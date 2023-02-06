Гербольдт о премии ISU Skating Awards: «Не думаю, что для Щербаковой проигрыш будет сильным ударом. Стоит бороться за другие награды, золотые медали»

Экс-фигуристка, тренер поделилась мнением об итогах премии .

Россиянка Анна Щербакова уступила американцу в номинации «Самый ценный фигурист». Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Все три номинанта одинаково внесли вклад в мир фигурного катания. Все трое были достойны и заслуживали награды «Самый ценный фигурист».

Не знаю, что повлияло больше в сторону Нэтана Чена, но однозначно он заслуживает этой награды.

Не думаю, что на Аню это как‑то повлияет и будет сильным ударом. У спортсмена должны быть приоритеты к другим наградам. Все‑таки стоит бороться за другие награды. Золотые медали, награды мирового уровня – это самое важное в карьере», – сказала Гербольдт.

Лучшим тренером был признан Патрис Лозон, который опередил Рафаэля Арутюняна и Стефана Ламбьеля.

«Сложно сказать, насколько заслуженно или нет выиграл награду «Лучший тренер». Тем не менее, я считаю, что в такие номинации попадают только достойные люди», – отметила Гербольдт.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?