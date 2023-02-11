Софья Самоделкина победила на турнире на призы Чайковской

Теги сборная России результаты женское катание Софья Самоделкина Мария Пулина турнир на призы Чайковской Карима Аскарова Вероника Малышева Софья Чаплыгина Виктория Дорошевская Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина выиграла турнир на призы Елены Чайковской в Москве.

Всероссийские соревнования «На призы Е. А. Чайковской»

Москва

Женщины

Итоговое положение

1. Софья Самоделкина – 219,72

2. Ангелина Палагина – 198,18

3. Вероника Малышева – 171,81

4. Мария Пулина – 164,38

5. Софья Чаплыгина – 163,52

6. Яна Битюшкова – 160,45

Короткая программа

1. Софья Самоделкина – 75,67

2. Ангелина Палагина – 64,60

3. Виктория Дорошевская – 60,51

4. Софья Чаплыгина – 57,44

5. Виктория Воронина – 55,66

6. Каролина Коган – 55,54

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 144,05

2. Ангелина Палагина – 133,58

3. Вероника Малышева – 116,50

4. Мария Пулина – 113,77

5. Карима Аскарова – 111,85

6. Яна Битюшкова – 107,21

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26 комментариев

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Tatiana Klm
Соня в целом тяжело сегодня смотрелась, словно не в ногах была.
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Kon Shem
Соня, возвращайся к Давыдову.
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Александр Шульгин
Соколовская развали всех
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Александр Шульгин
Ответ Евгения Гринева
Упала с недокрутом
Понижение там
0
0
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Александр Шульгин
Ответ Elena Savanuk
Один сальхов на две галки, триксель не стала прыгать после падения на кваде. Но каскад риттовый был хорош !
Все вращения завалила, прокат откровенно плохой откуда такие баллы непонятно
+1
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Tatiana Klm
Сегодняшнее выступление Сони еще раз подтверждает ошибочность перехода к С. Соколовской. Да, там все мило и доброжелательно, но большинству спортсменов для достижения успеха нужна жесткая тренерская рука. Соня явно из таких.
+4
0
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Валерий Петров
Ответ Defender64
Есть такие турниры, которые настолько мелки, что про них зачастую даже никто не знает. Изредка на них выступают известные спортсмены. Как в данном случае. Поди не пыталась ультра-си делать?
С 4с упала
+2
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ФК фан
Ответ Галина Александрова
Да уж, мастер спорта соревнуется с КМС и разрядницами)
Обычная тренировка на публике перед стартом, так часто делают, не более того.

А по поводу соперников, там Ерохов умудрился проиграть🤣, хотя казалось бы кому там ему проигрывать и такое бывает. А Лёша на минуточку -чемпион мира среди юниоров
+2
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Эдель
умничка наша и как она умудрилась
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Defender64
Ответ Elena Savanuk
Один сальхов на две галки, триксель не стала прыгать после падения на кваде. Но каскад риттовый был хорош !
Ну вот, ожидаемо в принципе
+1
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Defender64
Есть такие турниры, которые настолько мелки, что про них зачастую даже никто не знает. Изредка на них выступают известные спортсмены. Как в данном случае.
Поди не пыталась ультра-си делать?
0
0
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Алё? Алёна
Вращения были плохие, особенно первое, вторым уровнем прошло.
+1
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AlexFed
Ответ Asya Franke
Может быть ей именно это и нужно сейчас, чтобы почувствовать уверенность, ибо все последние старты были сорваны🤷🏻‍♀️ хоть получила позитивный настрой перед ФКР
Уверенность в чем? Ни квадов ни трикселей как не было, так и нет. А чтобы с заведомо слабыми соревноваться много "ума" не надо.
+5
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AlexFed
Ответ andrej shabanov
ну, София Чаплыгина участница этапа ГП России, как бы...
Ну и что? На этих этапах полно участниц, так же как и на международных ГП, но причём тут конкуренция, если они мимо подиума.
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Marya Y
Ну, хоть что-то зацепила.)
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Elena Savanuk
Ответ Jessi
Квады были ?
Один сальхов на две галки, триксель не стала прыгать после падения на кваде. Но каскад риттовый был хорош !
+10
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Квады были ?
Упала с недокрутом
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Jessi
Квады были ?
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andrej shabanov
и снова баллы выше, чем у Губановой...
+3
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andrej shabanov
Ответ AlexFed
Кто все эти люди? Соколовская решила вывезти Самоделкину на турнир без соперниц, чтобы хоть где то победить? 🤣
ну, София Чаплыгина участница этапа ГП России, как бы...
+1
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olvl
С победой Соню.
+1
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Asya Franke
Ответ AlexFed
Кто все эти люди? Соколовская решила вывезти Самоделкину на турнир без соперниц, чтобы хоть где то победить? 🤣
Может быть ей именно это и нужно сейчас, чтобы почувствовать уверенность, ибо все последние старты были сорваны🤷🏻‍♀️ хоть получила позитивный настрой перед ФКР
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Александрова
Ответ AlexFed
Кто все эти люди? Соколовская решила вывезти Самоделкину на турнир без соперниц, чтобы хоть где то победить? 🤣
Да уж, мастер спорта соревнуется с КМС и разрядницами)
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Кто все эти люди? Соколовская решила вывезти Самоделкину на турнир без соперниц, чтобы хоть где то победить? 🤣
+31
-7
+24
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ВИван
Молодец Соня!
+6
-4
+2
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