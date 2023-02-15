Михаил Коляда: «В чем я гениален? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный»

Российский фигурист рассказал о том, что в себе считает гениальным.

– Почему у Коляды, который сейчас самый старший в сборной, такое скольжение, а у тех, кто на десять лет младше, его нет?

– Потому что с детства не занимались. Я считаю, что какие-то основы основ должны с детства закладываться.

– Вот с тобой работали именно так, и потому такой результат?

– Думаю, да.

– А не потому что ты такой гениальный.

– Да. Ну и плюс гениальный.

– Насколько, Миш?

– На сто процентов. Каждый человек гениален в чем-то своем.

– Ну подожди, а Коляда в чем гениален?

– Во многом. Без лишней скромности, серьезно.

– Ну хотя бы три назови.

– Три? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный. Это и в плюс, и в минус идет. Мне кажется, что так, – сказал Коляда.