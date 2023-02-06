Радионова о победе Чена на премии ISU: «Все заслуженно. Он годами, не один олимпийский цикл доказывал звание самого ценного фигуриста»

Теги сборная России сборная США мужское катание женское катание Елена Радионова Нэтан Чен Анна Щербакова Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Нэтан Чен заслуженно выиграл премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

На награду также претендовали россиянка Анна Щербакова, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Я абсолютно согласна с каждой номинацией. И с самого начала я говорила, что Нэтан Чен станет самым ценным фигуристом, все заслуженно.

Он годами, не один олимпийский цикл доказывал это звание», – сказала Радионова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

Опрос

Как вам премия ISU в фигурке?
233 голосa
Круто, уже жду следующую!
10%
Джонни Вейр
Да кому она вообще нужна?
40%
Анна Щербакова
Задумка хорошая, исполнение – так себе
50%
Татьяна Тарасова

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пильмень недожаренный
Согласна полностью, нэтан заслужил этой номинации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Во-первых вручали за прошедший год, а не по совокупности заслуг.
Во-вторых - точно не Ханю, если уж про "олимпийские циклы"?

Тогда список номинантов примерно такой: Катарина Витт, Роднина-Зайцев, Торвилл-Дин, Ханю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Нужна премия самая ценная фигуристка и расходимся,а то развели .рач
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Странно что не сказала, что награда Витт полагается ее хозяину ЕП, фигуристу всех времен и народов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
...и они ещё год обсуждали эту пустую, ничего не значащую премию.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ой да ладно, Чен прям олимпийскими циклами доминировал над Ханю
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
Однако эта номинация не про заслуги вообще, а про фигуриста с самыми ценными(лучшими) достижениями в одном сезоне.
Иначе эту номинацию надо переименовать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий