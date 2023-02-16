Тамара Москвина перенесла операцию и находится в больнице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию была прооперирована и на данный момент находится в больнице.

«Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно», – сообщила Москвина.

Тренер добавила, что рассчитывает быть вместе со спортсменами на финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта.