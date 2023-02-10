Медведева о турнире в свою честь: «Глядя на этих ребят, я чувствую, что «постарела» для фигурного катания. Чувствую себя взрослым человеком»

Двукратная чемпионка мира поделилась эмоциями от присутствия на турнире в свою честь.

Турнир на призы Медведевой стартовал в Москве в ледово-спортивном комплексе «Молодежка». В соревнованиях принимают участие более двухсот фигуристов-одиночников в возрасте от 6 до 17 лет.

«Что я чувствую на турнире в свою честь? Глядя на этих ребят, я чувствую себя взрослым человеком, чувствую, что «постарела» для фигурного катания.

Такие малыши – некоторым по 6 лет, у нас 15 лет разницы. Я в 15 вышла на взрослые соревнования, так что это уже три поколения вперед. Уверена, что здесь мы увидим звездочек, которые в будущем будут блистать на взрослых турнирах.

Горжусь собой, горжусь всей командой, которая меня готовила к турнирам, всеми людьми, благодаря которым я выиграла соревнования и благодаря которым теперь существует этот турнир», – отметила Медведева.