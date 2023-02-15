Коляда о том, почему катает серьезные образы: «Хочется чего-то по-настоящему драматичного, сложного. Чтобы каждый мог рассмотреть там что-то свое»

Российский фигурист рассказал о том, почему любит катать серьезные образы.

«Когда катаешь юморные образы – это все здорово, это добавляет какой-то легкости. Но я так подумал, что хочется попробовать то, чего не пробовал. Особенно когда пришел к новому тренеру. И что-то так захлестнуло, так понравилось какать вот именно тяжелые, серьезные образы, что даже не знаю. Мне просто нравится.

Я чувствую, что очень много катал... Ну не могу сказать, что несерьезных образов, но таких юморных, веселых. Бабу Ягу там, да. А сейчас хочется чего-то по-настоящему драматичного, сложного. Чтобы каждый мог рассмотреть там что-то свое.

Потому что когда я катаю Чаплина, то все понимают – это Чаплин. Все катают его одинаково. А когда это Нуреев или человек, у которого проблемы с психикой, то каждый находит что-то свое», – сказал Коляда.