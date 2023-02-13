Александра Трусова: «Когда пересматриваю свою реакцию на серебро Олимпиады, конечно, плачу. Я не хотела, чтобы это все было снято»

Российская фигуристка высказалась о своей реакции на серебро Олимпийских игр в Пекине.

На Играх-2022 Трусова уступила соотечественнице Анне Щербаковой.

«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу.

Так получилось, такая была реакция. Я не хотела, чтобы это все было снято. Но ничего не могла с собой поделать.

Очень сложно делать пять четверных, очень много сил было потрачено. Было обидно, что это не привело к тому, чего я хотела», — сказала Трусова.

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