Медведева о турнире в свою честь: «Глядя на этих ребят, я чувствую, что «постарела» для фигурного катания. Чувствую себя взрослым человеком»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась эмоциями от присутствия на турнире в свою честь.

Турнир на призы Медведевой стартовал в Москве в ледово-спортивном комплексе «Молодежка». В соревнованиях принимают участие более двухсот фигуристов-одиночников в возрасте от 6 до 17 лет.

«Что я чувствую на турнире в свою честь? Глядя на этих ребят, я чувствую себя взрослым человеком, чувствую, что «постарела» для фигурного катания.

Такие малыши – некоторым по 6 лет, у нас 15 лет разницы. Я в 15 вышла на взрослые соревнования, так что это уже три поколения вперед. Уверена, что здесь мы увидим звездочек, которые в будущем будут блистать на взрослых турнирах.

Горжусь собой, горжусь всей командой, которая меня готовила к турнирам, всеми людьми, благодаря которым я выиграла соревнования и благодаря которым теперь существует этот турнир», – отметила Медведева.

13 комментариев

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loulou
Ответ Sne$hinka
Чувствовать себя старой для фигурного катания в 23 года - ненормально и говорит лишь о неправильной системе. Фигурное катание - это профессиональный спорт для взрослых спортсменов, а не юниорские старты. В других видах спортсмены соревнуются и до 35, где-то и до 40 лет. До 25 уж железно должны соревноваться, иначе что это за спорт? Если говорить конкретно о фигуристках, все они после 18-20 только начинают по-другому раскрываться, становиться личностями на льду, а не просто роботами, катающимися ради медалей (это не в адрес Жени, а вообще всех). Сама Женя со своими показалками сейчас другая, не как 3-4 года назад. Очень грустно, когда бывшая фигуристка в 23 года считает себя старой для своего вида спорта. Одно дело здоровье и травмы, а другое - ощущение, что уже попросту не нужна фигурному катанию, не вписываешься в его рамки. А раньше, Женя, ты его любила и называла своей жизнью. Грустно.
Не надо лукавить, есть циклические виды спорта, где спортсмены только набирают с возрастом. И есть сложнокоординационные, в которых пик, особенно у женщин, приходит в возрасте 17-22 лет. Не забывайте, что фигуристки жертвуют очень многим, чтобы оставаться в обойме, не стоит сравнивать с циклическими видами. Они годами вынуждены придерживаться строжайших диет, буквально не есть-не пить для удержания боевого веса, постоянные микротравмы, травмы. Очевидно же, что фк один из самых травмоопасных видов спорта.

Опять же, не надо лукавить, никто никого из спорта не выгоняет - Туктамышева, вон, старой себя не считает и довольно успешно борется с молодняком в 26. Или Леонова, каталась себе чуть ли не до 30, правда в последнее время в основном по водокачкам. Таким образом, карьера фигуристки может быть долгой в трёх случаях - первое, деве неважны результаты, она выступает по мелким турнирам, т.к. на ГС ей не пробиться; второе - техническое оснащение спортсменки и мотивация позволяет ей оставаться в топе долгое время (Лиза и её 3А), третье - конкуренция внутри страны на низком уровне, спортсменке просто не надо проходить сквозь горнило жесточайшего внутреннего отбора (Каролина Костнер). Медведева начала проигрывать техникой плюс дичайшая конкуренция внутри страны, поэтому она закончила, хотя могла бы выступать на водокачках. Поймите, спортсменкам, многого добившимся в спорте, такое развитие событий неинтересно. Ради чего жертвовать собой и своим здоровьем (да-да, строжайшие диеты, боль от травм, моральное давление всё те же, что и на ГС)? Ради гипотетического попадания в призы на первенстве водокачки?
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N-fox
Обычно команда, которая готвит спортсменов, гордится воспитанниками. У Жени наоборот. Она гордится командой)
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N-fox
Лиза вышла из чата))
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Додик Аксель
Ответ Кокич
23 — 6 = 15 ©Е.Медведева
А два в уме...
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loulou
Ответ Наталья Карлова
Если бы сейчас Женя или Алина "выбрались" на ЧЕ они вполне могли бы блистать (ну при условии, если бы поддерживали свою форму за последние годы)... Просто подросла новая "борзая" молодежь, причем как выяснилось в основном только в России
Алина да, Женя нет. Алина по-прежнему прыгает, недавно был отличный 3й флип, вращения по-прежнему на уровне, скорость приличная. У Жени проблемы с вращениями и прыжками начались ещё в соревновательный период, сейчас она не прыгает. Её даже в шоу особо не зовут.
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Tlna
Она вообще контролирует, что говорит. Одно слово медальки чего стоит. Как будто где то на привозе общается
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Наталья Карлова
Если бы сейчас Женя или Алина "выбрались" на ЧЕ они вполне могли бы блистать (ну при условии, если бы поддерживали свою форму за последние годы)... Просто подросла новая "борзая" молодежь, причем как выяснилось в основном только в России
+3
-2
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Sne$hinka
Чувствовать себя старой для фигурного катания в 23 года - ненормально и говорит лишь о неправильной системе. Фигурное катание - это профессиональный спорт для взрослых спортсменов, а не юниорские старты. В других видах спортсмены соревнуются и до 35, где-то и до 40 лет. До 25 уж железно должны соревноваться, иначе что это за спорт?

Если говорить конкретно о фигуристках, все они после 18-20 только начинают по-другому раскрываться, становиться личностями на льду, а не просто роботами, катающимися ради медалей (это не в адрес Жени, а вообще всех). Сама Женя со своими показалками сейчас другая, не как 3-4 года назад.

Очень грустно, когда бывшая фигуристка в 23 года считает себя старой для своего вида спорта. Одно дело здоровье и травмы, а другое - ощущение, что уже попросту не нужна фигурному катанию, не вписываешься в его рамки. А раньше, Женя, ты его любила и называла своей жизнью. Грустно.
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loulou
Ответ AllaS
Турнир не имени ЕМ , а на призы ЕМ . К медалькам пьедестальчика где призы. Не представлены!
Зажилили призы. Как обычно, пиару вагон (5е сообщение уже, МЖ в каждом раскрыается всеми своими личностями и филологически, и вот теперь арифметически), а тема призов до сих пор не раскрыта. Общественность волнуется - а был ли мальчик (зачёркнуто), были ли призы?
+6
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+5
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Люблю Женьку
Ответ Кокич
23 — 6 = 15 ©Е.Медведева
Я тоже подумала, что в арифметике что то изменилось, а я не в курсе 🤷‍♀️ 🤦‍♀️ 😆😝
+7
-1
+6
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Кокич
23 — 6 = 15
©Е.Медведева
+21
-3
+18
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MyCA
Песочек сыпится..........
+4
-5
-1
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AllaS
Турнир не имени ЕМ , а на призы ЕМ . К медалькам пьедестальчика где призы. Не представлены!
+16
-5
+11
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