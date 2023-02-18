Павел Слюсаренко: «Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом»
Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко поддержал мнение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко насчет выступлений на международных стартах в нейтральном статусе.
– По мнению Плющенко, выступление под нейтральным флагом нельзя считать предательством своей страны. Какое у вас отношение к этому?
– Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом, потому что уже хочется вернуться на мировую арену, – сказал Слюсаренко.
Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
7 комментариев