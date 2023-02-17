Мария Бутырская: «Плющенко не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания»

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская отреагировала на критику тренера Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», – сказала Бутырская.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало