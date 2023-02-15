Михаил Коляда: «В чем я гениален? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный»
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, что в себе считает гениальным.
– Почему у Коляды, который сейчас самый старший в сборной, такое скольжение, а у тех, кто на десять лет младше, его нет?
– Потому что с детства не занимались. Я считаю, что какие-то основы основ должны с детства закладываться.
– Вот с тобой работали именно так, и потому такой результат?
– Думаю, да.
– А не потому что ты такой гениальный.
– Да. Ну и плюс гениальный.
– Насколько, Миш?
– На сто процентов. Каждый человек гениален в чем-то своем.
– Ну подожди, а Коляда в чем гениален?
– Во многом. Без лишней скромности, серьезно.
– Ну хотя бы три назови.
– Три? Я очень добрый, честный и, наверное, слишком правильный. Это и в плюс, и в минус идет. Мне кажется, что так, – сказал Коляда.
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