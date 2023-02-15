Лев Лазарев: «Немного обидно, что юниорам нельзя делать четверные в короткой программе, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать»

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми.

«Все ли получилось сегодня? Да, все получилось. Я не соображаю, ха-ха. Разница во времени никак не сказывается, просто я только вышел после проката, поэтому немного не соображаю.

С тренером все разобрали, мне сказали уже готовиться к завтрашнему дню, настраиваться.

Юниорам в короткой программе нельзя прыгать четверные? Я об этом не задумывался. Конечно, немного обидно, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать четверные», — сказал Лазарев.