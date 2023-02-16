Тамара Москвина перенесла операцию и находится в больнице

Теги Тамара Москвина сборная России пары ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина была прооперирована и на данный момент находится в больнице.

«Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно», – сообщила Москвина.

Тренер добавила, что рассчитывает быть вместе со спортсменами на финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта. 

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29 комментариев

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Anna Leonova
Здоровья и скорейшей реабилитации !!!
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fk_pairs
Тамаре Николаевне, здоровья. Вот Алексей Николаевич тоже недавно болел, но к КПК уже, как огурчик был.
И Тамаре Николаевне желаю не отставать.
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asusp527
Господи, самая лучшая ветка, сплошной позитив и человеческое участие. Браво, Тамара Николаевна, восстанавливайтесь в рекордные сроки, здоровья!
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пазл сошёлся
Тамара Николаевна - образец бодрости духа и жизнелюбия для кого угодно, любого возраста. Восхищаюсь ей! Здоровья и восстановления 🙏
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Элвин без бурундуков
Здоровья Тамаре Николаевне
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Анна Беляева
Ответ Лакс
инсайдеры сказали что замена тазобедренного сустава
Ну, да, было заметно,что ножка у нее при беге не очень работает. Операция, стало быть, плановая. Пусть поскорее приходит в себя, проходит полный курс реабилитации и не чувствует никаких ограничений из-за протеза
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Анна Беляева
Скорейшего полного восстановления Тамаре Николаевне. Ее всегда очень радостно видеть на стартах, так что мы ее ждем всегда и везде :-)
+2
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floret
Здоровья Тамаре Николаевне, любим и ждём у бортика.
+4
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zzz-j
Скорейшего выздоровления Тамарочке Николаевне!
+5
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Дружба11
Господи,Тамарочка Николаевна -выздоровления и восстановления Вам наискорейшего!
Держитесь пожалуйста!Мы Вас Очень Любим!!!!!!!!
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Лакс
инсайдеры сказали что замена тазобедренного сустава
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unknownman
Надеюсь, все было планово и прошло успешно. Тамаре Николаевне здоровья!
+6
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Галина Александрова
Тамаре Николаевне скорейшего восстановления, силы, бодрости и энергии! И снова в строй!!!💖
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olvl
Здоровья Тамаре Николаевне.
+9
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Lala M
Ну какая женщина❤️ Здоровья вам, Тамара Николаевна.
+13
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Toplady
Тамара Николаевна, не пугайте нас, здоровья на долгие годы
+5
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Nikitos_kh
Здоровья, уважаемая Тамара Николаевна. Мы вас очень ждём в здравии за бортиком. Сил вам!
+9
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Додик Аксель
Тамаре Николаевне здоровья и успешной реабилитации.
+12
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Оле-Лукойе
Слава богу, что прекрасно себя чувствует! Здоровья и только здоровья!
+8
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Zin_Iba
Уважаемая Тамара Николаевна, здоровья вам и скорейшего восстановления !
+7
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gold-for-zagitova
Тамара Николаевна перенесла плановую операцию по замене тазобедренного сустава.
Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к работе!
+25
0
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pashkka
От всей души хочется пожелать здоровья дорогой Тамаре Николаевне!
Удивительный тренер и человек, преданный своему делу!
+15
0
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Gemma157
здоровья, Тамара Николаевна
+8
0
+8
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люблю тутберят
здоровья Тамаре Николаевне!!!!!
+8
0
+8
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AllaS
Тамаре Николаевне Здоровья, здоровья .Скорейшей реабилитации. И к своим ученикам на лед
+16
0
+16
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