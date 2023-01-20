Алексей Мишин: «В жизни Туктамышевой были моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин ответил на вопрос о том, на какое художественное произведение похожа карьера .

– В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей.

Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина».

Вот такой диапазон – когда-то все просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной».

Сначала ушел из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлеты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма.

Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер.

– Если взять прошедший чемпионат России, то скорее «Каренина» или «Маша и три медведя»?

– Для этой ситуации я еще не подобрал произведения. Я не знаю до конца дальнейших планов Лизы в ее жизни. При одном развитии событий – одно произведение, при другом – иное. Я бы не хотел, чтобы повторялись ситуации в вышеперечисленных произведениях.

– Лиза после произвольной программы говорила, что эта бронза для нее ценнее, чем серебро восемь лет назад. А для вас?

– Для меня, может быть, тоже. Говоря откровенно, Лиза еще никогда в своей спортивной жизни не была готова к соревнованиям так, как к этому чемпионату России. Меня волновало только одно – чтобы Лиза смогла сохранить то самообладание, которое она показывала на предыдущих стартах в этом сезоне.

Лиза была хороша до этого турнира, уверенно каталась на сборе в Новогорске перед отъездом. Я думал, что если она сделает то, что может, то место должно быть очень высоким.

– Что дальше после того, как прошел главный старт сезона?

– Чтобы продолжить развитие затронутой вами темы, скажу, что я приступил к чтению новых литературных произведений. Хочу подобрать третье, идея которого будет соответствовать дальнейшей жизни Лизы. При этом отбираю произведения, в которых финал – счастливый, – сказал Мишин.

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