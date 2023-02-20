«Такие вопросы не решаются с кондачка, надо узнать мнения судей и тренеров». Глава комиссии по этике ФФКР о словах Плющенко
Комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) обсудит высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей.
Об этом сообщила председатель комиссии Ирина Рабер. Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где его ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.
«Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров.
Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», – ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике слова Плющенко.
«Нам надо во всем разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФКР, членом комиссии по этике – Sports.ru) примем решение.
Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих. Поэтому в этом надо сначала разобраться», – добавила Рабер.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Но и адвокаты должны быть классными судьями фигурного.
После чего можно будет воскликнуть, Король умер! Да здравствует Царевна, не... Королевна! 😁
Федре это ни к чему.