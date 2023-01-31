Психолог группы Москвиной: «Тамара Николаевна – это специалист, который не считает истерику, крик и оскорбление спортсмена эффективной мерой воздействия»

Психолог группы Тамары Москвиной Виктория Борзенкова рассказала о подходе тренера.

– С Тамарой Николаевной ощущаешь разницу в подходах и понимаешь, что значит тренер-профессионал. Я попала в систему, которая дает результат. Будучи не просто тренером, но и наставником, она передает много знаний и опыта.

Тамара Николаевна – это тот специалист, который не считает истерику, крик и оскорбление спортсмена эффективной мерой воздействия. Скорее это признак какой-то ущербности, отсутствие компетентности и бессилие. Она именно педагог, а не дрессировщик. Чем тише говоришь, тем внимательнее тебя слушают.

Дрессура и педагогика – разные вещи. Это не говорит о том, что тренер должен быть мягкотелым и потакать всем капризам спортсмена. Уважительное отношение к спортсмену с детства формирует ассертивность (навык уверенности в себе и ответственность), что повышает шансы на успешность и спортивное долголетие в будущем.

– Я общалась с многими учениками Москвиной, все характеризуют ее таким же образом.

– Тамара Николаевна – великий тренер. Я очень благодарна ей за совместный спортивный опыт. Она и творческий, и в то же время рациональный человек. На мой взгляд, это очень редкое сочетание.

Сейчас уже четвертый год я работаю спортивным психологом в группе Тамары Москвиной. Мне очень приятно уже в ином качестве быть в ее команде.

– Общаясь с Тамарой Николаевной, я заметила ее отношение к окружающим. Ко всем, будь то известный фигурист, журналист или родитель юного спортсмена, она относится одинаково.

– Она абсолютно земной человек. Это верный признак внутренней культуры и самодостаточности человека, который не нуждается в каких-то нестандартных формах поведения, чтобы заявить о себе. Она делает свое дело без лишних слов, доказывая свое превосходство и профессионализм высочайшими результатами. Молодым тренерам есть чему учиться у таких специалистов.

– Чем вы можете объяснить работоспособность Москвиной в 81 год?

– Чтобы в таком возрасте так прекрасно выглядеть и с такой самоотдачей быть в деле, нужно свое дело любить. Тамара Николаевна живет фигурным катанием. Но при этом она умеет совмещать работу с заботой о близких, – сказала Борзенкова.