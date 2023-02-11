Софья Самоделкина победила на турнире на призы Чайковской
Фигуристка Софья Самоделкина выиграла турнир на призы Елены Чайковской в Москве.
Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»
Москва
Женщины
Итоговое положение
1. Софья Самоделкина – 219,72
2. Ангелина Палагина – 198,18
3. Вероника Малышева – 171,81
4. Мария Пулина – 164,38
5. Софья Чаплыгина – 163,52
6. Яна Битюшкова – 160,45
Короткая программа
1. Софья Самоделкина – 75,67
2. Ангелина Палагина – 64,60
3. Виктория Дорошевская – 60,51
4. Софья Чаплыгина – 57,44
5. Виктория Воронина – 55,66
6. Каролина Коган – 55,54
Произвольная программа
1. Софья Самоделкина – 144,05
2. Ангелина Палагина – 133,58
3. Вероника Малышева – 116,50
4. Мария Пулина – 113,77
5. Карима Аскарова – 111,85
6. Яна Битюшкова – 107,21
А по поводу соперников, там Ерохов умудрился проиграть🤣, хотя казалось бы кому там ему проигрывать и такое бывает. А Лёша на минуточку -чемпион мира среди юниоров
Поди не пыталась ультра-си делать?