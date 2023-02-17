Мария Бутырская: «Плющенко не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания»

Теги Евгений Плющенко сборная России Мария Бутырская чемпионат России среди юниоров женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская отреагировала на критику тренера Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», – сказала Бутырская.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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34 комментария

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FanofKamilaValieva
Фигуристы стали думать, что если у них в арсенале есть ультра-си, то они просто побеждают - жаль талантливых компонентных фигуристов (как звали эту девушку Куликова - да ?) , у которых нет ультра-си ... !
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Tania09**
Так может после турниров ФФКР будет проводить бои на ринге, для выяснения чьи спортсменки были лучше?
Что за бред несёт Бутырская?
У него были заслуги, но позорным снятием в 2014 году он их обесценил. Это раз. Второе, никакие медали в прошлом не ставят его фигуристок на первое место, если они это не заслужили своими прокатами.
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Товарищ Майор.
Гений Викторыч -обижен

Чемпионок нет опять

Судьи снова виноваты

Не додали баллов пять

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Нас пугает переходом

Флаг грозится поменять

Ну пи...й скорее ...с Богом

Яну тоже...поменяй

Стырено с Дзена
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maripous
Точно также, как и все остальные имеют право реагировать на высказывания Плющенко.
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Леди Брэкнелл
Ответ ничего необычного
Он детей называет говешками, говорит о шантаже, а эта его оправдывает!
не врите, никаких детей он так не называл. https://youtu.be/B1MoM4Ai1NI
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Alex1104
Ответ Анна Петрова
Вопрос в том, КАК он это свое мнение формулирует. Много тех, кто в фигурном катании не последний человек, но из их рта такой помойки не исторгается.
В комментариях тут такое бывает, что не переплюнуть. Помойка отдыхает.
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Bleffinho
Право все имеют, так же как и имеют право понести заслуженное наказание за свои высказывания
+6
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Doctor of Philosophy
Как говорится, жёсткость недавно принятого этического кодекса компенсируется необязательностью следования ему - но это только для тех, у кого много цацок:)
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nadenki
Ну ты как-бы фигуристка-одиночница.Ч.М как-никак.Многое-бы могла пояснить.Если не смотрела,так зачем говорить?Достаточно было сказать-:-Трудно судить..Непоследний человек..Но я,конечно,Ягудина жду
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scorp19
Плющенко просто озвучил то о чём думают наверное 70% спортсменов сейчас.
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Dina2
Неужели Бутырская и впрямь не понимает, что замечания и фраза о смене спортивного гражданства, это совершенно из разных опер. А Плющенко, как тренер, говоря такое, поступает аморально. И это не преувеличение.
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Lala M
Ну, да, не последний, не то, что там говешки всякие, ему можно все - шантажировать, угрожать, давить на Федерацию и судей, клеветать на малолетних. Пока будет вот это на плаву толку ни от чего не будет.
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Спорт_в_массы
да мы это мнение каждый год слышим: если побеждают его ученики - всё честно, если не побеждают - всё не честно)
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Купаюсь в проруби
Не в такой форме. Юниорские соревнования не то же, что взрослые, этика должна быть строже к тренерам соперников. Как Алине и Маше Федченко с Давыдовым должны объяснять, что нормально, когда другой тренер росфк их завоёванные медали обесценивает и помои льёт?
+5
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Джефф Лебовски
Мария - очень красивая женщина. Таким прощаю всё 💐
Поэтому мнение насчёт этого... предпоследнего озвучивать в этой ветке не буду)
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Viktoria dek
Ответ Artemon1302
Ого, а это когда он успел?
Полностью интервью его почитайте или даже видео-версию посмотрите)
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olvl
Ответ Olga Nikonova
особенно мнение про говешки)))
Про детей.
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Роман Волков
Нехорошее он высказал мнение.
Зачем он вообще говорил, лучше б молчал!
Теперь на Девчонок все налетят с распросами, как, зачем, куда! Такую бадягу замутил! На пустом месте, просто от обиды.🤷‍♂️
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LoRa
Ну не стоит оправдывать истерику шантажиста!!))
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Rums67
Яночка начала строить, это только начало.
+5
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Artemon1302
Ответ ничего необычного
Он детей называет говешками, говорит о шантаже, а эта его оправдывает!
Ого, а это когда он успел?
+1
-1
0
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Елена Чикварова
Ответ Oleandra
Комментарий удален пользователем
Из-за бесхребетных тренеров такое и судейство.
+2
-5
-3
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Анна Петрова
Вопрос в том, КАК он это свое мнение формулирует. Много тех, кто в фигурном катании не последний человек, но из их рта такой помойки не исторгается.
+10
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+6
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Евгения Гринева
Эти "замечания" просто требование преференций своим спортсменам путем шантажа
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-1
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Lala M
Пусть своих детей ведёт к этому неадеквату тогда.
+6
-2
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