Вероника Жилина: «В этом сезоне стали лучше получаться ультра-си, перестала волноваться. Хотелось бы улучшить компоненты»

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

Жилина исполнила сольный четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и тройной аксель со степ-аутом. Она получила 151,85 балла.

«Все понравилось, но хотелось бы улучшить компоненты. За счет скорости и эмоций. Нужно просто на тренировках больше накатывать программы.

Я давно хотела эту музыку, мне очень нравится моя произвольная по эмоциям и хочется передать это зрителям.

Что касается прогресса в этом сезоне, то стали лучше получаться прыжки ультра‑си, я перестала волноваться. Думаю, с возрастом просто стало больше сил», – сказала Жилина.