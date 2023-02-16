Владимир Пресняков: «У Загитовой нет нынешней модной вещи – каши во рту. Если она хочет стать певицей, то у нее есть перспективы»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков оценил музыкальный номер с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Выступила не хуже, чем Клава Кока с миллионами подписчиков. Вполне хорошо, стилистика нынешних молодых звезд. Лично я не большой любитель такой музыки, мне нравится, когда чуть побольше мелодии.

Да, это было фонограммное пение, иногда были выкрики: «Ручки, ручки. Я вас не слышу». Это в стилистике 90-х. Тут немного Алина отстала, но как общаться с публикой? Ничего нового не придумали.

У Алины нет нынешней модной вещи – каши во рту. Алина еще и ведущая, красивая девушка. Если к этому прибавить ее бесспорные таланты, то ее будущее певицы вполне логично. У нее может быть успех. Талант есть!

Она может сделать прекрасное шоу – кататься и петь. Навыки хореографии есть – в отличие от многих, кто на сцене притоптывает ножками и не знает, как двигаться. Если она хочет стать певицей, то у нее есть перспективы», – сказал Пресняков.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму