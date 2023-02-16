Волочкова о пении Загитовой: «Похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой»

Балерина Анастасия Волочкова оценила дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве певицы.

14 февраля Загитова спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя, авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили.

Ну, похоже на караоке, только с профессиональной аппаратурой, простите!» – сказала Волочкова.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму