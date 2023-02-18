Елена Масленникова: «Хочется попросить судей избавиться от стереотипов. Если пара показала что-то классное, давайте оценивать, что мы видим сейчас»

Тренер Елена Масленникова высказалась о ситуации в российских танцах на льду.

— С чем вы связываете массовый распад ведущих дуэтов?

— Я думаю, что в первую очередь влияет отсутствие международных стартов. Нет дополнительной точки для оценки, другого взгляда. На международных турнирах другие судьи, и ты можешь оценить себя с другой стороны. Внутри страны мы варимся в своем соку: одни и те же специалисты, одни и те же судьи. О каждой паре уже есть сложившиеся стереотипы, и изменить их очень тяжело.

Когда все старания направлены на внутренние старты, то внутри создается клубок непонятных взаимоотношений, оценок. Это не очень хорошо. Но для нас всех это испытание, которое мы должны пройти.

В этой связи хочется попросить судей, технических специалистов, контролеров максимально объективно воспринимать каждую пару, избавиться от стереотипов. Если вдруг какая-то пара показала что-то новое, классное, то давайте оценивать то, что мы видим сейчас, а не то, что было на контрольных прокатах в сентябре.

Если мы это преодолеем, то будем получать объективное судейство, и меньше пар будут распадаться. Ребята чувствуют, что упираются в стену, что они заложники стереотипов. И из-за этого пытаются что-то изменить: меняют партнерш, клубы. У них просто нет света в конце тоннеля. Но распад пар — это плохо, снижается конкуренция. Всегда хочется смотреть за развитием дуэта, за их карьерным путем.

— Как вы считаете, стоит ли российским спортсменам выступать под нейтральным флагом, если появится такая возможность?

— Если честно, я считаю, что надо выступать. Это все равно наши спортсмены, весь мир это знает, в России за них болеют. Важно не уступать свое место в мировом спорте. Если мы полностью уйдем, то ряды сомкнутся, и вернуться будет очень сложно. А так мы будем представлять спорт на самом высоком уровне. Конечно, сейчас все сильно осложняется ситуацией в мире. Одно дело — допинг, другое дело — нынешняя ситуация.

Вы знаете, я сама иногда сомневаюсь, нет полной определенности. Но так как я всю жизнь со спортсменами и сама спортсменка, то представляю, насколько обидно пропускать крупнейшие турниры, – сказала Масленникова.