Слюсаренко о первенстве России среди юниоров: «Несправедливого судейства не замечал. Мнение Плющенко не поддерживаю и не осуждаю»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России среди юниоров Павел Слюсаренко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко прокомментировал высказывания Евгения Плющенко после первенства России среди юниоров. 

Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц и заявил, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

– Как отнеслись к критике судейства со стороны Плющенко на юниорском первенстве по фигурному катанию?

– Это мнение Евгения, я его не поддерживаю и не осуждаю его.

– Ребята из вашего спортивного клуба тоже выступали на юниорском первенстве в Перми, вы не замечали несправедливого судейства?

– Нет, несправедливого судейства я не замечал, для нас турнир прошел хорошо, ребята показали очень достойный результат, – сказал Слюсаренко.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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4 комментария

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Ягун Ягунини
Ответ Doctor of Philosophy
"Несправедливого судейства я не замечал" - заявил журналистам тренер золотого, серебряного и бронзового призёров Первенства:)
Да. Вот только ЧЯ, АБ и ОГ на этом турнире реально были сильнее остальных пар. Этот ответ можно по другому расценить. Работать нужно, а не выискивать причины собственных тренерских промахов в судействе.
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Е...С
На всякий случай и вашим и нашим. Слюсаренко уж точно обижаться на оценки не стоит.
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Doctor of Philosophy
"Несправедливого судейства я не замечал" - заявил журналистам тренер золотого, серебряного и бронзового призёров Первенства:)
+16
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+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ лаконичный, аккуратно обошел неприятную тему, никого не задел.
+11
0
+11
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