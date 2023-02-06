Радионова о победе Чена на премии ISU: «Все заслуженно. Он годами, не один олимпийский цикл доказывал звание самого ценного фигуриста»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Нэтан Чен заслуженно выиграл премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

На награду также претендовали россиянка Анна Щербакова, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Я абсолютно согласна с каждой номинацией. И с самого начала я говорила, что Нэтан Чен станет самым ценным фигуристом, все заслуженно.

Он годами, не один олимпийский цикл доказывал это звание», – сказала Радионова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?