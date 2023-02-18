Слюсаренко о первенстве России среди юниоров: «Несправедливого судейства не замечал. Мнение Плющенко не поддерживаю и не осуждаю»

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко прокомментировал высказывания Евгения Плющенко после первенства России среди юниоров.

Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц и заявил, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

– Как отнеслись к критике судейства со стороны Плющенко на юниорском первенстве по фигурному катанию?

– Это мнение Евгения, я его не поддерживаю и не осуждаю его.

– Ребята из вашего спортивного клуба тоже выступали на юниорском первенстве в Перми, вы не замечали несправедливого судейства?

– Нет, несправедливого судейства я не замечал, для нас турнир прошел хорошо, ребята показали очень достойный результат, – сказал Слюсаренко.

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