Лев Лазарев: «Немного обидно, что юниорам нельзя делать четверные в короткой программе, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать»
Фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми.
«Все ли получилось сегодня? Да, все получилось. Я не соображаю, ха-ха. Разница во времени никак не сказывается, просто я только вышел после проката, поэтому немного не соображаю.
С тренером все разобрали, мне сказали уже готовиться к завтрашнему дню, настраиваться.
Юниорам в короткой программе нельзя прыгать четверные? Я об этом не задумывался. Конечно, немного обидно, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать четверные», — сказал Лазарев.
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