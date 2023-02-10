Медведева о турнире в свою честь: «Глядя на этих ребят, я чувствую, что «постарела» для фигурного катания. Чувствую себя взрослым человеком»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась эмоциями от присутствия на турнире в свою честь.
Турнир на призы Медведевой стартовал в Москве в ледово-спортивном комплексе «Молодежка». В соревнованиях принимают участие более двухсот фигуристов-одиночников в возрасте от 6 до 17 лет.
«Что я чувствую на турнире в свою честь? Глядя на этих ребят, я чувствую себя взрослым человеком, чувствую, что «постарела» для фигурного катания.
Такие малыши – некоторым по 6 лет, у нас 15 лет разницы. Я в 15 вышла на взрослые соревнования, так что это уже три поколения вперед. Уверена, что здесь мы увидим звездочек, которые в будущем будут блистать на взрослых турнирах.
Горжусь собой, горжусь всей командой, которая меня готовила к турнирам, всеми людьми, благодаря которым я выиграла соревнования и благодаря которым теперь существует этот турнир», – отметила Медведева.
Опять же, не надо лукавить, никто никого из спорта не выгоняет - Туктамышева, вон, старой себя не считает и довольно успешно борется с молодняком в 26. Или Леонова, каталась себе чуть ли не до 30, правда в последнее время в основном по водокачкам. Таким образом, карьера фигуристки может быть долгой в трёх случаях - первое, деве неважны результаты, она выступает по мелким турнирам, т.к. на ГС ей не пробиться; второе - техническое оснащение спортсменки и мотивация позволяет ей оставаться в топе долгое время (Лиза и её 3А), третье - конкуренция внутри страны на низком уровне, спортсменке просто не надо проходить сквозь горнило жесточайшего внутреннего отбора (Каролина Костнер). Медведева начала проигрывать техникой плюс дичайшая конкуренция внутри страны, поэтому она закончила, хотя могла бы выступать на водокачках. Поймите, спортсменкам, многого добившимся в спорте, такое развитие событий неинтересно. Ради чего жертвовать собой и своим здоровьем (да-да, строжайшие диеты, боль от травм, моральное давление всё те же, что и на ГС)? Ради гипотетического попадания в призы на первенстве водокачки?
Если говорить конкретно о фигуристках, все они после 18-20 только начинают по-другому раскрываться, становиться личностями на льду, а не просто роботами, катающимися ради медалей (это не в адрес Жени, а вообще всех). Сама Женя со своими показалками сейчас другая, не как 3-4 года назад.
Очень грустно, когда бывшая фигуристка в 23 года считает себя старой для своего вида спорта. Одно дело здоровье и травмы, а другое - ощущение, что уже попросту не нужна фигурному катанию, не вписываешься в его рамки. А раньше, Женя, ты его любила и называла своей жизнью. Грустно.
©Е.Медведева