Алексей Мишин: «В жизни Туктамышевой были моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин ответил на вопрос о том, на какое художественное произведение похожа карьера Елизаветы Туктамышевой

– В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей.

Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина».

Вот такой диапазон – когда-то все просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной».

Сначала ушел из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлеты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма.

Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер.

– Если взять прошедший чемпионат России, то скорее «Каренина» или «Маша и три медведя»?

– Для этой ситуации я еще не подобрал произведения. Я не знаю до конца дальнейших планов Лизы в ее жизни. При одном развитии событий – одно произведение, при другом – иное. Я бы не хотел, чтобы повторялись ситуации в вышеперечисленных произведениях.

– Лиза после произвольной программы говорила, что эта бронза для нее ценнее, чем серебро восемь лет назад. А для вас?

– Для меня, может быть, тоже. Говоря откровенно, Лиза еще никогда в своей спортивной жизни не была готова к соревнованиям так, как к этому чемпионату России. Меня волновало только одно – чтобы Лиза смогла сохранить то самообладание, которое она показывала на предыдущих стартах в этом сезоне.

Лиза была хороша до этого турнира, уверенно каталась на сборе в Новогорске перед отъездом. Я думал, что если она сделает то, что может, то место должно быть очень высоким.

– Что дальше после того, как прошел главный старт сезона?

– Чтобы продолжить развитие затронутой вами темы, скажу, что я приступил к чтению новых литературных произведений. Хочу подобрать третье, идея которого будет соответствовать дальнейшей жизни Лизы. При этом отбираю произведения, в которых финал – счастливый, – сказал Мишин.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

10 комментариев

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Anna Stefan
Ответ Maturmalai
А что за события произошли в жизни Туктика, которые как из "Анны Карениной"? Стала изменять мужу и подсела на морфий? У Туктика хоть муж то есть? Или дедушка Мишин уже в своей собственной реальности обитает?
По ходу в последнее время это его неизменная среда обитания.
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Этери горячая
Мишин имеет в виду выход Щ на Олимпиаду, несмотря на отсутствие ультра си на ЧР
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Maturmalai
А что за события произошли в жизни Туктика, которые как из "Анны Карениной"? Стала изменять мужу и подсела на морфий? У Туктика хоть муж то есть? Или дедушка Мишин уже в своей собственной реальности обитает?
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Anna Stefan
Ответ private dancer
Пора уже голливудских режиссёров вызывать? А, нет, каких голливудских. Лучше болливудских ! )))
Джими-джими ача ача 👌 Аутентичненько получится✌
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deli_skate
Почему-то когда я прочитала «Маша и 3 медведя» в отношении Лизы, а представила не книгу, а совсем не детский фильм 🤣
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private dancer
Пора уже голливудских режиссёров вызывать?
А, нет, каких голливудских. Лучше болливудских ! )))
+1
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Kareglazaya
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер Профэссор заигрался? Пора остановиться, и так весь прошлый сезон угробил на антипиар Ани и протаскивание Тукты по головам.
А что он такого сказал? Это просто констатация факта: результаты ЧР ведь теперь пересмотрены, и Лиза стала третьей среди взрослых участниц.
Никакого протаскивания нет и не было. У Лизы не получилось отобраться на ОИ. И она, и тренеры отреагировали спокойно и адекватно: что получилось, то и получилось. И они не виноваты в том, что часть нашего "бомонда" давала скандальные интервью, предлагая устроить какие-то там прокаты в лесу.
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер Профэссор заигрался? Пора остановиться, и так весь прошлый сезон угробил на антипиар Ани и протаскивание Тукты по головам.
Интересно, как эти "детали ситуации" (что бы это ни было) влияют на то обстоятельство, что Туктамышева тупо завалила обе программы?🤔 каких таких "страстей" добавляют?🤔
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Viks
Пипец! --- Лев Толстой в твои года не писал такого!
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер

Профэссор заигрался? Пора остановиться, и так весь прошлый сезон угробил на антипиар Ани и протаскивание Тукты по головам.
+9
-10
-1
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