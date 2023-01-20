Алексей Мишин: «В жизни Туктамышевой были моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин ответил на вопрос о том, на какое художественное произведение похожа карьера Елизаветы Туктамышевой.
– В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей.
Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина».
Вот такой диапазон – когда-то все просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной».
Сначала ушел из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлеты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма.
Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер.
– Если взять прошедший чемпионат России, то скорее «Каренина» или «Маша и три медведя»?
– Для этой ситуации я еще не подобрал произведения. Я не знаю до конца дальнейших планов Лизы в ее жизни. При одном развитии событий – одно произведение, при другом – иное. Я бы не хотел, чтобы повторялись ситуации в вышеперечисленных произведениях.
– Лиза после произвольной программы говорила, что эта бронза для нее ценнее, чем серебро восемь лет назад. А для вас?
– Для меня, может быть, тоже. Говоря откровенно, Лиза еще никогда в своей спортивной жизни не была готова к соревнованиям так, как к этому чемпионату России. Меня волновало только одно – чтобы Лиза смогла сохранить то самообладание, которое она показывала на предыдущих стартах в этом сезоне.
Лиза была хороша до этого турнира, уверенно каталась на сборе в Новогорске перед отъездом. Я думал, что если она сделает то, что может, то место должно быть очень высоким.
– Что дальше после того, как прошел главный старт сезона?
– Чтобы продолжить развитие затронутой вами темы, скажу, что я приступил к чтению новых литературных произведений. Хочу подобрать третье, идея которого будет соответствовать дальнейшей жизни Лизы. При этом отбираю произведения, в которых финал – счастливый, – сказал Мишин.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
А, нет, каких голливудских. Лучше болливудских ! )))
Никакого протаскивания нет и не было. У Лизы не получилось отобраться на ОИ. И она, и тренеры отреагировали спокойно и адекватно: что получилось, то и получилось. И они не виноваты в том, что часть нашего "бомонда" давала скандальные интервью, предлагая устроить какие-то там прокаты в лесу.
Профэссор заигрался? Пора остановиться, и так весь прошлый сезон угробил на антипиар Ани и протаскивание Тукты по головам.