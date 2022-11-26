Софья Шевченко: «В МГУ я поступила на продюсера, в ГИТИСе учусь на постановщика. Мне кажется, если совместить эти две стези, можно делать очень качественный продукт»
Бывшая фигуристка Софья Шевченко, выступавшая в танцах на льду с Игорем Еременко, рассказала, как совмещает учебу в МГУ и ГИТИСе с тренерской работой.
После окончания спортивной карьеры Шевченко начала работать в группе Елены Масленниковой.
«На самом деле, учеба чуть-чуть мешает, МГУ подразумевает полное включение, но я стараюсь совмещать.
Спасибо большое Елене Станиславовне Масленниковой и Елене Вячеславовне Халиповой (декану Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ) за то, что входят в положение, так как я мотаюсь между работой и учебой, но действительно хочется окончить – в МГУ я поступила на продюсера, а в ГИТИСе я учусь на постановщика.
Мне кажется, если совместить эти две стези, можно делать очень качественный продукт», – сказала Шевченко.
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