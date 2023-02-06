Гербольдт о премии ISU Skating Awards: «Не думаю, что для Щербаковой проигрыш будет сильным ударом. Стоит бороться за другие награды, золотые медали»

Теги Катарина Гербольдт Патрис Лозон сборная России сборная США мужское катание женское катание Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением об итогах премии ISU Skating Awards.

Россиянка Анна Щербакова уступила американцу Нэтану Чену в номинации «Самый ценный фигурист». Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. 

«Все три номинанта одинаково внесли вклад в мир фигурного катания. Все трое были достойны и заслуживали награды «Самый ценный фигурист».

Не знаю, что повлияло больше в сторону Нэтана Чена, но однозначно он заслуживает этой награды.

Не думаю, что на Аню это как‑то повлияет и будет сильным ударом. У спортсмена должны быть приоритеты к другим наградам. Все‑таки стоит бороться за другие награды. Золотые медали, награды мирового уровня – это самое важное в карьере», – сказала Гербольдт. 

Лучшим тренером был признан Патрис Лозон, который опередил Рафаэля Арутюняна и Стефана Ламбьеля.

«Сложно сказать, насколько заслуженно или нет Патрис Лозон выиграл награду «Лучший тренер». Тем не менее, я считаю, что в такие номинации попадают только достойные люди», – отметила Гербольдт.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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4 комментария

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Пользователь Гугла
Ответ aleshon
Кроме чемпионата Европы и финала гран-при, нужные награды есть.
по юниорам нет нечего вообще
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleshon
Кроме чемпионата Европы и финала гран-при, нужные награды есть.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Обзвон по поводу этой недопремии как понял продолжается и будет длится целую неделю. Кто ещё не высказался?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Калугина
Аня поздравила Нейтана с наградой. И добавила, что ей было приятно находиться в номинации рядом с ПС и НЧ. Людьми, которые сделали многое для фигурного катания
+3
-3
0
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