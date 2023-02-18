Павел Слюсаренко: «Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом»

Теги Евгений Плющенко сборная России Павел Слюсаренко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко поддержал мнение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко насчет выступлений на международных стартах в нейтральном статусе. 

– По мнению Плющенко, выступление под нейтральным флагом нельзя считать предательством своей страны. Какое у вас отношение к этому?

– Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом, потому что уже хочется вернуться на мировую арену, – сказал Слюсаренко.

Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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7 комментариев

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Jessi
Слюсаренко приближённый ТШТ, скоро и они подтянутся. От нейтрального флага откажутся только бесперспективные тренеры и ученики
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maripous
Хочется-перехочется. Кому невмоготу- вербуйтесь во вражеские страны и вперед.
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B.Jones
Какой тебе ещё нейтральный флаг. Деды назад в будущее собрались, военный коммунизм собрались строить. Ну эту, мобилизационную экономику. Вон, госмагазины предлагают вернуть, а он на мировую арену собрался. Бежать чтоль собрался? Поедешь теперь тока с комиссаром.😁
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Marina Syrovova
И не стыдно такие вещи озвучивать, за свой счет езжайте
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Блинчик
Жаль, что защищать родину он не рад.
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Жанна Авдеева
Не должны спортсмены и их тренеры диктовать в сложившейся ситуации, а то как с певцами и артистами будет
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Anna Stefan
Это не предательство, а неуважение к себе и к стране. А вот переход под чужой флаг в сегодняшней ситуации вполне можно расценивать как предательство.
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