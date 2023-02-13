Аделия Петросян выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
Победительница этапа Гран-при России Аделия Петросян выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене» в Москве.
Также в шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.
Остальных допом оформили , есть Петросян или нет-никто не заметит