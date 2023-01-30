«Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Сяо Хим Фа. Любой наш фигурист мог бы выиграть». Леонова о чемпионате Европы

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о конкуренции в мужском катании на чемпионате Европы в Эспоо.

Ранее победу одержал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, набравший в сумме 267,77 балла.

– Можно сказать, что мужской турнир особо не потерял в зрелищности из-за отсутствия наших?

– Да нет, почему? Даже сравнивали баллы у мужчин: Марк Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Адам (в прошлом сезоне россиянин победил с результатом 286,56 – Sports.ru). Я думаю, что все равно была бы хорошая конкуренция, было бы интересно.

– Как вы думаете, кто из наших мог бы побороться с Адамом?

– На самом деле, кто угодно. Я смотрела Кубок Первого канала – все в принципе показывают одинаковый набор прыжков: два четверных в короткой и два-три в произвольной. Тут у кого нервы крепче, тот бы и поборолся.

Да и Миша Коляда, который, к сожалению, сейчас пропускает часть сезона, мог бы стать чемпионом Европы. Любой наш фигурист мог бы выиграть, – сказала Леонова.

Чемпионский шедевр в фигурке: спектакль, где два проката слиты в один