Илья Яблоков не выступит в финале Гран-при России из-за травмы

Теги сборная России травмы мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Илья Яблоков Серия Гран-при России Фигурное катание

Илья Яблоков не примет участия в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы

«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», – сообщила тренер фигуриста Виктория Буцаева.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
Ответ Роман Волков
Пока Финал начнётся, ещё нескольких не досчитаемся! Обидно конечно, но всё как обычно! Здоровья всем, хочется видеть крутейший Финал! По девчонкам так вообще, считай, Четыре Чемпионата Мира!
однако, лучше бы не каркать, а надеяться на лучшее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
про обострение они сообщали еще раньше.
Поэтому надеюсь, Макар готовился должным образом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Она говорила еще летом, что травма фигня, через 2 недели на тренировки выйдет, а оказывается у него, как у Ани травма. Так что это вы не сочиняйте
«Илья завтра ложится на операцию. Это достаточно рядовая операция ноги. При хорошем раскладе он через две недели может выйти на лед», – сказала Буцаева. Про фигню здесь ни слова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Katerina Sunny
Зачем сочинять? Виктория говорила, что реабилитация займёт неделю. Но травма снова обострилась.
Она говорила еще летом, что травма фигня, через 2 недели на тренировки выйдет, а оказывается у него, как у Ани травма. Так что это вы не сочиняйте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Пока Финал начнётся, ещё нескольких не досчитаемся!
Обидно конечно, но всё как обычно!
Здоровья всем, хочется видеть крутейший Финал!
По девчонкам так вообще, считай, Четыре Чемпионата Мира!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ostinato
Грусть тоска. Классные проги Ильи хотелось бы увидеть.

А кто первый запасной?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Тренер там странная, у него серьезные травмы, а она постоянно: "да фигня, 2 недели на восстановление" и так весь сезон..
Зачем сочинять? Виктория говорила, что реабилитация займёт неделю. Но травма снова обострилась.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lebedstory
Очень жаль. Его программы в этом сезоне - настоящие спектакли. Полноценного восстановления к следующему сезону.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Тренер там странная, у него серьезные травмы, а она постоянно: "да фигня, 2 недели на восстановление" и так весь сезон..
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Воеводина
Харизматичный и яркий Илья украшение любого мужского турнира! Здоровья прекрасному парню!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Очень жалко, что Ильи не будет! Здоровья ему и успешного восстановления!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Здоровья Илье. И восстановиться полностью. Жаль, конечно, что не будет Ильи на финале. Очень яркий, харизматичный и артистичный фигурист, просто классный.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
Здоровья Илье! Очень жаль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
блОК
Надеюсь, больше снятий не будет. Здоровья Илье!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Илье здоровья и до конца вылечить ногу.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий