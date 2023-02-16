Волочкова о пении Загитовой: «Похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Балерина Анастасия Волочкова оценила дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве певицы.

14 февраля Загитова спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя, авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили.

Ну, похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой, простите!» – сказала Волочкова.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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20 комментариев

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Ольга Калугина
Неужели кто-то думает, что Меладзе, Волочкова и прочие специально смотрели шоу или ждали дуэт zz ? Не все любители фигурного смотреои шоу, а звезды эстрады прям у монитора сидели, ждали.
Даже все эти опросы из темника по раскрутке.
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Маргарита Романовская
Ответ Oleandra
А Волочкову не спрашивали про Трусову на пуантах? кажется, об этом более уместно балерину спросить.
Волочкова настолько же балерина насколько Загитова певица. Плюс переодически так же мучает микрофон совим "пением". Так что тут все как раз все уместно. Рыбак рыбака...
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Ольга Ив
Ответ Vera Lesch
Уважаемая редакция! А как там с мнением «высоких персон» от шоу-бизнеса о самом шоу? Смотрели хоть или только куплет Загитовой слушали?
Наверное, при опросе на телефоне несколько секунд показали и мнение спрашивают. Шоу- биз даже не смотрел это шоу. Вот такой у нас уровень журналистики.
0
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Vera Lesch
Уважаемая редакция! А как там с мнением «высоких персон» от шоу-бизнеса о самом шоу? Смотрели хоть или только куплет Загитовой слушали?
+2
0
+2
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На Пекин
Охватим творчеством Алины как можно больше народных масс)
+2
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АРХАТ
Эти выхлопы ртом песней зовутся)
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Александр Шульгин
не видимо ещё не все фрики высказались
+2
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Елена Теселкина
Вот это я понимаю - популярность!! Чтобы Алина не сделала, спела, станцевала, упала, встала, чихнула, все будет на первой полосе! Браво! Какая же она красавица!
+7
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+5
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FrankieWild
Ответ Vera Lesch
Настя, похоже, вообще не в теме. Кого ещё не спросили? Баскова, Бабкину? Ждём. Вот это дала Алина жару одним куплетом!
Алина ,этим куплетом дала кринжа)
+4
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Оксана
Когда это закончится.
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Vera Lesch
Ответ AntOn
Настя, ну, держись!!! ))))))))
Настя, похоже, вообще не в теме. Кого ещё не спросили? Баскова, Бабкину? Ждём. Вот это дала Алина жару одним куплетом!
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Анна Лисина
Какой бред.. Еще и Волочкову подтянули.. Уж не ей экспертом выступать. Все фрики собрались.
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krupin82
Вот только её на сайте и не хватало.Вы там совсем с головой не дружите??? Давайте ещё мнение Бузовой,Баскова и т.д. сразу.Сайт называется СПОРТС.РУ,а не Жёлтый шоу-биз!
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FrankieWild
Ответ Vera Lesch
А кто-то объявлял, что будет авторская песня? Смешные вы все.
а я говорил что-то про авторство? смешные вы любителя кринжа
+2
-2
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Vera Lesch
Ответ FrankieWild
Комментарий удален модератором
А кто-то объявлял, что будет авторская песня? Смешные вы все.
+4
-3
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Mooccoo
Капец. Журналюги, АСТАНОВИТЕСЬ.
+17
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Ольга Ив
Мнения "профессиональной" певицы Волочковой очень не хватало 🤦‍♀️.
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Natalia Shkurina
Ого, что-то новенькое)) оказывается Алина должна была что-то авторское исполнить)
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Oleandra
А Волочкову не спрашивали про Трусову на пуантах? кажется, об этом более уместно балерину спросить.
+16
-5
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AntOn
Настя, ну, держись!!! ))))))))
+5
-1
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FrankieWild
Комментарий удален
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