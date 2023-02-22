Губерниев о слушаниях в CAS по делу Валиевой: «Надо предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел. А разговоры, что нас везде обижают – это в пользу бедных»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нужно предоставить в Спортивный арбитражный суд (CAS) такие доказательства невиновности фигуристки Камилы Валиевой, чтобы их невозможно было оспорить.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на вердикт по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Что тут сказать, как CAS решит, так и будет. Предстоит состязательный процесс, обе стороны представят свои доводы.

Нужно провести большую работу и бороться за спортсменов. Что касается объективности судебного процесса – а разве есть какие-то другие инстанции? Надо это понимать и принимать.

Предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел. А разговоры, что нас везде зажимают и обижают, это в пользу бедных», – сказал Губерниев.

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34 комментария

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Viks
Ответ Залина Малина
А если ни спортсмен, ни тренер понятия не имеют, как препарат попал в организм. Вот серьезно. А сказать просто: "Я не знаю" при этом нельзя. Что тогда делать?
Просто получить 4 года и не квакать.
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scorp19
хаха, у нас из доказательств только "она самая лучшая девочка" в исполнении Тарасовой. против такого аргумента не попрёшь.
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nadenki
Дался вам стакан.Это было не утверждение,а одно из возможных предположений,которое должны были дать обязательно.:-Я не знаю,как оказался не проканало-бы..И чего шуметь из-за КАС..Всё стороны такой поворот и ждали
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expertmer2020
Все доказательства в мотивировке - других не будет.
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Залина Малина
А если ни спортсмен, ни тренер понятия не имеют, как препарат попал в организм. Вот серьезно. А сказать просто: "Я не знаю" при этом нельзя. Что тогда делать?
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missis-Zima
Ответ Black&White
Очевидно, нет таких доказательств
что странно,даже придумать умное не могут что-ли.
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missis-Zima
Ответ Toba Door
Как в США сказать, что у камилы был парень с больным сердцем, который принимал тмз с другими препаратами, вовремя поцелуя этот препарат оказался в крови камилы
Сказать мало,надо этого парня тащить,его исследовать будут.
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Блинчик
"Я всегда учу своих спортсменов, что нужно сдавать пробы так, чтобы ни у кого не было вопросов. Чтобы мнение людей влияло минимально, нужно стараться сдавать все пробы максимально чисто. Кто-то пытается идти против системы, а кто-то – идет в системе. Я не пытаюсь идти против. Я считаю, что все нужно рассчитывать и в зависимости от ситуации сдавать настолько чистые пробы, которые гарантированно принесут победу."
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Наталья Карлова
Ответ Black&White
Верить можно во что угодно, но факты упрямая вещь.
согласна! Но как-то фактов особо и не предоставляется, информационный вакуум.
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Александр Крольков
Какие такие доказательства можно предоставить? Выкрасть тех, кто подсыпал допинг в пробирки и пытать?
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verb
Ответ Настя Розова
Губерниев все правильно сказал: если утверждаете, что Валиева невиновна, несите доказательства, которые не оспоришь.
Правильный термин - занесите.
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Black&White
Ответ Наталья Карлова
спортсменке 15 лет, я не знаю может вы в этом возрасте были юридически и психологически одаренным, но я так думаю, что Камила вообще не знала как на все это реагировать.... И я верю в ее невиновность и штаба! У всех спортсменов из штаба на протяжении последних лет, начиная с 2014 года нормально все было с допингом, а потом раз и он появился... Не знаю как был обнаружен допинг и как попал, но надеюсь все обойдется для нашей фигуристки "малой кровью"...
Верить можно во что угодно, но факты упрямая вещь.
+5
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Наталья Карлова
Ответ Black&White
Естественно, виноват персонал, но они все самоустранились. Под молчаливое согласие спортсменки.
спортсменке 15 лет, я не знаю может вы в этом возрасте были юридически и психологически одаренным, но я так думаю, что Камила вообще не знала как на все это реагировать.... И я верю в ее невиновность и штаба! У всех спортсменов из штаба на протяжении последних лет, начиная с 2014 года нормально все было с допингом, а потом раз и он появился... Не знаю как был обнаружен допинг и как попал, но надеюсь все обойдется для нашей фигуристки "малой кровью"...
+4
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Irina037
Если давали допинг,то где отмазка в случае попадания с пробой?
Неужели так просчитался Шветский?
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Black&White
Ответ Наталья Карлова
ну так это не "дитя" же виновато?
Естественно, виноват персонал, но они все самоустранились. Под молчаливое согласие спортсменки.
+5
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Viks
Ответ Toba Door
Как в США сказать, что у камилы был парень с больным сердцем, который принимал тмз с другими препаратами, вовремя поцелуя этот препарат оказался в крови камилы
Опоздала ты со своей версией - уже стакан запустили, год назад.
+7
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Наталья Карлова
Ответ Black&White
За допинг-пробами надо следить и их результатами. А то ставок у тех, кто обслуживают сборную 200 человек, а дитя без глазу осталось.
ну так это не "дитя" же виновато?
+2
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Viks
Ответ Настя Розова
Губерниев все правильно сказал: если утверждаете, что Валиева невиновна, несите доказательства, которые не оспоришь.
Уже отнесли.
+2
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Melnikov1968
Какие это доказательства? Например. Можно бесконечно, рассуждать на эту тему, но что сделать конкретно, как должна выглядеть эта борьба?
+4
0
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Black&White
Ответ Наталья Карлова
есть какие-то нарушения протоколов, сроков предоставления данных, что привело к последствиям для нашей команды! Почему пробы до Олимпиады проверили сразу, а более "старые" пробы всплыли уже во время ОИ? В этой ситуации Аня или Саша катали бы командник... Нарушения процедур - это тоже можно использовать в свою пользу....
За допинг-пробами надо следить и их результатами. А то ставок у тех, кто обслуживают сборную 200 человек, а дитя без глазу осталось.
+12
-2
+10
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Наталья Карлова
Ответ Black&White
Очевидно, нет таких доказательств
есть какие-то нарушения протоколов, сроков предоставления данных, что привело к последствиям для нашей команды! Почему пробы до Олимпиады проверили сразу, а более "старые" пробы всплыли уже во время ОИ? В этой ситуации Аня или Саша катали бы командник... Нарушения процедур - это тоже можно использовать в свою пользу....
+5
-4
+1
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Наталья Карлова
Он прав... Не люблю Губернеева за некоторые его высказывания, но здесь надо собрать доказательную базу, и привлечь грамотных юристов! а вопли про "бедную" девочку никто слушать не будет! Тот факт, что при самой процедуре предоставления данных о наличие допинга были нарушения - вот это тоже надо использовать! А на жалость давить - это проигрыш!
+11
-1
+10
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Toba Door
Как в США сказать, что у камилы был парень с больным сердцем, который принимал тмз с другими препаратами, вовремя поцелуя этот препарат оказался в крови камилы
+3
-1
+2
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Viks
"Нужно провести большую работу" --- Год проводили: стакан дедушкин разглядывали со всех сторон и описывали этот процесс, с переводом на английский для ВАДА и КАС.
+8
-1
+7
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Viks
«Надо предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел." --- Опоздал ты, Гу, со своим "надо" - "доказательства" уже переданы в ВАДА и рассмотрены там - теперь вот просят 4 года...
+5
-1
+4
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