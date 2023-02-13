Александра Трусова: «Когда пересматриваю свою реакцию на серебро Олимпиады, конечно, плачу. Я не хотела, чтобы это все было снято»
Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своей реакции на серебро Олимпийских игр в Пекине.
На Играх-2022 Трусова уступила соотечественнице Анне Щербаковой.
«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу.
Так получилось, такая была реакция. Я не хотела, чтобы это все было снято. Но ничего не могла с собой поделать.
Очень сложно делать пять четверных, очень много сил было потрачено. Было обидно, что это не привело к тому, чего я хотела», — сказала Трусова.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото
Завалила бы щ. пп, в. не завалила бы свою пп. Ну как-то так.
«Так нельзя, вы все знали»-так и есть , ставили на Валиеву, страховала Щ, Саше была заготовлена бронза, а она взяла и прыгнула 5 квадов.
5 квадов ни одна будущая ОЧ не сделает, никто не переплюнет Сашу, а вот серую бездарность с 2мя недоквадами легко. Ведь каждая ОЧ должна быть сильнее, техничнее предыдущей. Отчасти это тоже было причиной , почему Саша не выиграла .
Тем более что не в первый раз и что даже чистые 5 квадов не позволили бы победить в сумме Камилу с чистыми прокатами.
А совсем не Саша Трусова, чистая, честная спортсменка, великолепно откатавшая историческую пятиквадку. И сейчас Сашина Круэлла лидирует по просмотрам фк программ с прошлых ОИ и тысячи восхищенных комментов на всех языках под этим видео.
она сейчас не скажет прямо, в эфире... но суть не во втором месте в личке, а в том, что их с командником "прокатили"... они все могли уехать с золотыми ои медалями, но кому-то захотелось так...