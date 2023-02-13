Александра Трусова: «Когда пересматриваю свою реакцию на серебро Олимпиады, конечно, плачу. Я не хотела, чтобы это все было снято»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своей реакции на серебро Олимпийских игр в Пекине. 

На Играх-2022 Трусова уступила соотечественнице Анне Щербаковой. 

«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу.

Так получилось, такая была реакция. Я не хотела, чтобы это все было снято. Но ничего не могла с собой поделать.

Очень сложно делать пять четверных, очень много сил было потрачено. Было обидно, что это не привело к тому, чего я хотела», — сказала Трусова. 

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69 комментариев

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Jessi
Ответ Ostinato
Серьезно? Обойтись без мата это добродетель? В нормальном мире это норма, а не что-то выдающееся.
Некоторые и без повода матерятся и поют похабные песенки, как так называемая чемпионка Пекина
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Вованыч05
очень жалко что Саша закончилась.
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Галина Александрова
Ответ Jessi
Это были искренние эмоции , я наоборот ещё больше Сашу после этого полюбила. Она настоящая , без заученных речей , без фальши. Чистая и честная . Об этом говорила даже Тутберидзе. «Так нельзя, вы все знали»-так и есть , ставили на Валиеву, страховала Щ, Саше была заготовлена бронза, а она взяла и прыгнула 5 квадов. 5 квадов ни одна будущая ОЧ не сделает, никто не переплюнет Сашу, а вот серую бездарность с 2мя недоквадами легко. Ведь каждая ОЧ должна быть сильнее, техничнее предыдущей. Отчасти это тоже было причиной , почему Саша не выиграла .
Ставили на щ. страховала в., когда щ. нормально прокатала пп, в. "приказали" завалить.
Завалила бы щ. пп, в. не завалила бы свою пп. Ну как-то так.
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Беглый*
Ответ Jaline
Комментарий удален модератором
Она публичная личность, а я любитель ФК, поэтому пишу всё, что захочу. Та безобразная истерика на играх была просто лишним подтверждением того, что этот человек не заслуживает победы. Не только, как спортсмен, но и как личность. Медведева со своими девичьими эмоциями в Пхёнчхане - эталон.
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Настя Розова
Сашу я не осуждаю. Не она первая, не она последняя так сорвалась. Стойко на своих третьих играх был на грани слез, и Асада на своих вторых ОИ тоже плакала после ПП, про Слуцкую, которая на судей орала и обзывала их уродами, и не говорю. А вот тем, кто снимал сашины слезы, когда она пыталась спрятаться — позор.
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Туц
Ответ buturlinomo
Может этот всплеск поможет Саше не жить годами с горечью поражения
Я тоже так думаю. Она не сдерживалась она искренне реагировала так как чувствовала. И сейчас ее это не гложет идет дальше.
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Вованыч05
Ответ Jessi
Это были искренние эмоции , я наоборот ещё больше Сашу после этого полюбила. Она настоящая , без заученных речей , без фальши. Чистая и честная . Об этом говорила даже Тутберидзе. «Так нельзя, вы все знали»-так и есть , ставили на Валиеву, страховала Щ, Саше была заготовлена бронза, а она взяла и прыгнула 5 квадов. 5 квадов ни одна будущая ОЧ не сделает, никто не переплюнет Сашу, а вот серую бездарность с 2мя недоквадами легко. Ведь каждая ОЧ должна быть сильнее, техничнее предыдущей. Отчасти это тоже было причиной , почему Саша не выиграла .
глупости городить не мешки варочить)Это спорт и побеждает тот кто сильнее а не кто больше наскакал(кстати очень всё грязненько)и не тот кто вам нравится а сильнейший...и пока это вам не понятно стоит ли писать своё мнение эксперное?
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elene.elene
Ответ Беглый*
Нечего было бегать туда-сюда по тренерам, надо было остаться у Рудковских и не было бы никакой истерики. И олимпиады бы тоже не было. А так, только опозорилась и проявила неуважение к своему виду спорта. Вообще не жаль её. За что боролась, на то и напоролась
Усачева с Хромых никуда не бегали. Где их - золото -серебро-бронза ОИ? На что они напоролись?
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Oleandra
Ответ vanessa2021
Тутберидзе на прошлой Олимпиаде опозорила история с допингом. А совсем не Саша Трусова, чистая, честная спортсменка, великолепно откатавшая историческую пятиквадку. И сейчас Сашина Круэлла лидирует по просмотрам фк программ с прошлых ОИ и тысячи восхищенных комментов на всех языках под этим видео.
да, а некоторые считают, что Этери сама пичкала Камилу этим лекарством, наверно сильно хотела так опозориться, как вы сказали.. ну а Шура просто добила своего лежащего на полу тренера.. ногами.
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Елена Силкина
Ответ Пользователь Гугла
не хотела что бы этобыло снято, это для кого, она несколько лет выступает на международных соревнованиях, опытная и знала что все снимать будут, другое что несмогла себя контролировать, эмоции захлестнули, их с первых больших стартов учат как себя вести на камеру и что пока ты не ушла под трибунку, в раздевалку, ты под камерой, она прекрасно видела что ее снимают, ей все, федра, тренера говорили об этом, просили успокоиься, потом без камер поговорить, но ее захлестнуло или она так и хотела что бы все видели ее недовольство, скорее психанула и уже не слышала голос разума и тоенеров и представителей федры, она же прям орала на тренеров, когана, горшкова, которые ей в родители, дедушки годятся и обвиняла их в своей неудаче
не только орала, но и отталкивала Дудакова, обидно за него было больше всего.
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Листок яблони
Ответ Листок яблони
Девушка - друг человека. Ой, не друг вовсе.
А что минусуете? Девушки разве хорошие люди?
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Jaline
Ответ Беглый*
Нечего было бегать туда-сюда по тренерам, надо было остаться у Рудковских и не было бы никакой истерики. И олимпиады бы тоже не было. А так, только опозорилась и проявила неуважение к своему виду спорта. Вообще не жаль её. За что боролась, на то и напоролась
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justbored
Это было ярко, эмоционально и меморабельно, завершив в какой-то мере образ. Не повод для сожалений.
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Jessi
Это были искренние эмоции , я наоборот ещё больше Сашу после этого полюбила. Она настоящая , без заученных речей , без фальши. Чистая и честная . Об этом говорила даже Тутберидзе.
«Так нельзя, вы все знали»-так и есть , ставили на Валиеву, страховала Щ, Саше была заготовлена бронза, а она взяла и прыгнула 5 квадов.
5 квадов ни одна будущая ОЧ не сделает, никто не переплюнет Сашу, а вот серую бездарность с 2мя недоквадами легко. Ведь каждая ОЧ должна быть сильнее, техничнее предыдущей. Отчасти это тоже было причиной , почему Саша не выиграла .
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Jaline
До Олимпиады Саша на каждом проигранном взрослом старте вела себя безукоризненно. В Пекине случился срыв от накопленных поражений, потому что для нее это был тот самый пик, та самая вершина, к которой она стремилась всю жизнь. И было бы все нормально, дай ей только уйти минут на пять в подтрибунное помещение, где она смогла бы переварить и прийти в себя. Но ей прямо в лицо лезли с камерами (как и к Камиле с вопросами в микст-зоне после тренировок), и в этой съемке отчетливо видно, как она чуть ли не в стены врасти пытается, чтобы спрятаться ото всех.😣
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Туц
Ответ Ostinato
Серьезно? Обойтись без мата это добродетель? В нормальном мире это норма, а не что-то выдающееся.
Это показатель а не добродетель. Если в момент когда человек себя не контролирует и истерит он не материться значит он в принципе не материться.
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Беглый*
Нечего было бегать туда-сюда по тренерам, надо было остаться у Рудковских и не было бы никакой истерики. И олимпиады бы тоже не было. А так, только опозорилась и проявила неуважение к своему виду спорта. Вообще не жаль её. За что боролась, на то и напоролась
+3
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Ekoplane
Ответ Даша Лавренова
А причем тут возраст? Если бы взрослому человеку не давали уйти и снимали несмотря на просьбы оставить в покое – это то же самое
Ээээ, ну человечество всегда считало, что дети и подростки нуждаются в особой защите.
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Лакс
Ответ Katerina Sunny
Последний вердикт-аннулирование результата ЧР 2022.
это автоматическое следствие вердикта, а не сам вердикт. Результаты ЧР это епархия федры.
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vanessa2021
Ответ Лакс
проф спортсмен уже и с 3летним стажем во взрослых должен готовить себя к не получению того, "что хотела". Тем более что не в первый раз и что даже чистые 5 квадов не позволили бы победить в сумме Камилу с чистыми прокатами.
Раскажите это Ирине Слуцкой, которая на ОИ судей публично "уродами" обзывала.. Ирине было вроде аж 23 года тогда. А не 17 лет как Саше.
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Лакс
проф спортсмен уже и с 3летним стажем во взрослых должен готовить себя к не получению того, "что хотела".
Тем более что не в первый раз и что даже чистые 5 квадов не позволили бы победить в сумме Камилу с чистыми прокатами.
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Ostinato
Ответ Он саМый
Сорвалась в реальную истерику и обошлась без мата. Огромное уважение за это
Серьезно? Обойтись без мата это добродетель? В нормальном мире это норма, а не что-то выдающееся.
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vanessa2021
Ответ Oleandra
То, что она опозорила тренера на весь мир даже и не вспомнила..
Тутберидзе на прошлой Олимпиаде опозорила история с допингом.

А совсем не Саша Трусова, чистая, честная спортсменка, великолепно откатавшая историческую пятиквадку. И сейчас Сашина Круэлла лидирует по просмотрам фк программ с прошлых ОИ и тысячи восхищенных комментов на всех языках под этим видео.
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Alexander X
Ответ Пользователь Гугла
не хотела что бы этобыло снято, это для кого, она несколько лет выступает на международных соревнованиях, опытная и знала что все снимать будут, другое что несмогла себя контролировать, эмоции захлестнули, их с первых больших стартов учат как себя вести на камеру и что пока ты не ушла под трибунку, в раздевалку, ты под камерой, она прекрасно видела что ее снимают, ей все, федра, тренера говорили об этом, просили успокоиься, потом без камер поговорить, но ее захлестнуло или она так и хотела что бы все видели ее недовольство, скорее психанула и уже не слышала голос разума и тоенеров и представителей федры, она же прям орала на тренеров, когана, горшкова, которые ей в родители, дедушки годятся и обвиняла их в своей неудаче
столько подобных реакций... и более жёстких, от более опытных спортсменов было...
она сейчас не скажет прямо, в эфире... но суть не во втором месте в личке, а в том, что их с командником "прокатили"... они все могли уехать с золотыми ои медалями, но кому-то захотелось так...
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Даша Лавренова
Ответ Ekoplane
Да, на снимках таже кадры, как Саша просит, чтобы ей дали уйти, но ее не пускают. Вообще бесчеловечно. После этой Олимпиады у меня нет сомнений, что для взрослой Олимпиады нужно поднять возраст участников для всех видов спорта на 18 лет. У несовершеннолетних нет никакой защиты, их используют взрослые, чтобы наживится, чтобы достичь свои собственные цели. Это включает и родителей. Ужасно! До 18 дет несовершеннолетним нужны свои соревнования, отдельно от взрослых и с особенной защитой для подростков.
А причем тут возраст? Если бы взрослому человеку не давали уйти и снимали несмотря на просьбы оставить в покое – это то же самое
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