Софья Шевченко: «В МГУ я поступила на продюсера, в ГИТИСе учусь на постановщика. Мне кажется, если совместить эти две стези, можно делать очень качественный продукт»

Бывшая фигуристка , выступавшая в танцах на льду с , рассказала, как совмещает учебу в МГУ и ГИТИСе с тренерской работой.

После окончания спортивной карьеры Шевченко начала работать в группе .

«На самом деле, учеба чуть-чуть мешает, МГУ подразумевает полное включение, но я стараюсь совмещать.

Спасибо большое Елене Станиславовне Масленниковой и Елене Вячеславовне Халиповой (декану Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ) за то, что входят в положение, так как я мотаюсь между работой и учебой, но действительно хочется окончить – в МГУ я поступила на продюсера, а в ГИТИСе я учусь на постановщика.

Мне кажется, если совместить эти две стези, можно делать очень качественный продукт», – сказала Шевченко.