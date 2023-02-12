Утяшева назвала Валиеву кометой, Камила ответила: «Главное – не так быстро потухнуть. Хочется сиять подольше»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о том, как долго хотела бы продолжать соревновательную карьеру.

– Возможно ли в фигурном катании спрогнозировать: я хотела бы до 25-27 лет кататься?

– Можно поставить цель, но уже смотреть на пути к ней, что с тобой будет к 27. У нас есть прекрасный пример Лизы Туктамышевой – ей 26 лет, она в прекрасной форме.

Но очень мало девушек доходит до такого уровня в 26 лет. Большинство заканчивает в 21 год.

– Ну пожалуйста, не заканчивай, ладно?

– Я стараюсь.

– Потому что так ярко, вшууух, как комета. Мне кажется, тебя уже на Марсе увидели.

– Главное – не так быстро потухнуть.

– Хочется, чтобы ты подольше сияла.

– И мне очень хочется, – сказала Валиева в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

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