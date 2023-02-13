Аделия Петросян выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Теги сборная России женское катание ТАСС Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Победительница этапа Гран-при России Аделия Петросян выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве.

Также в шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

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13 комментариев

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Люблю Женьку
Ответ Оскар Муравьев
Медведева не выступит интересно опять конфлики
Может опять не поставили закрывать шоу? 😉
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Jessi
Кассу сделают Алина, Саша и Ками.
Остальных допом оформили , есть Петросян или нет-никто не заметит
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Jessi
Ответ lanfqk
Ура! Аделия - одна из моих любимых фигуристок из новеньких девушек! Ее ПП - моя любимая из русских постановок этого сезона.
Почему русских ? Она не русская
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Валерий Петров
Ответ Syndycate
Убрали Губанову, чтобы пропихнуть Петросян, ясно
Кто убрал? Не грузинская ли федра?
+3
-2
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Пользователь Гугла
Ответ Syndycate
Убрали Губанову, чтобы пропихнуть Петросян, ясно
скажи спасибо своим генацвале
+2
-2
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Додик Аксель
Завтра увидим " влюблённых в фигурное катание" и будем ими любоваться и наслаждаться их выступлениями. Удачи !
+5
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Syndycate
Комментарий скрыт
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LoRa
Интересных прокатов всем фигуристам!!😊
+5
-2
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lanfqk
Ура! Аделия - одна из моих любимых фигуристок из новеньких девушек! Ее ПП - моя любимая из русских постановок этого сезона.
+9
-5
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Пользователь Гугла
в этом сообщении тасс сообщается что и Усачева и Хромых будет
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olvl
Отличная новость.
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Lapo Elkann
Вот и решение вопроса. " грузинку " заменили армянкой.
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Оскар Муравьев
Медведева не выступит интересно опять конфлики
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