Илья Яблоков не выступит в финале Гран-при России из-за травмы

не примет участия в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы

«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», – сообщила тренер фигуриста .

В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.