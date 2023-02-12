Валиева о том, как борется со стрессом: «На Олимпиаде много гуляла в наушниках, слушала грустные песни. Погрустила – и лучше стало»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Ляйсан Утяшева Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как справляется со стрессом и негативными эмоциями. 

– Естественно, я не могу у тебя не спросить. Вот ты сказала, что танцами сбрасываешь напряжение. Но ты очень юная, может, и половины еще не понимаешь, что сейчас происходит вокруг твоей фамилии и тебя. Как бороться со стрессом? Ты уже можешь научить.

– Я еще учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много. Гуляла в наушниках.

У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – все было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днем и вечером.

– А какая музыка, что слушала?

– Ой, грустные песни слушала.

– Почему? Зачем?

– Не знаю, наоборот чтобы. Погрустила и лучше стало. Погрустила, пока ходила, а потом сбросила все напряжение и поехала на тренировку.

– Ты такая позитивная, красивая девочка, любишь улыбаться. Но я хочу обратиться к вам, дорогие журналисты, почему, когда вы делаете публикации о Камиле Валиевой, то всегда используете такие фотографии (делает печальное лицо – Sports.ru).

– А это их любимые фотографии.

– Просто ну что это такое? Я каждый раз смотрю и… Я и думала, что ты сейчас ко мне придешь вот такая. Пожалуйста, девочка улыбчивая, красавица – можете такие фотографии брать? Тебя тоже это бесит?

– Ну да, очень много такого, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». 

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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29 комментариев

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AlexFed
Ответ Владислава Крюкова
Вы сейчас серьёзно что-ли? Камила церемонию отменила? Или Камила свою допинг-пробу задерживала? Зачем вы подменяете факты и перекладываете на Камилу решения ВАДА и МОК? Что за странные манипуляции?
У вас проблемы с причинно-следственными связями? Не жри допинг - никакие задержания проб проблем не принесут.
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Наталья Грабовская
Ответ resistance1984
Вряд ли она Баха слушает, скорее что-то типа «почему же, почему же дождик капает по лужам» 😂
Ну, у каждого свой порог чувствительности...Но это я привела сверхминорные варианты, которые даже самых толстокожих пронимают. Кстати, песенка мамонтёнка про маму из м/ф в ту же копилку...)
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Лилибет
Ответ Realist2022
Когда у человека совесть чиста, тогда и хейт на нервы не действует, а если совесть не чиста + ещё высокомерие вкупе со звездной болезнью, являющееся следствием того, что её в Космос вознесли после ОИ на наших просторах, то логично, что хейт будет вызывать стресс - реакция как у 5-летнего ребенка, который уверен, что все его действия должны восторг у окружающих вызывать и окружающие должны хлопать и говорить: "какой замечательный и одаренный ребенок..."
Ее в космос вознесли ещё до Олимпийских игр) с сезона 20-21 начался этот проект,когда собственно и поставили ей болеро,началась работа с судьями и сми,причем, по-моему мнению,Камила в этом не нуждалась, человек она талантливый,и без всего этого фарса люди бы это заметили и полюбили ее. С олимпиадой вообще,спрятались за нее ,а теперь кормят плюшками,как будто все в порядке. В этом и вопрос,работает ли кто-то с ее ментальным состоянием,или это только видимость?
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AlexFed
Ответ nina1212
что значит безмедальной? В России всех участников команды наградили! Все получают олимпийскую стипендию и будут получать до конца жизни чтобы не случилось уже. Всех называют олимпийскими чемпионами А такая ситуация могла быть с кем угодно, Камила там точно не виновата
Если не жрать допинг - таких ситуаций не будет. А то что очередным спортсменам из госкормушки что то перепало и они считаются чемпионами на территории РФ - так по другому и быть не могло. У нас недавно Авериных награждали, так как будто обе золото выиграли, чему тут гордиться? 🤡
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Владислава Крюкова
Ответ AlexFed
Какой команде? Безмедальной? А из за кого? Это Камила. А мимо подиума кто улетел потом? Это Камила. Забыли? 🤣
Вы сейчас серьёзно что-ли? Камила церемонию отменила? Или Камила свою допинг-пробу задерживала? Зачем вы подменяете факты и перекладываете на Камилу решения ВАДА и МОК? Что за странные манипуляции?
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resistance1984
Ответ Наталья Грабовская
Грустная музыка и песни, когда тебе плохо....специфический способ - не всем подходит. Когда слушаешь некоторую музыку, так вообще удавиться хочется, даже если у тебя всё более или менее нормально - например, Хоральная прелюдия фа минор И. С. Баха (звучит в фильме А. Тарковского "Солярис") или Адажио Альбиони - в такие депрессивные глубины может ввергнуть, что не выкарабкаешься. Да и весёлую не хочется слушать, когда нет настроения, если честно. Хочется сесть у воды, смотреть как накатывают волны и слушать их шелест. А ещё хочется, чтобы признали реальность твоей проблемы и твоё право переживать и волноваться и просто были рядом.
Вряд ли она Баха слушает, скорее что-то типа «почему же, почему же дождик капает по лужам» 😂
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AlexFed
Ответ Владислава Крюкова
Те, кто хотел отстранить, те и ломали - МОК, ИСУ и ВАДА. Забыли уже что-ли, по чей аппеляции CAS собирался?
Сейчас все отстранены и Валиева наравне со всеми дома выступает, то есть по сути никакой разницы, что жрала допинг, что не жрала. Наоборот, только больше жалеют и хвалят. Так в чем ломания то, конкретные факты можно?
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nina1212
Ответ AlexFed
Какой команде? Безмедальной? А из за кого? Это Камила. А мимо подиума кто улетел потом? Это Камила. Забыли? 🤣
что значит безмедальной? В России всех участников команды наградили! Все получают олимпийскую стипендию и будут получать до конца жизни чтобы не случилось уже. Всех называют олимпийскими чемпионами А такая ситуация могла быть с кем угодно, Камила там точно не виновата
+3
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+3
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Realist2022
Ответ Лилибет
Интересно,работает ли кто-то из специалистов с ней? Она хоть и спортсменка на взрослом уровне,но по факту подросток. Немного выглядит как попытка сделать вид,что она пережила весь негатив,но когда речь шла о хейтерах,Камила начала отвечать и появился этот смешок,который,как мне кажется,наоборот показывает,что она нервничает.
Когда у человека совесть чиста, тогда и хейт на нервы не действует, а если совесть не чиста + ещё высокомерие вкупе со звездной болезнью, являющееся следствием того, что её в Космос вознесли после ОИ на наших просторах, то логично, что хейт будет вызывать стресс - реакция как у 5-летнего ребенка, который уверен, что все его действия должны восторг у окружающих вызывать и окружающие должны хлопать и говорить: "какой замечательный и одаренный ребенок..."
0
-3
-3
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Владислава Крюкова
Ответ AlexFed
Кто хотел сломать? Она сожрала допинг, а её до соревнований допускают, это так в нынешних реалиях ломают? Или может быть на домашних водокачках грибов мало отсыпают? В чем механизм ломания? 🤡
Те, кто хотел отстранить, те и ломали - МОК, ИСУ и ВАДА. Забыли уже что-ли, по чей аппеляции CAS собирался?
+2
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AlexFed
Ответ nina1212
единственная кто принес по 10 баллов в в КП и ПП команде, это Камила! Забыли? Это с треском провалила?
Какой команде? Безмедальной? А из за кого? Это Камила. А мимо подиума кто улетел потом? Это Камила. Забыли? 🤣
0
-4
-4
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nina1212
Ответ AlexFed
ОИ с треском провалила, а прилетев домой её все только и делают, что нахваливают, никаких санкций, дисквалификаций и прочих лишений так и нет, так что конкретно она выстояла?
единственная кто принес по 10 баллов в в КП и ПП команде, это Камила! Забыли?
Это с треском провалила?
+5
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+5
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AlexFed
Ответ Маргарита В Сафронова
Вот с помощью этих всех провалов её и хотели сломать. А Камила в прекрасной спортивной форме, вернула квады, выигрывает и занимает высокие места. Личность.
Кто хотел сломать? Она сожрала допинг, а её до соревнований допускают, это так в нынешних реалиях ломают? Или может быть на домашних водокачках грибов мало отсыпают? В чем механизм ломания? 🤡
+1
-4
-3
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EmperorNazer
Ответ Маргарита В Сафронова
Это как болезнь. Переболеть надо. Но опыт Камила мощный приобрела. Выстояла и победила в ситуации, в которой многие взрослые спортсмены давно бы сломались. И при этом Ками не потеряла сврей искренности, говорит как было, ничего не накручивает, без истерики.Уважаю.
Камила по возвращении с ОИ получила больше поддержки, дифирамб в свой адрес и других плюшек разного рода, чем вся остальная олимпийская сборная, вместе взятая. Это вот в такой ситуации "многие взрослые спортсмены давно бы сломались"?
+7
-2
+5
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Лилибет
Интересно,работает ли кто-то из специалистов с ней? Она хоть и спортсменка на взрослом уровне,но по факту подросток. Немного выглядит как попытка сделать вид,что она пережила весь негатив,но когда речь шла о хейтерах,Камила начала отвечать и появился этот смешок,который,как мне кажется,наоборот показывает,что она нервничает.
0
-1
-1
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FanofKamilaValieva
Камила переживеет эту проблему, которую несправедливые взрослые взвалили на ее спину ! Она сильная девочка !
+3
-3
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Наталья Грабовская
Грустная музыка и песни, когда тебе плохо....специфический способ - не всем подходит. Когда слушаешь некоторую музыку, так вообще удавиться хочется, даже если у тебя всё более или менее нормально - например, Хоральная прелюдия фа минор И. С. Баха (звучит в фильме А. Тарковского "Солярис") или Адажио Альбиони - в такие депрессивные глубины может ввергнуть, что не выкарабкаешься. Да и весёлую не хочется слушать, когда нет настроения, если честно. Хочется сесть у воды, смотреть как накатывают волны и слушать их шелест. А ещё хочется, чтобы признали реальность твоей проблемы и твоё право переживать и волноваться и просто были рядом.
+2
-1
+1
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Маргарита В Сафронова
Ответ AlexFed
ОИ с треском провалила, а прилетев домой её все только и делают, что нахваливают, никаких санкций, дисквалификаций и прочих лишений так и нет, так что конкретно она выстояла?
Вот с помощью этих всех провалов её и хотели сломать. А Камила в прекрасной спортивной форме, вернула квады, выигрывает и занимает высокие места. Личность.
+7
-9
-2
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three hundred bucks
Ответ Нурсултан Хамзаев
и как помогают таблетки?)
у деда надо спросить
+1
-3
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AlexFed
Ответ Маргарита В Сафронова
Это как болезнь. Переболеть надо. Но опыт Камила мощный приобрела. Выстояла и победила в ситуации, в которой многие взрослые спортсмены давно бы сломались. И при этом Ками не потеряла сврей искренности, говорит как было, ничего не накручивает, без истерики.Уважаю.
ОИ с треском провалила, а прилетев домой её все только и делают, что нахваливают, никаких санкций, дисквалификаций и прочих лишений так и нет, так что конкретно она выстояла?
+17
-10
+7
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шампион
Ответ Анна Беляева
Когда в 15 лет у меня было подозрение на онко-диагноз, больше всего мне надо было, чтобы меня никто не трогал и не лез со своей "поддержкой". Чем могут поддержать люди, с которыми ничего подобного не происходило, кроме фальшивого все будет хорошо?! А если не будет?! Вам-то откуда знать, как оно будет?! У тебя жизнь переворачивается, а вокруг вчерашние люди, вчерашние лица. Я уходила на улицу и сидела на лавке, слушала, как дервья шумят.
Валиева не могла никуда уйти. Десятки фотокамер в лицо. Тут был нужен кто-то, кто выйдет и скажет: отстаньте от девчонки, мы организуем тренировочный процесс, мы отвечаем за медицину. Но такого до сих пор нет. Наоборот, все попрятались за малолетку. Русада год "расследовала" - никто ни в чем не виноват. Это как?
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Нурсултан Хамзаев
Ответ three hundred bucks
- Как со стрессом борешься? - Дед таблетки дает.
и как помогают таблетки?)
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Маргарита В Сафронова
Это как болезнь. Переболеть надо. Но опыт Камила мощный приобрела. Выстояла и победила в ситуации, в которой многие взрослые спортсмены давно бы сломались. И при этом Ками не потеряла сврей искренности, говорит как было, ничего не накручивает, без истерики.Уважаю.
+16
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Анна Беляева
Ответ шампион
Интервью как будто с осликом Иа из ВинниПуха: "Грустные песни...Я прслушаю их, и жить становится не так печально..." На ОИ никто из ТШТ не поддержал Валиеву в самый нужный момент. Зато сейчас суют ее везде, таскают по клипам - не ради самой Камилы, разумеется, а чтобы потом, после дисквы, поднять вой - чудесную девачку абидили! Надеюсь, психика Валиевой выдержит это.
Когда в 15 лет у меня было подозрение на онко-диагноз, больше всего мне надо было, чтобы меня никто не трогал и не лез со своей "поддержкой". Чем могут поддержать люди, с которыми ничего подобного не происходило, кроме фальшивого все будет хорошо?! А если не будет?! Вам-то откуда знать, как оно будет?! У тебя жизнь переворачивается, а вокруг вчерашние люди, вчерашние лица. Я уходила на улицу и сидела на лавке, слушала, как дервья шумят.
+12
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Зиля Бадриева
Камила не по годам умная девочка, что отмечали ее первые тренеры. Конечно, она понимает, что происходило и происходит вокруг нее. Но не акцентирует внимание на своих переживаниях, не жалуется. И на журналистов не обижается, хотя имеет право. Лишь называет дяденьками и шутит.
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