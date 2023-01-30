«Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Сяо Хим Фа. Любой наш фигурист мог бы выиграть». Леонова о чемпионате Европы
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о конкуренции в мужском катании на чемпионате Европы в Эспоо.
Ранее победу одержал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, набравший в сумме 267,77 балла.
– Можно сказать, что мужской турнир особо не потерял в зрелищности из-за отсутствия наших?
– Да нет, почему? Даже сравнивали баллы у мужчин: Марк Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Адам (в прошлом сезоне россиянин победил с результатом 286,56 – Sports.ru). Я думаю, что все равно была бы хорошая конкуренция, было бы интересно.
– Как вы думаете, кто из наших мог бы побороться с Адамом?
– На самом деле, кто угодно. Я смотрела Кубок Первого канала – все в принципе показывают одинаковый набор прыжков: два четверных в короткой и два-три в произвольной. Тут у кого нервы крепче, тот бы и поборолся.
Да и Миша Коляда, который, к сожалению, сейчас пропускает часть сезона, мог бы стать чемпионом Европы. Любой наш фигурист мог бы выиграть, – сказала Леонова.
Чемпионский шедевр в фигурке: спектакль, где два проката слиты в один
Однако, мы живём не в альтернативной реальности))
В этом году на ЧЕ отправилась бы тройка Семененко, Гуменник и Самарин (скорее всего). Однако Женя и Петя вроде как приболели в конце января, Саня Самарин на КПК был не в форме, да и на ЧЕ у него эта самая форма постоянно проседала. На четыре ЧЕ три места вне топ-5. Так что, не всё так просто.
Алёна ещё сказала, что Миша Коляда мог бы на ЧЕ чемпионом стать. Но, судя по его прокатам в этом сезоне, это прям очень сомнительно. Тем более, что именно ЧЕ у Миши всегда был самым неудачным из ГС. После ЧР на пик он обычно только к ЧМ выходил.
То что было вчера, сегодня может и близко не быть сегодня.
Если бы да кабы.
Потом увидел статью на спорце о нем, нашел КП, и меня прям пробрало. Действительно, чувствуешь то, о чем говорил - про упущенную любовь, про время, которое хочется откатить назад.