Лев Лазарев: «Немного обидно, что юниорам нельзя делать четверные в короткой программе, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Лев Лазарев Фигурное катание

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление в короткой программе на первенстве России в Перми. 

«Все ли получилось сегодня? Да, все получилось. Я не соображаю, ха-ха. Разница во времени никак не сказывается, просто я только вышел после проката, поэтому немного не соображаю.

С тренером все разобрали, мне сказали уже готовиться к завтрашнему дню, настраиваться.

Юниорам в короткой программе нельзя прыгать четверные? Я об этом не задумывался. Конечно, немного обидно, но когда выйду во взрослые, все равно буду прыгать четверные», — сказал Лазарев. 

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1 комментарий

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Mira Val
Левушка, здоровья и терпения до 2027! А там и 4.5 небось появится)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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