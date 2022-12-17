«Пытаюсь встать, слышу хруст и падаю – разрыв мениска. Мне говорили брать костыли, а я дурачок – ходил без них». Яблоков о восстановлении после травмы

Российский фигурист Илья Яблоков рассказал о восстановлении после травмы колена.

В августе Яблоков получил разрыв мениска на тренировке.

– Ничего не предвещало беды. У меня никогда не болели колени, даже в подростковом возрасте, когда многие ребята мучаются со «шляттерами». И вот приземляюсь с риттбергера – нормально, чуть ниже, чем обычно, – начинаю вставать и слышу характерный хруст. Чувствую, что колено проседает вниз.

Пытаюсь встать, снова хруст, и я падаю. Подъезжаю к тренеру, говорю, что не могу наступить на ногу, колено не выпрямляется. Мы приложили холод, последили за ним – колено не опухло. Никаких признаков, кроме резкой боли, которая прошла. Осталось неразгибающееся колено и небольшое покраснение. Как я теперь уже знаю, это характерно для разрыва мениска.

Съездили на МРТ – разрыв мениска третьей степени, показана операция. Какое-то время искали хирурга, нашли. Пока искали, сделали еще один рентген, по которому все было не так однозначно.

– Как операция прошла?

– Мне сделали укол в спину, я не спал, только ног не чувствовал. Мы с хирургом обсуждали, что будем делать. Он развернул ко мне монитор и все показывал. Было два варианта – сшивать мениск и ждать, срастется он или нет. Долгое восстановление в шесть месяцев – вообще нельзя нагружать колено.

Либо второй вариант – отрезать кусочек мениска, сделать резекцию и иметь возможность выйти через два месяца.

– Судя по всему, вы выбрали второй вариант. – Да. Как потом рассказывал врач, операция была не очень простая, потому что ему еще пришлось отрезать кусочек тела Гоффа и что-то еще там сделать, но все прошло успешно.

Часов пять после операции я не чувствовал ног, но зато в этот же день под ночь, когда захотел пить, пошел за водой на своих двоих. Хромая и потихоньку, но все же сам. С этого началось мое восстановление.

– Какой был прогноз?

– Мне говорили: бери костыли. А я дурачок, наверное, без костылей с 11-го на первый этаж осторожно ходил. Начал разрабатывать так, а потом уже полноценные ОФП, ЛФК, лечебные процедуры. Довольно быстро все в итоге прошло, – рассказал фигурист.

В ноябре Яблоков стал серебряным призером этапа Гран-при России в Перми.