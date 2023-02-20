«Такие вопросы не решаются с кондачка, надо узнать мнения судей и тренеров». Глава комиссии по этике ФФКР о словах Плющенко

Теги Евгений Плющенко ФФКР Ирина Рабер Фигурное катание

Комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) обсудит высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей.

Об этом сообщила председатель комиссии Ирина Рабер. Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где его ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

«Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров.

Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», – ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике слова Плющенко.

«Нам надо во всем разобраться, и потом мы с  Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФКР, членом комиссии по этике – Sports.ru) примем решение.

Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих. Поэтому в этом надо сначала разобраться», – добавила Рабер.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИннаВБ
Ответ Бу!
плющенко просто знает, как вы медальки раздаете. Потому и говорит уже открыто. Надеюсь, много еще интересного расскажет :-)
В Гондуоас уедет и все-все расскажет, даже не сомневайтесь. Хоть бы поскорее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ oleg
Какие точки зрения Вы хотите узнать??? У Федерации должно быть свое точное мнение на этот счет. Во времена СССР, эта была бы дисквалификация тренерского штаба и спортсменов этого штаба минимум на 1 год!
А почему вы их не к растрелу приговорили .У нас за допинг только награды дают .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
самое смешное, что если его вдруг дисквалифицируют (вряд ли), то его ученики прекрасненько разбегутся по другим штабам - никто не будет ради него пропускать карьеру)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Ответ zzz-j
Да, такой он литературный русский язык у председателя комиссии по этике))) шарман просто
а тут-то что не так? 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
А почему только по этике? Слова словами, а судейство не хотите обсудить? В танцах например, если жо боитесь обсуждать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rums67
Сейчас полк юристов работают у Яны.
Но и адвокаты должны быть классными судьями фигурного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бу!
плющенко просто знает, как вы медальки раздаете. Потому и говорит уже открыто. Надеюсь, много еще интересного расскажет :-)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzz-j
Ответ Doctor of Philosophy
Мне одному кажется, что после слов "такие вопросы с кондачка не решаются" непременно должна следовать кража ордена?:)
А мне сразу вспомнилось классика: "ну и рожа у тебя, Шарапов" (с.)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
varick
Надеюсь это не последний пшик, а лишь первый камешек лавины, которая похоронит тренерские амбиции Плюща. 🤨

После чего можно будет воскликнуть, Король умер! Да здравствует Царевна, не... Королевна! 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzz-j
Да, такой он литературный русский язык у председателя комиссии по этике))) шарман просто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Jessi
Ага, учитывая что пишут про его отношения с Федченко
Кто именно пишет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Ответ miracleY
Пора расчехлить кодекс и наконец то поставить Плющенко на место, иначе он после каждого соревнования на котором его ученики не выиграют нужные ему медали, будет закатывать такие вот позорные истерики.
Да ты что? А чего он тогда на этом ЧР молчал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manukello
Зашевелились. Начали наконец выполнять то, за чем сами себя на должности посадили. А то думали будут зарплаты получать, а вопросы никак не решать. Похвально. Пусть поработают, пусть соберутся, обсудят. Отработают зарплаты свои
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Зашевелились)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ miracleY
Пора расчехлить кодекс и наконец то поставить Плющенко на место, иначе он после каждого соревнования на котором его ученики не выиграют нужные ему медали, будет закатывать такие вот позорные истерики.
В любом разбирательстве есть шанс выйти на самих себя.
Федре это ни к чему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
в ФК один, умнее другого, особенно на жаргоне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
А что такое кондачок?:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Какие точки зрения Вы хотите узнать??? У Федерации должно быть свое точное мнение на этот счет. Во времена СССР, эта была бы дисквалификация тренерского штаба и спортсменов этого штаба минимум на 1 год!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
Мне одному кажется, что после слов "такие вопросы с кондачка не решаются" непременно должна следовать кража ордена?:)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ортодокс7
Если комиссия по этике соберется, пусть начнет с себя, с самого верха, и даст оценку малокультурным фразам Чайковской, коль уж ее назначили главной.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
А что тут разбирать? Скандалиста отстранить от тренерской деятельности, постройки т.н академии раздать настоящим тренерам для развития своих школ, распределить Муравьёву к Давыдову, Жилину к Федченко, Сарновских к Мишину, Титову с Трусовой могут себе оставить на память.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
кодекс чисто для галочки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Все же будет заниматься комиссия данным резонансным делом....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ люблю тутберят
Даже интересно,чем все закончится?Пальчиком погрозите Плющу?
Так вы же ждёте расправы над ним. Вас не устроит ни предупреждение, ни штраф . Только забить его камнями
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Смешно)))У нас,вроде как,демократичное государство.40-летнего дядьку за высказанное вслух мнение наказать собираются?Ну и что они с ним сделают?По попе ремнем и в тёмный угол?)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий