Михаил Коляда: «В чем я гениален? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, что в себе считает гениальным.

– Почему у Коляды, который сейчас самый старший в сборной, такое скольжение, а у тех, кто на десять лет младше, его нет?

– Потому что с детства не занимались. Я считаю, что какие-то основы основ должны с детства закладываться.

– Вот с тобой работали именно так, и потому такой результат?

– Думаю, да.

– А не потому что ты такой гениальный.

– Да. Ну и плюс гениальный.

– Насколько, Миш?

– На сто процентов. Каждый человек гениален в чем-то своем.

– Ну подожди, а Коляда в чем гениален?

– Во многом. Без лишней скромности, серьезно.

– Ну хотя бы три назови.

– Три? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный. Это и в плюс, и в минус идет. Мне кажется, что так, – сказал Коляда.

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2 комментария

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bona ulo
Угу, еще скромный. Насчет остального... Вспоминая как он ушел от ВМ, в чьей семье он реально считался младшим третьим сыном... А сейчас даже имя тренера, который сделал его тем, кто он есть, почти нигде не произносит.
+2
-1
+1
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Katerina Sunny
Это черты характера. А причем здесь гениальность?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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