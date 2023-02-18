Павел Слюсаренко: «Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом»

Тренер по фигурному катанию поддержал мнение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко насчет выступлений на международных стартах в нейтральном статусе.

– По мнению Плющенко, выступление под нейтральным флагом нельзя считать предательством своей страны. Какое у вас отношение к этому?

– Как я, так и мои ученики были бы рады выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом, потому что уже хочется вернуться на мировую арену, – сказал Слюсаренко.

Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают