«Это чушь собачья, никто ничего не собирается». Чайковская о том, что слова Плющенко могут быть рассмотрены комиссией ФФКР

Теги Елена Чайковская Евгений Плющенко сборная России ФФКР Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала информацию о том, что заявления Евгения Плющенко могут быть рассмотрены комиссией по этике ФФКР.

Ранее об этом сообщила глава комиссии Ирина Рабер. 

«Я это не комментирую. Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами (журналисты) все и распускаете», – заявила Чайковская.

После юниорского первенства России в Перми Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его ученицы могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

47 комментариев

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Девушка Безимени
3. чушь собачья
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Елизавета Смородина
Чайковская права. Из пальца темы уже высасывают.
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Ольга Ольгина
Чует что могут скоро подвинуть, молодые и дерзкие, поэтому хочется все погасить и опять как Горшков устроить тихую поляну с лебедями.. увы.. Е.А. ваше время истекло, даже если сможете найти ту чушь у собаки.
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Competition Score
Ответ Жанна Авдеева
Но молчать уже нельзя
Нельзя. Но, похоже, опять все сведется к своре между отдельными личностями. Никому из нынешней верхушки не выгодно что-то менять. И так все нормально, по их мнению. Хотя этот Титаник уже неотвратимо повернулся боком к айсбергу.
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Alexey Belskiy
Самый лучший главный тренер сборной.💗
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JSV
Хоть один здравый голос Чайковской в этой камарилье кухонных экзекуторш).
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Галина Александрова
Елена Анатольевна тоже слов не подбирает
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Жанна Авдеева
Ответ Competition Score
Такое понятие как совесть у них отсутствует как класс.
Но молчать уже нельзя
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Alex1104
Ответ Mary Ion
Я не имею ничего против возрастных менеджеров, если они держат руку на пульсе и умеют в перемены и технологии. Если вы думаете, что революции не произойдёт - это не так. Она случится - рано или поздно. Когда поколение старых управленцев отомрет (в прямом смысле). Чем раньше внедряются перемены, тем более они управляемы, как показывает практика. Тем дольше тянут - тем мощнее сносит
Тренер сборной будет революции устраивать?
Тем более её должность в общем-то почетная. Так, общий контроль.
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Vesna krasna
Кто знает, какие задачи решает комиссия по этике ФФКР? Вот чем можно занять полный рабочий день в данном отделе.
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Елена)))
Чайковская составит конкуренцию Вяльбе)))
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Mary Ion
Ответ Alex1104
Ломать не строить. Всё бы вам революции устраивать.
Я не имею ничего против возрастных менеджеров, если они держат руку на пульсе и умеют в перемены и технологии. Если вы думаете, что революции не произойдёт - это не так. Она случится - рано или поздно. Когда поколение старых управленцев отомрет (в прямом смысле). Чем раньше внедряются перемены, тем более они управляемы, как показывает практика. Тем дольше тянут - тем мощнее сносит
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REA-13
Чушь собачья, которую ФФКР не собираются рассматривать - это она про речи Плющенко?
+3
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Алё? Алёна
Просто возмутительно!
+4
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Марьяж
Ответ Vatokatya
Топ бесполезных вещей в мире: 1) Комиссия по этике ФФКР 2) Кодекс этики ФФКР 3) …
3) Главный тренер сборной
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Садриева Танзиля
Какая интеллигентная женщина....
Хочется спросить у нее, как выглядит чушь у собак?
+5
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Findevents
Сразу видно, что в сговоре с Рудковскими!
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Alexey Belskiy
Эйджизм это очень плохо.Просто молодец Е.А Чайковская
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-3
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Ягун Ягунини
Начинаю ностальгировать по Горшкову. О чем у него не спросят, ответ один "Мне об этом ничего не известно". И тишь да гладь.
+7
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Competition Score
Система породившая таких ЗМС как Медведева, Щ , явно требует кардинальной переработки. И первым делом из этой системы нужно удалить бывших советских функционеров.
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-5
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Competition Score
Ответ Жанна Авдеева
В таком возрасте и в любом -уже совесть пора иметь, взрастили АП на ровном месте и пилят и пилят бюджет; люди дураки- ничего не понимают
Такое понятие как совесть у них отсутствует как класс.
+2
-1
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Ольга Калугина
Культурой так и прёт
+5
0
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Iuasamotu
Мне Елена Чайковская нравится, ибо посылает все эти злые хрустальные надежды к чёрту)
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-7
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Artemon1302
Эх, а мы ещё на Горшкова жаловались. Скучаю по его «не в курсе».
+7
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Жанна Авдеева
Ответ Competition Score
Куда полезла непонятно. В таком возрасте дальше жюри в ЛП вообще не должны люди продвигаться.
В таком возрасте и в любом -уже совесть пора иметь, взрастили АП на ровном месте и пилят и пилят бюджет; люди дураки- ничего не понимают
+3
-1
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