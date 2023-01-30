«Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Сяо Хим Фа. Любой наш фигурист мог бы выиграть». Леонова о чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Алена Леонова мужское катание Михаил Коляда Адам Сяо Хим Фа Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о конкуренции в мужском катании на чемпионате Европы в Эспоо.

Ранее победу одержал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, набравший в сумме 267,77 балла.

– Можно сказать, что мужской турнир особо не потерял в зрелищности из-за отсутствия наших?

– Да нет, почему? Даже сравнивали баллы у мужчин: Марк Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Адам (в прошлом сезоне россиянин победил с результатом 286,56 – Sports.ru). Я думаю, что все равно была бы хорошая конкуренция, было бы интересно.

– Как вы думаете, кто из наших мог бы побороться с Адамом?

– На самом деле, кто угодно. Я смотрела Кубок Первого канала – все в принципе показывают одинаковый набор прыжков: два четверных в короткой и два-три в произвольной. Тут у кого нервы крепче, тот бы и поборолся.

Да и Миша Коляда, который, к сожалению, сейчас пропускает часть сезона, мог бы стать чемпионом Европы. Любой наш фигурист мог бы выиграть, – сказала Леонова.

Чемпионский шедевр в фигурке: спектакль, где два проката слиты в один

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elizaveta Queen
Ответ UserFreud
Баллы с разных турниров сравнивать бесполезно, потому что судейские бригады разные. Но именно по самим прокатам в этот раз ЧЕ не особо задался. Кондратюк с прошлогодними прокатами спокойно выиграл бы и сейчас, а Мозалёв и Семененко могли бы попасть на пьедестал. Однако, мы живём не в альтернативной реальности)) В этом году на ЧЕ отправилась бы тройка Семененко, Гуменник и Самарин (скорее всего). Однако Женя и Петя вроде как приболели в конце января, Саня Самарин на КПК был не в форме, да и на ЧЕ у него эта самая форма постоянно проседала. На четыре ЧЕ три места вне топ-5. Так что, не всё так просто. Алёна ещё сказала, что Миша Коляда мог бы на ЧЕ чемпионом стать. Но, судя по его прокатам в этом сезоне, это прям очень сомнительно. Тем более, что именно ЧЕ у Миши всегда был самым неудачным из ГС. После ЧР на пик он обычно только к ЧМ выходил.
бы..бы..бы..одни бы..а по факту..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elizaveta Queen
Ну так и соревнуйтесь между собой,раз вы такие крутые! Что ж вы на ЧЕ и ЧМ рветесь? Сами говорите,что там вам соревноваться не с кем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UserFreud
Баллы с разных турниров сравнивать бесполезно, потому что судейские бригады разные. Но именно по самим прокатам в этот раз ЧЕ не особо задался. Кондратюк с прошлогодними прокатами спокойно выиграл бы и сейчас, а Мозалёв и Семененко могли бы попасть на пьедестал.
Однако, мы живём не в альтернативной реальности))
В этом году на ЧЕ отправилась бы тройка Семененко, Гуменник и Самарин (скорее всего). Однако Женя и Петя вроде как приболели в конце января, Саня Самарин на КПК был не в форме, да и на ЧЕ у него эта самая форма постоянно проседала. На четыре ЧЕ три места вне топ-5. Так что, не всё так просто.
Алёна ещё сказала, что Миша Коляда мог бы на ЧЕ чемпионом стать. Но, судя по его прокатам в этом сезоне, это прям очень сомнительно. Тем более, что именно ЧЕ у Миши всегда был самым неудачным из ГС. После ЧР на пик он обычно только к ЧМ выходил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Van Doren
Спасибо деду за победу! 😂
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дарья Куликова
Логика вышла из чата! А результаты Грассля и Васильевса она чем объяснит? С девочками ещё возможны все эти натягивания, что было бы, но по поводу мальчиков очень и очень глупо!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
severyanka
А я рада победе Адама, порой вот такой рывок много значит для спортсмена. Марк еще сможет побороться за золото Европы, а Леонова нет:))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rums67
Никто не знает сколько баллов набрал бы Кондратюк сегодня.
То что было вчера, сегодня может и близко не быть сегодня.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
Кондратюк теперь будет выступать в Азии, а Сяохим в Европе. Какая ирония.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Твоя инфо для: тупого и еще тупее.
Если бы да кабы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Посмотрел сначала ПП Сяо Хим Фа, ничего не понял, подумал, что за потуги.
Потом увидел статью на спорце о нем, нашел КП, и меня прям пробрало. Действительно, чувствуешь то, о чем говорил - про упущенную любовь, про время, которое хочется откатить назад.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Мог бы... Но геостратег решил иначе. Нойте,что можете и будет вам счастье.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Killer Whale
Поправочка: любой мог бы побороться, если бы фигуристов было бы трое. А вот если бы допустили только одного (как, скорее всего, будет в следующем году), то могли бы и не угадать, кого отправить. Слишком много непредсказуемости в МО.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий