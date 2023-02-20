«Такие вопросы не решаются с кондачка, надо узнать мнения судей и тренеров». Глава комиссии по этике ФФКР о словах Плющенко

Комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) обсудит высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей.

Об этом сообщила председатель комиссии Ирина Рабер. Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми, где его ученицы Евгения Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

«Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров.

Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», – ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике слова Плющенко.

«Нам надо во всем разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФКР, членом комиссии по этике – Sports.ru) примем решение.

Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих. Поэтому в этом надо сначала разобраться», – добавила Рабер.

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