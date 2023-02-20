«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала информацию о том, что заявления Евгения Плющенко могут быть рассмотрены комиссией по этике ФФКР.

Ранее об этом сообщила глава комиссии Ирина Рабер.

«Я это не комментирую. Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами (журналисты) все и распускаете», – заявила Чайковская.

После юниорского первенства России в Перми Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его ученицы могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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