Руслан Жиганшин: «С Ильиных не получалось наладить продуктивную работу. Проблемы начались, когда мы катались в США в 2015 году»

Фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду, рассказал о причинах расставания с Еленой Ильиных и уходе из спорта.

— Почему ты ушел из спорта?

— Причин много. Травмы стали давать о себе знать, с Леной не получалось наладить продуктивную работу, и уже не чувствовал себя конкурентоспособным. Мне было стыдно выходить с поддержкой, которую делал еще в юниорах. Как с этим побеждать?

— А что за проблемы были в работе с Леной?

— Неуважительное отношение к тренировочному процессу. Проблемы начались, когда мы катались в США в 2015 году. Нас обязали поехать на контрольные прокаты, а мы были не готовы. Начали экстренно все собирать. У меня посыпалось здоровье. Например, даже не мог поднять руку, чтобы поправить наушник.

В Москве врачи сказали больше никакие тяжести не поднимать, чтобы не усугублять ситуацию. Я решил, что мне это все не надо. Призрачная возможность выступить на Олимпиаде здоровья не стоит. Ну, допустим, выступим, а дальше что?

— Почему просто не поменял партнершу?

— Не был готов кататься еще восемь лет, а в танцах на льду за один цикл на Олимпиаду не попадешь.

— Тебя уговаривали остаться?

— Нет, не уговаривали. Но маме это было очень тяжело принять. Меня с детства водили на лед, поддерживали, переживали. Фигурное катание — образ жизни, и маме этого не хватает. Когда ей сообщил, решение уже было принято окончательно. Многие мне говорили, что пожалею, но я не пожалел и ни разу не усомнился в верности решения! – сказал Жиганшин.