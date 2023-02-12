Валиева о том, как борется со стрессом: «На Олимпиаде много гуляла в наушниках, слушала грустные песни. Погрустила – и лучше стало»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как справляется со стрессом и негативными эмоциями.

– Естественно, я не могу у тебя не спросить. Вот ты сказала, что танцами сбрасываешь напряжение. Но ты очень юная, может, и половины еще не понимаешь, что сейчас происходит вокруг твоей фамилии и тебя. Как бороться со стрессом? Ты уже можешь научить.

– Я еще учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много. Гуляла в наушниках.

У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – все было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днем и вечером.

– А какая музыка, что слушала?

– Ой, грустные песни слушала.

– Почему? Зачем?

– Не знаю, наоборот чтобы. Погрустила и лучше стало. Погрустила, пока ходила, а потом сбросила все напряжение и поехала на тренировку.

– Ты такая позитивная, красивая девочка, любишь улыбаться. Но я хочу обратиться к вам, дорогие журналисты, почему, когда вы делаете публикации о Камиле Валиевой, то всегда используете такие фотографии (делает печальное лицо – Sports.ru).

– А это их любимые фотографии.

– Просто ну что это такое? Я каждый раз смотрю и… Я и думала, что ты сейчас ко мне придешь вот такая. Пожалуйста, девочка улыбчивая, красавица – можете такие фотографии брать? Тебя тоже это бесит?

– Ну да, очень много такого, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона