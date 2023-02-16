Вероника Жилина: «В этом сезоне стали лучше получаться ультра-си, перестала волноваться. Хотелось бы улучшить компоненты»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

Жилина исполнила сольный четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и тройной аксель со степ-аутом. Она получила 151,85 балла.

«Все понравилось, но хотелось бы улучшить компоненты. За счет скорости и эмоций. Нужно просто на тренировках больше накатывать программы.

Я давно хотела эту музыку, мне очень нравится моя произвольная по эмоциям и хочется передать это зрителям.

Что касается прогресса в этом сезоне, то стали лучше получаться прыжки ультра‑си, я перестала волноваться. Думаю, с возрастом просто стало больше сил», – сказала Жилина.

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10 комментариев

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FreeProgram
Ника сама хотела кататься под Роксэн? Не верю)
+3
0
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Грибные песни
Как Ника выросла и похорошела! Уже не девочка, а юная девушка! Фигурка отпад!
+2
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Е...С
Ника, ты большая молодец! Удачи во взрослых!
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Natalia Solomakha
Ника молодец и красавица. Волноваться и правда пора переставать.
+1
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alexander bakulin
браво малышке веронике и евгению викторовичу плющенко. гоговичи вновь были деклассированы в блестящем стиле
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Гарниенко не болеет за Россию
Дядя Женя подсуетит
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Скелет_Полишинеля
Походу, выиграет.... Садковой не дадут пробить отметку 218 баллов
Садковой ей вообше не соперница.
+9
-1
+8
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Скелет_Полишинеля
Походу, выиграет....
Садковой не дадут пробить отметку 218 баллов
+2
-2
0
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Tania09**
Что-то много баллов поставили.
+3
-5
-2
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galik55
Ника, хорошо, главное не волнуйся.
+10
0
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