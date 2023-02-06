Радионова о победе Чена на премии ISU: «Все заслуженно. Он годами, не один олимпийский цикл доказывал звание самого ценного фигуриста»
Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Нэтан Чен заслуженно выиграл премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».
На награду также претендовали россиянка Анна Щербакова, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.
«Я абсолютно согласна с каждой номинацией. И с самого начала я говорила, что Нэтан Чен станет самым ценным фигуристом, все заслуженно.
Он годами, не один олимпийский цикл доказывал это звание», – сказала Радионова.
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
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Во-вторых - точно не Ханю, если уж про "олимпийские циклы"?
Тогда список номинантов примерно такой: Катарина Витт, Роднина-Зайцев, Торвилл-Дин, Ханю
Иначе эту номинацию надо переименовать.