,почему ее имя огласили,хотя не имели права.
Второй,почему все время требуют максимального наказания несовершеннолетней,а замяли взрослое окружение,кто назначил и дал
+10
-6
+4
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Verysia
Так уже нарушены права «защищённого лица».
+13
-3
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Bergkamp007
можно сразу в Басманный
+5
-3
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Katerina Sunny
В случае Валиевой же открытые слушания невозможны? Так и будут до бесконечности подавать апелляции?
+4
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asusp527
Не ждите, процессуальные права нашей стороны нарушены не будут.
Уже последнюю лазейку ищут...Дело видать швах...
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Девушка Безимени
да почему бы и нет
один xрен на ои не пускают
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Спорт_в_массы
а тут процессуальные права одной из сторон разве нарушены?
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Sky Smoker
Такими темпами обжалования затянутся до следующих ОИ... как минимум.
+11
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