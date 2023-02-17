Мария Бутырская: «Плющенко не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания»
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская отреагировала на критику тренера Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.
Ранее Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», – сказала Бутырская.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Что за бред несёт Бутырская?
У него были заслуги, но позорным снятием в 2014 году он их обесценил. Это раз. Второе, никакие медали в прошлом не ставят его фигуристок на первое место, если они это не заслужили своими прокатами.
Чемпионок нет опять
Судьи снова виноваты
Не додали баллов пять
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Нас пугает переходом
Флаг грозится поменять
Ну пи...й скорее ...с Богом
Яну тоже...поменяй
Стырено с Дзена
Поэтому мнение насчёт этого... предпоследнего озвучивать в этой ветке не буду)
Зачем он вообще говорил, лучше б молчал!
Теперь на Девчонок все налетят с распросами, как, зачем, куда! Такую бадягу замутил! На пустом месте, просто от обиды.🤷♂️