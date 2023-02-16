Владимир Пресняков: «У Загитовой нет нынешней модной вещи – каши во рту. Если она хочет стать певицей, то у нее есть перспективы»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Заслуженный артист России Владимир Пресняков оценил музыкальный номер с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Выступила не хуже, чем Клава Кока с миллионами подписчиков. Вполне хорошо, стилистика нынешних молодых звезд. Лично я не большой любитель такой музыки, мне нравится, когда чуть побольше мелодии.

Да, это было фонограммное пение, иногда были выкрики: «Ручки, ручки. Я вас не слышу». Это в стилистике 90-х. Тут немного Алина отстала, но как общаться с публикой? Ничего нового не придумали.

У Алины нет нынешней модной вещи – каши во рту. Алина еще и ведущая, красивая девушка. Если к этому прибавить ее бесспорные таланты, то ее будущее певицы вполне логично. У нее может быть успех. Талант есть!

Она может сделать прекрасное шоу – кататься и петь. Навыки хореографии есть – в отличие от многих, кто на сцене притоптывает ножками и не знает, как двигаться. Если она хочет стать певицей, то у нее есть перспективы», – сказал Пресняков.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

45 комментариев

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Анна Беляева
Это Владимир Пресняков старший или младший? Их уж по риторике и не разберешь.
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AlexeI
Да у нее весь рот забит кашей!
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здоровяк
Ответ Akiss75
Перспективы есть у того, у кого есть голос и слух и тот, кто умеет петь , а не у того, кто просто этого хочет. Это так у обычных людей. Но, история знает массу примеров, когда деньги и связи решали всё, вся наша эстрада, за редким исключением, именно такая. Поэтому, да, у Загитовой есть шанс в неё влиться и там не затеряться. Вопрос весь в том, а зачем ей это нужно, если она хотела стать журналистом (вроде же учится именно на этом факультете)? 🤔Или тоже, пока ещё не определилась, ищет себя???
Ролевые игры для Йозе
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здоровяк
Ответ region03
Где Юрий Лоза со своим мнением? :)
Этот явно хвалить не будет)
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Мария Курникова
Ответ Ирина Ларина
Горшочек, не вари!!! Я не понимаю, тут все набрасываются на любую активность Ани, Саши или Жени: Матуа/папаСтас проплатили, Яна (Р) активничает….. Но эти обзвоны - явно заказ пиарщиков Алины. И ничего, этодругое. Уже вроде достаточно обсудили, каждый сделал свои выводы. Достаточно. Уже и так столько новых лиц, даже Волочкову с Джигурдой привлекли. Неужели кто-то верит, что Меладзе с Корнелюком реально смотрели выступление Алины по собственному желанию и бесплатно комментируют ?
+100500
Предлагаю вводить новый хэштег #ПозорАлиначке
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здоровяк
Ответ folks
Будто бы это текст стандартного фаната Алины
Пришло задание от PR похвалить. Пресняков и ко исполнили:)
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Мария Курникова
Ох как Алиначка боится забвения, грустно смотреть...
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Мария Курникова
У Алиначки нет каши во рту, у нее там беляш!
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scorp19
За бабки кого угодно можно сделать певицей. После Бузовой уже не будет удивления мол да как это так. И Загитова вполне может начать зарабатывать ртом.
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margosha58
Ответ Ирина Ларина
Горшочек, не вари!!! Я не понимаю, тут все набрасываются на любую активность Ани, Саши или Жени: Матуа/папаСтас проплатили, Яна (Р) активничает….. Но эти обзвоны - явно заказ пиарщиков Алины. И ничего, этодругое. Уже вроде достаточно обсудили, каждый сделал свои выводы. Достаточно. Уже и так столько новых лиц, даже Волочкову с Джигурдой привлекли. Неужели кто-то верит, что Меладзе с Корнелюком реально смотрели выступление Алины по собственному желанию и бесплатно комментируют ?
Заказ пиарщиков Алины? Вы можете доказать, что они есть? Может даже знаете кто? А то мы, поклонники Алины переживаем, что у нее как раз нет пиарщиков и менеджера. Вы правда считаете, что пиарщик может обратится к Джигурде и Волочковой? Через год Алина станет дипломированным продюсером. Нафига ей пиарщик?
+4
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NTLY
Ответ Olgacher
А.у Алины есть пиарщики? Скорее, это Матуа вместе с другими интересантами развернули эту чудовищный компанию в СМИ.
Вы ещё скажите, что это Матуа ее петь заставил :)
+3
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Оскар Муравьев
Ответ Ника138
Двигалась Алина нормально, на сколько это возможно было на таких высоких каблуках. Кто был дерево - так это Валиева на сцене со светящимся шаром. Стояла - глупо улыбалась, и как-будто первый раз взяла шар в руки и не знала, что с ним делать, артистизм вдруг резко закончился. Алина была очень органична на сцене и в представлении перед показательным номером, а также во время исполнения вокального номера.
Все шоу кринж матч ТВ с облизыванием трусовой вообще не понравилось
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Оскар Муравьев
Ответ Ника138
Двигалась Алина нормально, на сколько это возможно было на таких высоких каблуках. Кто был дерево - так это Валиева на сцене со светящимся шаром. Стояла - глупо улыбалась, и как-будто первый раз взяла шар в руки и не знала, что с ним делать, артистизм вдруг резко закончился. Алина была очень органична на сцене и в представлении перед показательным номером, а также во время исполнения вокального номера.
Наряд и каблуки неудачные очень у заги были
+1
-1
0
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Sat397
Ответ lenapan
Это в порядочном обществе не обсуждают. А вообще, интересно было бы спросить у Бузовой или у Шнура.
Спела бы нормальную песню Анна, уверен, что тогда обсуждали бы и хвалили пиарщики, как гениальную певицу. А так - типа личная съемка, низзя!
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Hennady
Когда говорит каша есть. А вообще современную музыку не понимаю.
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Olgacher
Ответ Ирина Ларина
Горшочек, не вари!!! Я не понимаю, тут все набрасываются на любую активность Ани, Саши или Жени: Матуа/папаСтас проплатили, Яна (Р) активничает….. Но эти обзвоны - явно заказ пиарщиков Алины. И ничего, этодругое. Уже вроде достаточно обсудили, каждый сделал свои выводы. Достаточно. Уже и так столько новых лиц, даже Волочкову с Джигурдой привлекли. Неужели кто-то верит, что Меладзе с Корнелюком реально смотрели выступление Алины по собственному желанию и бесплатно комментируют ?
А.у Алины есть пиарщики? Скорее, это Матуа вместе с другими интересантами развернули эту чудовищный компанию в СМИ.
+5
-7
-2
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lenapan
Ответ Sat397
На счет пения Анны будет опрос? Ждем не дождемся. Хотим знать есть ли у неё перспективы, как у певицы?!
Это в порядочном обществе не обсуждают. А вообще, интересно было бы спросить у Бузовой или у Шнура.
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-2
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Маргарита В Сафронова
Алина в певицы записали. Шутка удалась.)))))))
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margosha58
Ответ TheWitcher
Не будет, конечно. Обсуждать нечего, если вы серьезный, адекватный и взрослый человек. Щербакова со сцены на всю страну не пела. Был просто прикол с подружками в моменте (многие говорят, что в машине Алины), который кто-то слил Родиной из частного тг-канала. Разницу улавливаете? Не стоит каждый раз от бессилия приплетать Аню, чтобы оправдать очередной кринж Алины, загифаны 😏
Многие говорят, что кур доят... У машины Алины другой салон, так что не удастся ее сюда приплести.
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margosha58
Ответ Akiss75
Перспективы есть у того, у кого есть голос и слух и тот, кто умеет петь , а не у того, кто просто этого хочет. Это так у обычных людей. Но, история знает массу примеров, когда деньги и связи решали всё, вся наша эстрада, за редким исключением, именно такая. Поэтому, да, у Загитовой есть шанс в неё влиться и там не затеряться. Вопрос весь в том, а зачем ей это нужно, если она хотела стать журналистом (вроде же учится именно на этом факультете)? 🤔Или тоже, пока ещё не определилась, ищет себя???
В следующем году последний год бакалавриата.
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TheWitcher
Ответ Тихонида
Очередной кринж - это когда типо китайские фаны заказывают поздравление АЩ с США) Стране с которой у них фактически холодная война идёт) Я так смеялась вчера.
Смех без причины известно признак чего 🧐 Я бы на вашем месте переживал о том, что весь интернет смеется с вашей разносторонне и необычайно талантливой любимицы уже не первый год 😉
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Sat397
Ответ TheWitcher
Не будет, конечно. Обсуждать нечего, если вы серьезный, адекватный и взрослый человек. Щербакова со сцены на всю страну не пела. Был просто прикол с подружками в моменте (многие говорят, что в машине Алины), который кто-то слил Родиной из частного тг-канала. Разницу улавливаете? Не стоит каждый раз от бессилия приплетать Аню, чтобы оправдать очередной кринж Алины, загифаны 😏
А китайские болельщики интересовались о чем поет Анна? Перевели им песню?
Фанаты Анны первые тут набрасывать начали, это они от бессилия?
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Тихонида
Ответ TheWitcher
Не будет, конечно. Обсуждать нечего, если вы серьезный, адекватный и взрослый человек. Щербакова со сцены на всю страну не пела. Был просто прикол с подружками в моменте (многие говорят, что в машине Алины), который кто-то слил Родиной из частного тг-канала. Разницу улавливаете? Не стоит каждый раз от бессилия приплетать Аню, чтобы оправдать очередной кринж Алины, загифаны 😏
Очередной кринж - это когда типо китайские фаны заказывают поздравление АЩ с США) Стране с которой у них фактически холодная война идёт) Я так смеялась вчера.
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Спорт_в_массы
Пласидо Доминго мне тут сказал: "Я эти шоу никогда не смотрел, но выступление Алины точно поглядел - певица от бога"
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TheWitcher
Ответ Sat397
На счет пения Анны будет опрос? Ждем не дождемся. Хотим знать есть ли у неё перспективы, как у певицы?!
Не будет, конечно. Обсуждать нечего, если вы серьезный, адекватный и взрослый человек. Щербакова со сцены на всю страну не пела. Был просто прикол с подружками в моменте (многие говорят, что в машине Алины), который кто-то слил Родиной из частного тг-канала. Разницу улавливаете? Не стоит каждый раз от бессилия приплетать Аню, чтобы оправдать очередной кринж Алины, загифаны 😏
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-4
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