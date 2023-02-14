Илья Яблоков не выступит в финале Гран-при России из-за травмы
Илья Яблоков не примет участия в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы
«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», – сообщила тренер фигуриста Виктория Буцаева.
В августе Яблоков перенес операцию на ноге.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Поэтому надеюсь, Макар готовился должным образом.
Обидно конечно, но всё как обычно!
Здоровья всем, хочется видеть крутейший Финал!
По девчонкам так вообще, считай, Четыре Чемпионата Мира!
А кто первый запасной?