Губерниев о слушаниях в CAS по делу Валиевой: «Надо предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел. А разговоры, что нас везде обижают – это в пользу бедных»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нужно предоставить в Спортивный арбитражный суд (CAS) такие доказательства невиновности фигуристки , чтобы их невозможно было оспорить.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в на вердикт по делу Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Что тут сказать, как CAS решит, так и будет. Предстоит состязательный процесс, обе стороны представят свои доводы.

Нужно провести большую работу и бороться за спортсменов. Что касается объективности судебного процесса – а разве есть какие-то другие инстанции? Надо это понимать и принимать.

Предоставить такие доказательства, чтобы никто и пикнуть не сумел. А разговоры, что нас везде зажимают и обижают, это в пользу бедных», – сказал Губерниев.

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